Милованов через скандал з Міндічем звільнився з посади у Наглядовій раді "Енергоатому"
Колишній міністр економіки, а нині президент Київської школи економіки та позаштатний радник Офісу президента Тимофій Милованов оголосив про складання повноважень члена Наглядової ради "Енергоатому" заявивши, що компанія не реагує належним чином на корупційні виклики.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Я складаю свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому"", - написав Милованов.
Подав звернення про скликання засідання Наглядової ради
"Сьогодні, 11 листопада, я подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання Наглядової ради. Моєю метою було забезпечити адекватну реакцію на ситуацію, що склалася довкола компанії", - ідеться в повідомленні.
Я пропонував ухвалити 2 конкретні рішення.
1. Тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу.
2. Створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.
"Я вважав і вважаю, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага — це достатній привід для таких кроків. Саме для цього й існує наглядова рада: щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд.
Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним. Слухали команду, де "все гаразд". Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність", - наголосив Милованов.
Милованов зауважив: "Ті, хто знають мене, знають, що я звик діяти. Тут була саме така потреба — діяти. Нарешті створити нормальний прозорий комплаєнс "Енергоатому". Але замість цього ми обговорюємо тендери, процедури, ще якісь уточнення на місяць і помираємо у бюрократії".
"Я відчуваю, що нас просто заговорюють. І не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі. Усі ці місяці я намагався спонукати Наглядову раду запустити комітети, почати працювати, а не боротися за призначення ще одного радника чи жалітися на протокольні речі.
Я вимагав результатів, а не пояснень процесів. Мені казали, що я токсичний, упереджений і "вимагаю неможливого"", - зазначає Милованов.
Милованов наголосив, що ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і Наглядової ради "Енергоатому". Пробудження не відбулося. Натомість — дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться.
"Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією, а на засіданнях хіхікають і кажуть, що "немає даних, щоб довести корупцію"", - додав Милованов.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
Західні Партнери, знають і про його «непричетність»!!!
https://www.tiktok.com/@leo.chang96/video/7569516492409064722?_r=1&_t=ZM-91HIEukwCQ0 Міндіч і прикордонники. )
О так сам? З наглядової ради? сам відмовився від "гонорарів" в сотні тисяч? бу-га-га...
Але то тільки початок. Далі ми ще такі цирки побачимо, коли та зграя одне одного в тому свому зеленому лайні топити буде...
Ох, і будуть в нас ще всілякі шоу...
Але ж, курва, нам сьогодні не до них, тут Покровськ з Мирноградом. тут запоріжський напрямок з харківським... А зелена мерзота собі всілякі шоу влаштовує...
Геннадій Твердохліб
22 год ·
"Новини від Павлюченка"
#АМЕРИКАНСЬКІ ПАЗЛИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СКЛАДАЛЬНИКА..
Так, панове, пазли поступово склалися і на даний час я маю чітку картину того, що трапилося у останні два тижні.
Звіт, який я почав публікувати нещодавно на вимогу роботодавців, це лише складова більш масштабної кампанії спрямованої на забезпечення наступних результатів:
1. Забезпечення НЕ участі Володимира Зеленського у наступних президентських виборах.
2. Забезпечення перемоги Залужного у першому турі виборів Президента України.
3. Забезпечення м'якої передачі влади новообраному складу Ради та Президенту України.
4. Стимуляція боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, максимальна нейтралізація впливу Президента та голови ОПУ у хід розслідувань.
Тепер про інформацію, яка ще надходить та надходить - на ранок, боюся, "кошик" буде переповнений.
Залужний у останні два тижні мав чотири зустрічі з представниками країн Європи та США (помічник Келога) на яких погодився прийняти допомогу вищезгаданих країн як у створенні парламентської партії, так і у особистій участі у передвиборчих перегонах.
Залужний обіцяв абсолютне невтручання у роботу антикорупційних органів та законодавче розширення їх повноважень.
Залужний обіцяє "усі сили кинути на процес реформ у ЗСУ та взагалі у країні та створити широку експертну групу з переважною участю у ній спеціалістів з Європи та США які годом сформують "Штаб реформ" при Президенті та Кабміні України".
Я стверджую, що "відмашка" НАБУ та САП надійшла одночасно зі "Звітом", який скинули нам для розповсюдження, і йшла вона на адресу наших антикорупційних органів теж по лінії "ах какого товарища" прізвище якого починається на літеру "Р", скажемо так.
Я не раджу особливо радіти тому, що "Зеленському прищемили хвоста". Його послаблення неминуче короткочасно дадуться взнаки на міжнародному фронті підтримки України і нам буде важко у випадку, якщо Зеленського на переговорах про активи рф, на можливих переговорах з рф за посередництва країн Європи та США та про постачання зброї будуть вважати "кульгавою качкою". Це цілком можливо може вилитися у затримки з прийняттям необхідних Україні рішень, проте у середньостроковій перспективі може принести нам користь у вигляді підвищення довіри до наших владних інституцій.
Ну і як не згадати очевидне. Слабкий Президент - легка жертва для рф, яка буде настійливо намагатися нав'язати свої умови "миру" Україні та "не легітимному Президенту", та легка жертва для Трампа, який буде намагатися схилити Зеленського на поступки по Донбасу.
Інформація про те, що Деркач, який зрадив Україну, отримував гроші через опубліковані оборудки через "Енергоатом", на який той зберіг вплив, відповідає дійсності і це також вплинуло на рішення "Валити Зеленського", який не забезпечив належну протидію російській "п'ятій колоні" в Україні.
Інші новини по цій темі, другу частину "Американського погляду" та рекомендації, які отримав вже Залужний та пообіцяв їх дослухатися, будуть завтра зранку та вдень. Середа та четвер до вечора - мене не буде в ефірі. Потім - через помічників з родини )) буду давати дописи на канал під час одужання.
всі ці роки сидів при zельоной владі
безбожники будуть красти ЗАВЖДИ
читайте Біблію, або спитайте у Пастора
Там непогано платять... щоб нічого не бачив.
Милованов, скільки відкатів отримав? Не соромся, чого вже тут, труси з вас вже ж стягли.
Але передчасно: треба було почекати,щоб дати зеленим можливість здійснитись їх гаслу ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
Дак єто же товарищь Полетаев!
разоблачили наконец
Враження таке що в других міністерствах відбувається те ж саме зі своїми "смотрящими".Смотрящими керує один всесильний і це або Єрмак,або ЗЕленський.Не розділяю їх бо вони одне ціле.
оголошується набір конкурсантів у наглядову раду за наглядовою радою
Результат що в Енергоатомі, що на Укрзалізниці ...
Без права займати пожиттєво державні посади.
Ось так повинні звільняти, представників наглядових корупційних рад.