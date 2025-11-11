УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14251 відвідувач онлайн
Новини Корупція в енергетиці Милованов йде з Енергоатому
6 387 85

Милованов через скандал з Міндічем звільнився з посади у Наглядовій раді "Енергоатому"

Член Наглядової ради "Енергоатому" подав у відставку

 Колишній міністр економіки, а нині президент Київської школи економіки та позаштатний радник Офісу президента Тимофій Милованов оголосив про складання повноважень члена Наглядової ради "Енергоатому" заявивши, що компанія не реагує належним чином на корупційні виклики. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Я складаю свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому"", - написав Милованов.

Подав звернення про скликання засідання Наглядової ради

"Сьогодні, 11 листопада, я подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання Наглядової ради. Моєю метою було забезпечити адекватну реакцію на ситуацію, що склалася довкола компанії", - ідеться в повідомленні.

Читайте також: "Смотрящий" за "Енергоатомом" Миронюк залякує контрагентів для вимагання грошей: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"

Я пропонував ухвалити 2 конкретні рішення.

1.⁠ ⁠Тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу.

2.⁠ ⁠⁠Створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

"Я вважав і вважаю, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага — це достатній привід для таких кроків. Саме для цього й існує наглядова рада: щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд.

Також читайте: Член НКРЕКП Пушкар, який фігурує на плівках Міндіча, вночі покинув Україну, - Железняк

Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним. Слухали команду, де "все гаразд". Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність", - наголосив Милованов.

Милованов зауважив: "Ті, хто знають мене, знають, що я звик діяти. Тут була саме така потреба — діяти. Нарешті створити нормальний прозорий комплаєнс "Енергоатому". Але замість цього ми обговорюємо тендери, процедури, ще якісь уточнення на місяць і помираємо у бюрократії".

"Я відчуваю, що нас просто заговорюють. І не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі. Усі ці місяці я намагався спонукати Наглядову раду запустити комітети, почати працювати, а не боротися за призначення ще одного радника чи жалітися на протокольні речі.

Я вимагав результатів, а не пояснень процесів. Мені казали, що я токсичний, упереджений і "вимагаю неможливого"", - зазначає Милованов.

Також читайте: Операція "Мідас": викрито злочинну організацію, що діяла в енергетиці, 5 затриманих, повідомлено про підозру бізнесмену, - НАБУ

Милованов наголосив, що ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і Наглядової ради "Енергоатому". Пробудження не відбулося. Натомість — дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться.

"Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією, а на засіданнях хіхікають і кажуть, що "немає даних, щоб довести корупцію"", - додав Милованов.

Що передувало?

Автор: 

звільнення (2761) Енергоатом (1734) Милованов Тимофій (419) Міндіч Тімур (331)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
11.11.2025 19:06 Відповісти
+25
Дебіл відчув смажене?
показати весь коментар
11.11.2025 19:05 Відповісти
+23
Оце гівно яке закликало бангладешців завозити замість українців? Ти повинен в петлі теліпатися
показати весь коментар
11.11.2025 19:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.11.2025 19:02 Відповісти
Набрався грошей, від організованого злочинного формування «наглядаючи пильно» за діями злочинців, та й за кордон….
Або послом, бо послицею не візьмуть в опу, АНАЛ табу…
показати весь коментар
11.11.2025 19:20 Відповісти
я так розумію,цей Ярек Неверович,щось типу зіц-прєдсєдатєля Фунта?
показати весь коментар
11.11.2025 20:15 Відповісти
Так він же сам зізнався шо він дебіл
показати весь коментар
11.11.2025 19:03 Відповісти
Одним меньше...
показати весь коментар
11.11.2025 19:03 Відповісти
З чистосердечним пішов до слідчих, поки ще, як свідок!!!
Західні Партнери, знають і про його «непричетність»!!!
показати весь коментар
11.11.2025 19:22 Відповісти
*******.
показати весь коментар
11.11.2025 19:46 Відповісти
Скоро і це падло здрисне
показати весь коментар
11.11.2025 19:03 Відповісти
Дебіл відчув смажене?
показати весь коментар
11.11.2025 19:05 Відповісти
Це ж класика жанру - "Криси бєгут с тонущєго корабля". А це ще, як виявилось, і не сама дурнувата, але й не сама перша. Перша була - андрій богдан. Той здриснув одразу(але з гарними відступними), коли відчув до чого все йде.
показати весь коментар
11.11.2025 19:21 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 19:06 Відповісти
В точку
показати весь коментар
11.11.2025 21:11 Відповісти
Оце гівно яке закликало бангладешців завозити замість українців? Ти повинен в петлі теліпатися
показати весь коментар
11.11.2025 19:06 Відповісти
"Антикорупционер" Наем (друган Лещенки) помоему тоже имел отношение к восстановлению энергетики.... И тоже с интересными результатами работы
показати весь коментар
11.11.2025 19:07 Відповісти
А де зараз їхня подруга по "боротьбі з корупцією" Заліщучка?

показати весь коментар
11.11.2025 20:13 Відповісти
Вибачаюсь. Знайшов. З 2025 - посол України у Королівстві Швеція. Всі пристроїлись як треба...
показати весь коментар
11.11.2025 20:15 Відповісти
Смаженим у повітрі запахло? Нічого не бачив і не знав? Вірю, вірю. А може й доля була? Всі вони падли і зрадники.
показати весь коментар
11.11.2025 19:08 Відповісти
а тепер ловіть поки не втік
показати весь коментар
11.11.2025 19:10 Відповісти
Ну чого ти, одна нога тут а друга вже в Польщі, тцк скаже що нічого не бачило
показати весь коментар
11.11.2025 19:22 Відповісти
ну а навіщо зебілів жаліти?
показати весь коментар
11.11.2025 19:25 Відповісти
У коментарі 24 Каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко ані спростував, ані заперечив перетин кордону Тимуром Міндічем. Посадовець підкреслив, що ДПСУ не має право розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами.

це просто і гініально
показати весь коментар
11.11.2025 19:29 Відповісти
Знайшов в мережі відео, як Міндіч перетинав кордон і реакція на те прикордонників.

https://www.tiktok.com/@leo.chang96/video/7569516492409064722?_r=1&_t=ZM-91HIEukwCQ0 Міндіч і прикордонники. )
показати весь коментар
11.11.2025 20:20 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 20:34 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2025 08:46 Відповісти
Ну юмористи, ну циркачі...
О так сам? З наглядової ради? сам відмовився від "гонорарів" в сотні тисяч? бу-га-га...
Але то тільки початок. Далі ми ще такі цирки побачимо, коли та зграя одне одного в тому свому зеленому лайні топити буде...
Ох, і будуть в нас ще всілякі шоу...
Але ж, курва, нам сьогодні не до них, тут Покровськ з Мирноградом. тут запоріжський напрямок з харківським... А зелена мерзота собі всілякі шоу влаштовує...
показати весь коментар
11.11.2025 19:10 Відповісти
Это все люди Зеленского и Коломойского. Зеленский несет за них всех ответственность и должен быть привлечен к смертной казни, через расстрел - в военное время.
показати весь коментар
11.11.2025 19:11 Відповісти
Розстріл це страта для військових, а для таких 4-кратних ухилянтів добре намилена петля.
показати весь коментар
11.11.2025 20:06 Відповісти
Бросьте старые понятия у нас, в империи, СССР и вольной Украине со времен декабристов не вешают. Отдельные случаи это внесудебные расправы.
показати весь коментар
11.11.2025 20:15 Відповісти
А что случілось? (С)
показати весь коментар
11.11.2025 19:11 Відповісти
ГЛУЗД "СОРОСЯТНИКІВ"-"НАВІТЬ НА СОРОЧЦІ ПОКІЙНИКА ,МАЄШ ЗАРОБИТИ ДЛЯ СЕБЕ "
показати весь коментар
11.11.2025 19:12 Відповісти
У цього типа, який вдає ідіота вкрай сильно розвинута чуйка. Він має контакти у СЩА. Слідкуємо за його рухами - це цікаво і корисни.
показати весь коментар
11.11.2025 19:12 Відповісти
Якщо хто не в темі, вітер ж з-за океану:

https://www.facebook.com/tverdokhleb.gennadii?__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=-UC%2CP-R Геннадій Твердохліб

https://www.facebook.com/tverdokhleb.gennadii/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·

"Новини від Павлюченка"

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=*NK-R #АМЕРИКАНСЬКІ ПАЗЛИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СКЛАДАЛЬНИКА..

Так, панове, пазли поступово склалися і на даний час я маю чітку картину того, що трапилося у останні два тижні.

Звіт, який я почав публікувати нещодавно на вимогу роботодавців, це лише складова більш масштабної кампанії спрямованої на забезпечення наступних результатів:

1. Забезпечення НЕ участі Володимира Зеленського у наступних президентських виборах.

2. Забезпечення перемоги Залужного у першому турі виборів Президента України.

3. Забезпечення м'якої передачі влади новообраному складу Ради та Президенту України.

4. Стимуляція боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, максимальна нейтралізація впливу Президента та голови ОПУ у хід розслідувань.

Тепер про інформацію, яка ще надходить та надходить - на ранок, боюся, "кошик" буде переповнений.

Залужний у останні два тижні мав чотири зустрічі з представниками країн Європи та США (помічник Келога) на яких погодився прийняти допомогу вищезгаданих країн як у створенні парламентської партії, так і у особистій участі у передвиборчих перегонах.

Залужний обіцяв абсолютне невтручання у роботу антикорупційних органів та законодавче розширення їх повноважень.

Залужний обіцяє "усі сили кинути на процес реформ у ЗСУ та взагалі у країні та створити широку експертну групу з переважною участю у ній спеціалістів з Європи та США які годом сформують "Штаб реформ" при Президенті та Кабміні України".

Я стверджую, що "відмашка" НАБУ та САП надійшла одночасно зі "Звітом", який скинули нам для розповсюдження, і йшла вона на адресу наших антикорупційних органів теж по лінії "ах какого товарища" прізвище якого починається на літеру "Р", скажемо так.

Я не раджу особливо радіти тому, що "Зеленському прищемили хвоста". Його послаблення неминуче короткочасно дадуться взнаки на міжнародному фронті підтримки України і нам буде важко у випадку, якщо Зеленського на переговорах про активи рф, на можливих переговорах з рф за посередництва країн Європи та США та про постачання зброї будуть вважати "кульгавою качкою". Це цілком можливо може вилитися у затримки з прийняттям необхідних Україні рішень, проте у середньостроковій перспективі може принести нам користь у вигляді підвищення довіри до наших владних інституцій.

Ну і як не згадати очевидне. Слабкий Президент - легка жертва для рф, яка буде настійливо намагатися нав'язати свої умови "миру" Україні та "не легітимному Президенту", та легка жертва для Трампа, який буде намагатися схилити Зеленського на поступки по Донбасу.

Інформація про те, що Деркач, який зрадив Україну, отримував гроші через опубліковані оборудки через "Енергоатом", на який той зберіг вплив, відповідає дійсності і це також вплинуло на рішення "Валити Зеленського", який не забезпечив належну протидію російській "п'ятій колоні" в Україні.

Інші новини по цій темі, другу частину "Американського погляду" та рекомендації, які отримав вже Залужний та пообіцяв їх дослухатися, будуть завтра зранку та вдень. Середа та четвер до вечора - мене не буде в ефірі. Потім - через помічників з родини )) буду давати дописи на канал під час одужання.
показати весь коментар
11.11.2025 19:12 Відповісти
коротше кому залужний не авторитет можуть на вибори не приходити?і в чому відмінність зе від за??....
показати весь коментар
11.11.2025 19:30 Відповісти
Інформація з вітрів? Від шуму очищена?🤭
показати весь коментар
11.11.2025 19:50 Відповісти
І це все чим пожертвувало зе шобло цим ручним дебілом, а а інші мародери надіються пересидіти і далі грабувати і сцяти в очі?
показати весь коментар
11.11.2025 19:13 Відповісти
в записях НАБУ - они ж и говорят, что на год консервируют и дальше продолжат грабить. И говорят другие кланы или как там грабят на других сферах. Силовики и СБУ тоже стригут бабло. Да и недавно было вскрыто СБУшника, через его бабу, которая засветила виллу и роскошь. Нету походу таких мест, где кто то не грабит. Бандитский передел государства. Это просто жесть. Такой херни нигде в мире нету, чтобы так бандиты грабили все. Еще и война идет. Просто уничтожают Украину и снаружи и изнутри.
показати весь коментар
11.11.2025 20:02 Відповісти
Милованов ножкою тупав, пальчиком грозив, а вони варавалі! Ну прямо під носом. А Милованов так грізно:»Хлопці, не воруйте - не ххарашо!»
показати весь коментар
11.11.2025 19:13 Відповісти
У нього ж є громадянство сша, зараз перетне кордон невідомо як.
показати весь коментар
11.11.2025 19:13 Відповісти
Здається, permanent resident.
показати весь коментар
11.11.2025 19:55 Відповісти
гівно не тоне! йди протирати штани й дупу до сірьожі лєсьчєнка в уз на офуйєнне незароблене жалованийє від українських платників податків. уз вже здихає, але пів року ще харчуватимеся там, убогий. любітєлі наглядових рад, ****** всраті
показати весь коментар
11.11.2025 19:14 Відповісти
Милованов хоче Могилянку перекупити (приватизувати). для непосаженого казнокрада пінчука. пінчук добре знає як відмиватись від краденого часів кучми (знає з ким потрібно ділитись).
показати весь коментар
11.11.2025 19:14 Відповісти
д'Артаньян ******* ))

всі ці роки сидів при zельоной владі
показати весь коментар
11.11.2025 19:14 Відповісти
Запахло смаженим. Якщо зелена крадійсько-зрадлива шобла посипиться, а вона посипиться, то і до Мілованова руки дійдуть. Дебіл, не дебіл, а питань до нього буде і буде
показати весь коментар
11.11.2025 19:15 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 19:17 Відповісти
шановні
безбожники будуть красти ЗАВЖДИ
читайте Біблію, або спитайте у Пастора
показати весь коментар
11.11.2025 20:21 Відповісти
Хоче тіхонєчко піти в ліс
показати весь коментар
11.11.2025 19:19 Відповісти
Оці паразити при наглядових радах офіційно отримували ("заробляли" якось не пасує) на рівні вищих американських посадовців, неофіційно - мабуть як підводна частина айсбергів. Колись цей Милованов казав, що "Україна його не цікавить", потім став трускавецьким вчителем економіки кварталівської тусовки, нині - вчасно линяє, ще й виставляючи себе "борцем з корупцією". Гидко.
показати весь коментар
11.11.2025 19:19 Відповісти
Женіть цього прохіндєя нахер у Пітсбург.
показати весь коментар
11.11.2025 19:24 Відповісти
Поки зоряні кораблі бороздять космічні простори хитрови@бані мудаки тиряті бабки для богемного життя на південному березі у Франції, а інші мудаки просто ржуть без світла і тепла
показати весь коментар
11.11.2025 19:31 Відповісти
Чого це він злякався?
Там непогано платять... щоб нічого не бачив.
показати весь коментар
11.11.2025 19:31 Відповісти
пацюки дістанцюються, сподіваються що бризки не долетять. Але коли роками сидіти у лайні по шию, то ховатись від бризок вже запізно.
показати весь коментар
11.11.2025 19:34 Відповісти
Може тому що у цієї " ради" і рило в пушку?
Милованов, скільки відкатів отримав? Не соромся, чого вже тут, труси з вас вже ж стягли.
показати весь коментар
11.11.2025 19:39 Відповісти
Складає повноваження?
А яйця?
Має відрізати собі яйця і покласти поряд з заявою...
А може язика - на вибір...
показати весь коментар
11.11.2025 19:45 Відповісти
Наглядова рада для контролю, щоб не крали. Якщо вони ґвалт не знімали, значить в долі. Значить за ґрати!
показати весь коментар
11.11.2025 19:47 Відповісти
логічно
показати весь коментар
11.11.2025 20:19 Відповісти
А відповідати хто буде? Ти ж не сторожом там числився!!!
показати весь коментар
11.11.2025 19:48 Відповісти
Нарешті,вкурив,з ким зв'язався.
Але передчасно: треба було почекати,щоб дати зеленим можливість здійснитись їх гаслу ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
показати весь коментар
11.11.2025 19:48 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2025 19:52 Відповісти
6 років тому Милованов не бачив що компанія не реагує на корупцію і лише після розслідування йому розвиднілося.
показати весь коментар
11.11.2025 19:55 Відповісти
Ще один з ДЕфективних менеджерів спалився, так дивись і андрєя барісавіча позбудемось, його вже в ростові давно зачекались...
показати весь коментар
11.11.2025 19:56 Відповісти
подивишся на його рожу ну пдрс з пдрса
показати весь коментар
11.11.2025 19:56 Відповісти
Милованов, хоч і є, за його власноручним зізнанням, закінченим дебілом, але швидше за інших зметикував, що зелена баржа з щурами стрімко йде на дно, і встиг накивати п'ятами
показати весь коментар
11.11.2025 20:01 Відповісти
Президент Київської школи економіки, позаштатний радник Єрмака, член наглядової ради "Укроборому", наглядової ради "Енергоатому" - і всюди встигає. Або він суперактивна людина, або вони там ніхрена не роблять.
показати весь коментар
11.11.2025 20:02 Відповісти
во многих местах состоял членом...
Дак єто же товарищь Полетаев!
разоблачили наконец
показати весь коментар
11.11.2025 20:18 Відповісти
Ах,ти ЗЕбільний,ДЕБІЛ.Чому ти член наглядової ради мовчав досих пір,отримуючи заробітну плату і не малу?Чому ти не заявив суспільству,не прийшов в НАБУ і не написав заяву що відбувається там куди тебе поставили?Тепер в тебе язик розв'язався?
Враження таке що в других міністерствах відбувається те ж саме зі своїми "смотрящими".Смотрящими керує один всесильний і це або Єрмак,або ЗЕленський.Не розділяю їх бо вони одне ціле.
показати весь коментар
11.11.2025 20:03 Відповісти
Гнида знає що мародерило на крові тому планує тому планує піти в ліс ,стюардесу с собою теж прихватить
показати весь коментар
11.11.2025 20:05 Відповісти
шановні!
оголошується набір конкурсантів у наглядову раду за наглядовою радою
показати весь коментар
11.11.2025 20:16 Відповісти
Цей ідіот, за славами Бені, ще вхоить в наглядову раду і Укроборонпрому. Там теж така ж корупція. Чому там не написав заяву?
показати весь коментар
11.11.2025 20:21 Відповісти
Ще один полумокер злодія зеленського.
показати весь коментар
11.11.2025 20:23 Відповісти
Наступний Майдан буде з такими картонками.

показати весь коментар
11.11.2025 20:30 Відповісти
ще один гандон дешевий...
показати весь коментар
11.11.2025 20:32 Відповісти
"професор" на плівках набу, це він? Бо інші на професорів не тягнуть
показати весь коментар
11.11.2025 20:33 Відповісти
А щось нічого не чутно про ще одного "захисника" енергетики наєма, ні про наєма, ні про 14 млрд на захист енергооб'єктів, що якось тихенько зникли разом з цим "захисником", не здивуюсь, якщо цей кон...м невдовзі засвітиться десь у панамі разом з грошима, накопиченми нєпасільним трудом на благо атєчєства, мразота коломоцька ***...
показати весь коментар
11.11.2025 20:34 Відповісти
Тобто,тепер цей мериканський диво-економіст буде займатися виключно ввезенням в Україну 10 млн пакистано-індусів-бангладешців? Якщо з кожного взяти ,скажімо,по 1000 баків....то це буде 10 млрд.доларів? Оце ,дійсно,американський розмах!! До речі,відомий сайт КавказЦентр називає Тимофійка....одним з провідних содомітів України....
показати весь коментар
11.11.2025 20:35 Відповісти
Цей гній, так само, як і Серлєщ, отримував зарплату в сотні тисяч гривень за місце в Наглядовій раді. І так само, як Серлєщ, не виконував свої обов'язки, в вилизував Зермаків.
Результат що в Енергоатомі, що на Укрзалізниці ...
показати весь коментар
11.11.2025 20:43 Відповісти
Чергове бидло з шапіто ішака мастить лижі. Ішак з дєрмаком теж, мабуть, на низькому старті.
показати весь коментар
11.11.2025 21:04 Відповісти
Свята людина, нічого не знала, не бачила, не чула! Поки не посадили чесним з посади пішов…
показати весь коментар
11.11.2025 21:07 Відповісти
Нє стрєляйтє в піаніста, он іграєт как умєєт
показати весь коментар
11.11.2025 21:08 Відповісти
Де ж ти, гандон раніше був?
показати весь коментар
11.11.2025 21:44 Відповісти
Милованов і без мила в кожну дірку пролізе
показати весь коментар
11.11.2025 22:28 Відповісти
ніякиз звільнень всіх на нари з конфіскацією майна включаючи родини
показати весь коментар
11.11.2025 23:00 Відповісти
За незадовільне виконання своїх обов'язків,та прикриття корупційних схем, звільнити з посади.
Без права займати пожиттєво державні посади.
Ось так повинні звільняти, представників наглядових корупційних рад.
показати весь коментар
11.11.2025 23:49 Відповісти
 
 