Енергокомітет ВР розгляне звільнення Гринчук з посади міністра 14 листопада

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП розгляне питання звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики 14 листопада.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що є три постанови на звільнення:

від Железняка;

подання від прем'єрки Свириденко;

заява на звільнення за власним бажанням.

"Комітет енергетики розгляне питання звільнення Гринчук з посади Міністра енергетики у пʼятницю 14:00", - додав нардеп.

Звільнення Галущенка

Комітет правової політики, ймовірно, розгляне звільнення Галущенка з посади міністра юстиції наступного тижня.

