Коррупция в энергетике
2 432 11

Операция "Мидас": разоблачена преступная организация, действовавшая в энергетике, 5 задержанных, сообщено о подозрении бизнесмену, - НАБУ

Коррупция в энергоатоме

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в СМИ бизнесмен и другие лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", получения неправомерной выгоды и отмывания средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Мидас": НАБУ публикует записи, на которых Миндич координирует влияние на должностных лиц. ВИДЕО

Кого уже задержали?

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины детективами задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено 7 ее членам, среди которых:

  • бизнесмен - руководитель преступной организации (по данным СМИ, речь идет о бизнесмене и совладельце "Квартал-95" Тимуре Миндыче);
  • бывший советник министра энергетики (Игорь Миронюк);
  • исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";
  • четыре человека - "сотрудники" бэк-офиса по легализации средств.

Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.

Читайте также: Минюст подтвердил следственные действия с участием Галущенко: "Оказывает полное содействие правоохранительным органам"

Схема

По данным НАБУ, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум"", - говорится в сообщении.

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

Читайте также: "Энергоатом" работает в усиленном режиме, а случай с коррупцией не нанес ущерба активам общества, — заявление

Легализация

Также отмечается, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

"Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины", - пояснили в НАБУ.

За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.

В целом через так называемую "прачечную" за время документирования их деятельности прошло около 100 млн долл. США.

Операция

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации длилась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей.

К ее проведению на финальном этапе был привлечен практически весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро.

По постановлениям суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъято значительное количество документов и наличных средств.

Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации.

Следствие продолжается.

Читайте: Обстоятельства побега совладельца "Квартал-95" Миндича исследуются, попробуем его вернуть, - НАБУ

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
  • Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
  • Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
  • НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
  • Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
  • Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.

НАБУ (4676) Энергоатом (430)
+12
Нас вскоре ждет новая серия - "Розовый Фламинго - дитя отката"
показать весь комментарий
11.11.2025 13:46 Ответить
+12
А де затримання галущенка і нинішньої міністерки?
показать весь комментарий
11.11.2025 13:47 Ответить
+6
Уявляєте,та якби у 2019 році вибрали якогось дурачка?
показать весь комментарий
11.11.2025 13:48 Ответить
Нас вскоре ждет новая серия - "Розовый Фламинго - дитя отката"
показать весь комментарий
11.11.2025 13:46 Ответить
Клубок починає розмотуватися. Хлопці тримайте удар. Вас зараз намагатимуться зелені міндічі з ніг збити.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:47 Ответить
А де затримання галущенка і нинішньої міністерки?
показать весь комментарий
11.11.2025 13:47 Ответить
шмигалять, десь.....
показать весь комментарий
11.11.2025 14:04 Ответить
Уявляєте,та якби у 2019 році вибрали якогось дурачка?
показать весь комментарий
11.11.2025 13:48 Ответить
Название операции говорящее). Все, к чему Миндич прикасался, превращалось в золото доллары. Случайно, само собой.
показать весь комментарий
11.11.2025 13:53 Ответить
Блин, сволота не дали зеленим слугам розвернутися на добудові ХАЕС. От де бабулетів могли накосити, ще і кацапські реактори купили б.
показать весь комментарий
11.11.2025 14:02 Ответить
Була б у зелених краща фантазія , могли б це все обіграти як фінансування спецагента під прикриттям Деркача для роботи в тилу ворога. Якщо кацапи звернуть увагу на упаковки з доларами федеральної резервної системи США, то будуть верещати про підкуп їх сенаторів. З другого боку мене відвідала похмура думка: невже Зе агент кремля і затягує війну, щоб ослабити Захід на догоду нереальним хворобливим фантазіям пуйла? Адже поки товстий (Захід) схудне, худий (кацапстан) - здохне.
показать весь комментарий
11.11.2025 14:04 Ответить
голосраким виборцям гАлАбАродькА респект та уважуха 🤢🤮
показать весь комментарий
11.11.2025 14:19 Ответить
За словами Коломойського, Тімур Міндіч - колишній наречений його доньки

Також він є бізнес-партнером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергія Шефіра (першого помічника президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленського) у ТОВ «Квартал 95» і в кіпрській компанії Green Family Ltd.

Green Family Ltd володіє «кварталівським» кінобізнесом на території https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії.

Відповідно до розслідування https://uk.wikipedia.org/wiki/Bihus.Info Bihus.info юридична радниця фірми Тімура Міндіча стала власницею компанії «Кінокіт», яка протягом 2019-2025 років отримала замовлення послуг з боку держави на суму у понад 440 млн грн.

Батько - Михайло, помер 2006 року в Ізраїлі. Мати - Стелла, активістка жіночого руху Єврейської громади Дніпра.

Дружина - Катерина Вербер (є дочкою фешн-директора московського ЦУМу і віцепрезидента компанії «Меркурі» (продаж предметів розкоші) Алли Вербер)).

Пара одружилась у 2010 році. Весілля пройшло в Єрусалимі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїль.

У подружжя є троє дітей: дочки Мішель та Елізабет і син Майкл, який народився навесні 2018 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%87_%D0%A2%D1%96%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11]

https://uk.wikipedia.org/wiki/
показать весь комментарий
11.11.2025 14:25 Ответить
Слідчі просто молодці. Цікаво, що завадило (і досі заважає) ще дев'ять років тому так само оперативно відпрацювати по справі "Краяна"? 92 млн.грн "розчинилися" в загребучих лапках Траханова і Ко, а віз і нині там...
показать весь комментарий
11.11.2025 14:27 Ответить
 
 