Миронюк не был советником министра энергетики в период 2021-2025 годов, - Минэнерго

Коррупция в энергетике: ВАКС выбирает меру пресечения Миронюку

Игорь Миронюк, подозреваемый в хищениях в энергетике и известный под прозвищем "Рокет", не занимал должность советника министра энергетики в 2021-2025 годах.

Об этом сообщили в Минэнерго в ответ на запрос Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

Миронюка вместе с Дмитрием Басовым - бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры и экс-исполнительным директором "Энергоатома" по физической защите и безопасности - подозревают в контроле над закупками и кадровыми решениями в "Энергоатоме".

На пленках, обнародованных НАБУ, Басов фигурирует под прозвищем "Тенор", а Миронюк - "Рокет".

На суде Миронюк отрицал свою причастность к работе в Минэнерго и "Энергоатоме", однако подтвердил, что был адвокатом тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко, который также фигурирует на пленках.

12 ноября ВАКС взял Миронюка под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 126 миллионов гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол ЕС Матернова о "Миндичгейте": Коррупция есть во многих странах. Важна реакция власти

Миндичгейт

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столтенберг о "Миндичгейте": Правильная реакция - продолжать оказывать Украине помощь, в частности в борьбе с коррупцией

всьо!
відпускайте!
13.11.2025 15:25 Ответить
І що? Карлсон теж не займав жодних посад, але в нього були портрет і малюк.
13.11.2025 15:28 Ответить
Був не був - а в шайці був ? - чи так - погуляти вийшов
13.11.2025 15:30 Ответить
"Я не я і хата не моя" уже не проконає....
Тільки чистосердечне: явки, паролі і тд
13.11.2025 15:39 Ответить
опять! пропала зінка! )))))
13.11.2025 15:40 Ответить
та він взагалі сільським завклубом був - "проста дєньжат па-льохкаму захатєлась срубить"
13.11.2025 15:44 Ответить
Стовідсотковий агент ФСБ був стільки років дотичний до критичної галузі, а доблесний малюк, який так борзо наїжджав на Червінського, його не викрив! Як тут бути з профпридатністю чи чимось гіршим?
13.11.2025 15:45 Ответить
Міненерго у повному складі у відставку(з аудитом їх діяльності, конфіскацією їх статків і їхніх близьких та рідних, що перевищують їх деклараціям). По результатам аудиту мають бути кримінальні провадження
13.11.2025 15:54 Ответить
Точно! Дядя не при ділах і стане новим міністром! Слався великий боневтік! І не забувайте: "главноє - нє стрілять! І будуть шашличкі!"
13.11.2025 15:55 Ответить
 
 