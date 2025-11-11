Милованов через скандал з Міндічем звільнився з посади у Наглядовій раді "Енергоатому"

Колишній міністр економіки, а нині президент Київської школи економіки та позаштатний радник Офісу президента Тимофій Милованов оголосив про складання повноважень члена Наглядової ради "Енергоатому" заявивши, що компанія не реагує належним чином на корупційні виклики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Я складаю свої повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому"", - написав Милованов.

Подав звернення про скликання засідання Наглядової ради

"Сьогодні, 11 листопада, я подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання Наглядової ради. Моєю метою було забезпечити адекватну реакцію на ситуацію, що склалася довкола компанії", - ідеться в повідомленні.

Читайте також: "Смотрящий" за "Енергоатомом" Миронюк залякує контрагентів для вимагання грошей: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"

Я пропонував ухвалити 2 конкретні рішення.

1.⁠ ⁠Тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу.

2.⁠ ⁠⁠Створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

"Я вважав і вважаю, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага — це достатній привід для таких кроків. Саме для цього й існує наглядова рада: щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд.

Також читайте: Член НКРЕКП Пушкар, який фігурує на плівках Міндіча, вночі покинув Україну, - Железняк

Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним. Слухали команду, де "все гаразд". Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність", - наголосив Милованов.

Милованов зауважив: "Ті, хто знають мене, знають, що я звик діяти. Тут була саме така потреба — діяти. Нарешті створити нормальний прозорий комплаєнс "Енергоатому". Але замість цього ми обговорюємо тендери, процедури, ще якісь уточнення на місяць і помираємо у бюрократії".

"Я відчуваю, що нас просто заговорюють. І не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі. Усі ці місяці я намагався спонукати Наглядову раду запустити комітети, почати працювати, а не боротися за призначення ще одного радника чи жалітися на протокольні речі.

Я вимагав результатів, а не пояснень процесів. Мені казали, що я токсичний, упереджений і "вимагаю неможливого"", - зазначає Милованов.

Також читайте: Операція "Мідас": викрито злочинну організацію, що діяла в енергетиці, 5 затриманих, повідомлено про підозру бізнесмену, - НАБУ

Милованов наголосив, що ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і Наглядової ради "Енергоатому". Пробудження не відбулося. Натомість — дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться.

"Особливо мене дратують люди, які публічно говорять про боротьбу з корупцією, а на засіданнях хіхікають і кажуть, що "немає даних, щоб довести корупцію"", - додав Милованов.

Що передувало?