Миронюк не был советником министра энергетики в период 2021-2025 годов, - Минэнерго
Игорь Миронюк, подозреваемый в хищениях в энергетике и известный под прозвищем "Рокет", не занимал должность советника министра энергетики в 2021-2025 годах.
Об этом сообщили в Минэнерго в ответ на запрос Суспільного, передает Цензор.НЕТ.
Миронюка вместе с Дмитрием Басовым - бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры и экс-исполнительным директором "Энергоатома" по физической защите и безопасности - подозревают в контроле над закупками и кадровыми решениями в "Энергоатоме".
На пленках, обнародованных НАБУ, Басов фигурирует под прозвищем "Тенор", а Миронюк - "Рокет".
На суде Миронюк отрицал свою причастность к работе в Минэнерго и "Энергоатоме", однако подтвердил, что был адвокатом тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко, который также фигурирует на пленках.
12 ноября ВАКС взял Миронюка под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 126 миллионов гривен.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
