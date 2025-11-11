Операція "Мідас": викрито злочинну організацію, що діяла в енергетиці, 5 затриманих, повідомлено про підозру бізнесмену, - НАБУ
НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Як зазначається, її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом", отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Кого вже затримали?
Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено 7 її членам, серед яких:
- бізнесмен - керівник злочинної організації (за даними ЗМІ, йдеться про бізнесмена та співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча);
- колишній радник міністра енергетики (Ігор Миронюк);
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом";
- чотири особи - "працівники" бек-офісу з легалізації коштів.
Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про застосування запобіжних заходів.
Схема
За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
"Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум"", - йдеться у повідомленні.
До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Вони, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.
Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".
Легалізація
Також зазначається, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
"Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України", - пояснили в НАБУ.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.
Загалом через так звану "пральню" за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн дол. США.
Операція
Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів.
До її проведення на фінальному етапі залучено практично весь особовий склад детективів Національного антикорупційного бюро.
За ухвалами суду проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.
Детективи НАБУ та прокурори САП продовжують встановлювати інших учасників злочинної організації.
Слідство триває.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
Гроші у банківській упаковці США, в України пішли не на захист стратегічної галузі України, а злочинцям
Також він є бізнес-партнером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Шефіра (першого помічника президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського) у ТОВ «Квартал 95» і в кіпрській компанії Green Family Ltd.
Green Family Ltd володіє «кварталівським» кінобізнесом на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії.
Відповідно до розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/Bihus.Info Bihus.info юридична радниця фірми Тімура Міндіча стала власницею компанії «Кінокіт», яка протягом 2019-2025 років отримала замовлення послуг з боку держави на суму у понад 440 млн грн.
Батько - Михайло, помер 2006 року в Ізраїлі. Мати - Стелла, активістка жіночого руху Єврейської громади Дніпра.
Дружина - Катерина Вербер (є дочкою фешн-директора московського ЦУМу і віцепрезидента компанії «Меркурі» (продаж предметів розкоші) Алли Вербер)).
Пара одружилась у 2010 році. Весілля пройшло в Єрусалимі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль.
У подружжя є троє дітей: дочки Мішель та Елізабет і син Майкл, який народився навесні 2018 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%87_%D0%A2%D1%96%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]
Справа не лише у мародерстві Міндіча і Галущенка на крові.
Катастрофа, що один - друг Зеленського, а іншій - призначенець Зеленського.
Крадуть сотнями мільярдів на воєнному бюджеті,
удари наносять у найуразливіші місця України.
Але головне, що і той і той пов'язані з нашим ворогом - росією, і першого, і другого патронує сам Зеленський та його регент Єрмак.
Це не лише колаборація і мародерство, це державна зрада і злочини проти України.
1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників, аж до сьомого коліна.
2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі.
І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.
Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого...»
Голда Меїр.
Martina Boguslavets@boguslavet91660
Зеленський мовчить увесь день. Це і є його відповіддю усім нам про корупцію його друга Міндіча на енергетиці і захисті країни.
