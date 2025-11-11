Операция "Мидас": разоблачена преступная организация, действовавшая в энергетике, 5 задержанных, сообщено о подозрении бизнесмену, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в СМИ бизнесмен и другие лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", получения неправомерной выгоды и отмывания средств.

Кого уже задержали?

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины детективами задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено 7 ее членам, среди которых:

бизнесмен - руководитель преступной организации (по данным СМИ, речь идет о бизнесмене и совладельце "Квартал-95" Тимуре Миндыче);

бывший советник министра энергетики (Игорь Миронюк);

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";

четыре человека - "сотрудники" бэк-офиса по легализации средств.

Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.

Схема

По данным НАБУ, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум"", - говорится в сообщении.

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

Легализация

Также отмечается, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

"Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины", - пояснили в НАБУ.

За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.

В целом через так называемую "прачечную" за время документирования их деятельности прошло около 100 млн долл. США.

Операция

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей.

К ее проведению на финальном этапе был привлечен практически весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро.

По постановлениям суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъято значительное количество документов и наличных средств.

Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации.

Следствие продолжается.

Что предшествовало?

