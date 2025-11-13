Миронюк не был советником министра энергетики в период 2021-2025 годов, - Минэнерго

Игорь Миронюк, подозреваемый в хищениях в энергетике и известный под прозвищем "Рокет", не занимал должность советника министра энергетики в 2021-2025 годах.

Об этом сообщили в Минэнерго в ответ на запрос Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Миронюка вместе с Дмитрием Басовым - бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры и экс-исполнительным директором "Энергоатома" по физической защите и безопасности - подозревают в контроле над закупками и кадровыми решениями в "Энергоатоме".

На пленках, обнародованных НАБУ, Басов фигурирует под прозвищем "Тенор", а Миронюк - "Рокет".

На суде Миронюк отрицал свою причастность к работе в Минэнерго и "Энергоатоме", однако подтвердил, что был адвокатом тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко, который также фигурирует на пленках.

12 ноября ВАКС взял Миронюка под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 126 миллионов гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол ЕС Матернова о "Миндичгейте": Коррупция есть во многих странах. Важна реакция власти

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о "Миндичгейте": Правильная реакция - продолжать оказывать Украине помощь, в частности в борьбе с коррупцией