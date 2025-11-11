Операция "Мидас": разоблачена преступная организация, действовавшая в энергетике, 5 задержанных, сообщено о подозрении бизнесмену, - НАБУ
НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в СМИ бизнесмен и другие лица.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Как отмечается, ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", получения неправомерной выгоды и отмывания средств.
Кого уже задержали?
В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины детективами задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено 7 ее членам, среди которых:
- бизнесмен - руководитель преступной организации (по данным СМИ, речь идет о бизнесмене и совладельце "Квартал-95" Тимуре Миндыче);
- бывший советник министра энергетики (Игорь Миронюк);
- исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";
- четыре человека - "сотрудники" бэк-офиса по легализации средств.
Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.
Схема
По данным НАБУ, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум"", - говорится в сообщении.
К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.
Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".
Легализация
Также отмечается, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.
"Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины", - пояснили в НАБУ.
За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.
В целом через так называемую "прачечную" за время документирования их деятельности прошло около 100 млн долл. США.
Операция
Спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей.
К ее проведению на финальном этапе был привлечен практически весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро.
По постановлениям суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъято значительное количество документов и наличных средств.
Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации.
Следствие продолжается.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
