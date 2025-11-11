Милованов из-за скандала с Миндичем уволился с должности в Наблюдательном совете "Енергоатом"

РУС
Бывший министр экономики, а ныне президент Киевской школы экономики и внештатный советник Офиса президента Тимофей Милованов объявил о сложении полномочий члена Наблюдательного совета "Енергоатом", заявив, что компания не реагирует должным образом на коррупционные вызовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Я складываю свои полномочия члена Наблюдательного совета "Енергоатом", - написал Милованов.

Подал обращение о созыве заседания Наблюдательного совета

"Сегодня, 11 ноября, я подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета. Моей целью было обеспечить адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Смотрящий" за "Енергоатом" Миронюк запугивает контрагентов для вымогательства денег: "Вы обнулитесь просто. Всех ваших сотрудников заберут в армию"

"Я предлагал принять 2 конкретных решения"

1.⁠ ⁠Временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса.

2.⁠ ⁠⁠Создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание - это достаточный повод для таких шагов. Именно для этого и существует наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл.

Читайте также: Член НКРЭКУ Пушкар, который фигурирует на пленках Миндича, ночью покинул Украину, - Железняк

Решение есть, но формальное. Все стало бюрократическим. Слушали команду, где "все в порядке". Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность", - подчеркнул Милованов.

Милованов отметил: "Те, кто знают меня, знают, что я привык действовать. Здесь была именно такая необходимость — действовать. Наконец создать нормальный прозрачный комплаенс "Энергоатома". Но вместо этого мы обсуждаем тендеры, процедуры, еще какие-то уточнения на месяц и умираем в бюрократии".

"Я чувствую, что нас просто заговаривают. И не вижу ни у кого решимости, которую чувствую в себе. Все эти месяцы я пытался побудить Наблюдательный совет запустить комитеты, начать работать, а не бороться за назначение еще одного советника или жаловаться на протокольные вещи.

Я требовал результатов, а не объяснений процессов. Мне говорили, что я токсичен, предвзят и "требую невозможного"", - отмечает Милованов.

Читайте также: Операция "Мідас": разоблачена преступная организация, действовавшая в энергетике, 5 задержанных, сообщено о подозрении бизнесмену, - НАБУ

Милованов подчеркнул, что ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и Наблюдательного совета "Енергоатом". Пробуждение не произошло. Вместо этого - дремота и надежда, что как-то обойдется.

"Особенно меня раздражают люди, которые публично говорят о борьбе с коррупцией, а на заседаниях хихикают и говорят, что "нет данных, чтобы доказать коррупцию"", - добавил Милованов.

Что предшествовало?

Автор: 

Дебіл відчув смажене?
Скоро і це падло здрисне
Набрався грошей, від організованого злочинного формування «наглядаючи пильно» за діями злочинців, та й за кордон….
Або послом, бо послицею не візьмуть в опу, АНАЛ табу…
я так розумію,цей Ярек Неверович,щось типу зіц-прєдсєдатєля Фунта?
Так він же сам зізнався шо він дебіл
Одним меньше...
З чистосердечним пішов до слідчих, поки ще, як свідок!!!
Західні Партнери, знають і про його «непричетність»!!!
*******.
Скоро і це падло здрисне
Дебіл відчув смажене?
Це ж класика жанру - "Криси бєгут с тонущєго корабля". А це ще, як виявилось, і не сама дурнувата, але й не сама перша. Перша була - андрій богдан. Той здриснув одразу(але з гарними відступними), коли відчув до чого все йде.
Оце гівно яке закликало бангладешців завозити замість українців? Ти повинен в петлі теліпатися
"Антикорупционер" Наем (друган Лещенки) помоему тоже имел отношение к восстановлению энергетики.... И тоже с интересными результатами работы
А де зараз їхня подруга по "боротьбі з корупцією" Заліщучка?

Вибачаюсь. Знайшов. З 2025 - посол України у Королівстві Швеція. Всі пристроїлись як треба...
Смаженим у повітрі запахло? Нічого не бачив і не знав? Вірю, вірю. А може й доля була? Всі вони падли і зрадники.
а тепер ловіть поки не втік
Ну чого ти, одна нога тут а друга вже в Польщі, тцк скаже що нічого не бачило
ну а навіщо зебілів жаліти?
У коментарі 24 Каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко ані спростував, ані заперечив перетин кордону Тимуром Міндічем. Посадовець підкреслив, що ДПСУ не має право розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами.

це просто і гініально
Знайшов в мережі відео, як Міндіч перетинав кордон і реакція на те прикордонників.

https://www.tiktok.com/@leo.chang96/video/7569516492409064722?_r=1&_t=ZM-91HIEukwCQ0 Міндіч і прикордонники. )
Ну юмористи, ну циркачі...
О так сам? З наглядової ради? сам відмовився від "гонорарів" в сотні тисяч? бу-га-га...
Але то тільки початок. Далі ми ще такі цирки побачимо, коли та зграя одне одного в тому свому зеленому лайні топити буде...
Ох, і будуть в нас ще всілякі шоу...
Але ж, курва, нам сьогодні не до них, тут Покровськ з Мирноградом. тут запоріжський напрямок з харківським... А зелена мерзота собі всілякі шоу влаштовує...
Это все люди Зеленского и Коломойского. Зеленский несет за них всех ответственность и должен быть привлечен к смертной казни, через расстрел - в военное время.
Розстріл це страта для військових, а для таких 4-кратних ухилянтів добре намилена петля.
Бросьте старые понятия у нас, в империи, СССР и вольной Украине со времен декабристов не вешают. Отдельные случаи это внесудебные расправы.
А что случілось? (С)
ГЛУЗД "СОРОСЯТНИКІВ"-"НАВІТЬ НА СОРОЧЦІ ПОКІЙНИКА ,МАЄШ ЗАРОБИТИ ДЛЯ СЕБЕ "
У цього типа, який вдає ідіота вкрай сильно розвинута чуйка. Він має контакти у СЩА. Слідкуємо за його рухами - це цікаво і корисни.
Якщо хто не в темі, вітер ж з-за океану:

https://www.facebook.com/tverdokhleb.gennadii?__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=-UC%2CP-R Геннадій Твердохліб

https://www.facebook.com/tverdokhleb.gennadii/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·

"Новини від Павлюченка"

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=*NK-R #АМЕРИКАНСЬКІ ПАЗЛИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СКЛАДАЛЬНИКА..

Так, панове, пазли поступово склалися і на даний час я маю чітку картину того, що трапилося у останні два тижні.

Звіт, який я почав публікувати нещодавно на вимогу роботодавців, це лише складова більш масштабної кампанії спрямованої на забезпечення наступних результатів:

1. Забезпечення НЕ участі Володимира Зеленського у наступних президентських виборах.

2. Забезпечення перемоги Залужного у першому турі виборів Президента України.

3. Забезпечення м'якої передачі влади новообраному складу Ради та Президенту України.

4. Стимуляція боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, максимальна нейтралізація впливу Президента та голови ОПУ у хід розслідувань.

Тепер про інформацію, яка ще надходить та надходить - на ранок, боюся, "кошик" буде переповнений.

Залужний у останні два тижні мав чотири зустрічі з представниками країн Європи та США (помічник Келога) на яких погодився прийняти допомогу вищезгаданих країн як у створенні парламентської партії, так і у особистій участі у передвиборчих перегонах.

Залужний обіцяв абсолютне невтручання у роботу антикорупційних органів та законодавче розширення їх повноважень.

Залужний обіцяє "усі сили кинути на процес реформ у ЗСУ та взагалі у країні та створити широку експертну групу з переважною участю у ній спеціалістів з Європи та США які годом сформують "Штаб реформ" при Президенті та Кабміні України".

Я стверджую, що "відмашка" НАБУ та САП надійшла одночасно зі "Звітом", який скинули нам для розповсюдження, і йшла вона на адресу наших антикорупційних органів теж по лінії "ах какого товарища" прізвище якого починається на літеру "Р", скажемо так.

Я не раджу особливо радіти тому, що "Зеленському прищемили хвоста". Його послаблення неминуче короткочасно дадуться взнаки на міжнародному фронті підтримки України і нам буде важко у випадку, якщо Зеленського на переговорах про активи рф, на можливих переговорах з рф за посередництва країн Європи та США та про постачання зброї будуть вважати "кульгавою качкою". Це цілком можливо може вилитися у затримки з прийняттям необхідних Україні рішень, проте у середньостроковій перспективі може принести нам користь у вигляді підвищення довіри до наших владних інституцій.

Ну і як не згадати очевидне. Слабкий Президент - легка жертва для рф, яка буде настійливо намагатися нав'язати свої умови "миру" Україні та "не легітимному Президенту", та легка жертва для Трампа, який буде намагатися схилити Зеленського на поступки по Донбасу.

Інформація про те, що Деркач, який зрадив Україну, отримував гроші через опубліковані оборудки через "Енергоатом", на який той зберіг вплив, відповідає дійсності і це також вплинуло на рішення "Валити Зеленського", який не забезпечив належну протидію російській "п'ятій колоні" в Україні.

Інші новини по цій темі, другу частину "Американського погляду" та рекомендації, які отримав вже Залужний та пообіцяв їх дослухатися, будуть завтра зранку та вдень. Середа та четвер до вечора - мене не буде в ефірі. Потім - через помічників з родини )) буду давати дописи на канал під час одужання.
коротше кому залужний не авторитет можуть на вибори не приходити?і в чому відмінність зе від за??....
Інформація з вітрів? Від шуму очищена?🤭
І це все чим пожертвувало зе шобло цим ручним дебілом, а а інші мародери надіються пересидіти і далі грабувати і сцяти в очі?
в записях НАБУ - они ж и говорят, что на год консервируют и дальше продолжат грабить. И говорят другие кланы или как там грабят на других сферах. Силовики и СБУ тоже стригут бабло. Да и недавно было вскрыто СБУшника, через его бабу, которая засветила виллу и роскошь. Нету походу таких мест, где кто то не грабит. Бандитский передел государства. Это просто жесть. Такой херни нигде в мире нету, чтобы так бандиты грабили все. Еще и война идет. Просто уничтожают Украину и снаружи и изнутри.
Милованов ножкою тупав, пальчиком грозив, а вони варавалі! Ну прямо під носом. А Милованов так грізно:»Хлопці, не воруйте - не ххарашо!»
У нього ж є громадянство сша, зараз перетне кордон невідомо як.
Здається, permanent resident.
гівно не тоне! йди протирати штани й дупу до сірьожі лєсьчєнка в уз на офуйєнне незароблене жалованийє від українських платників податків. уз вже здихає, але пів року ще харчуватимеся там, убогий. любітєлі наглядових рад, ****** всраті
Милованов хоче Могилянку перекупити (приватизувати). для непосаженого казнокрада пінчука. пінчук добре знає як відмиватись від краденого часів кучми (знає з ким потрібно ділитись).
д'Артаньян ******* ))

всі ці роки сидів при zельоной владі
Запахло смаженим. Якщо зелена крадійсько-зрадлива шобла посипиться, а вона посипиться, то і до Мілованова руки дійдуть. Дебіл, не дебіл, а питань до нього буде і буде
шановні
безбожники будуть красти ЗАВЖДИ
читайте Біблію, або спитайте у Пастора
Хоче тіхонєчко піти в ліс
Оці паразити при наглядових радах офіційно отримували ("заробляли" якось не пасує) на рівні вищих американських посадовців, неофіційно - мабуть як підводна частина айсбергів. Колись цей Милованов казав, що "Україна його не цікавить", потім став трускавецьким вчителем економіки кварталівської тусовки, нині - вчасно линяє, ще й виставляючи себе "борцем з корупцією". Гидко.
Женіть цього прохіндєя нахер у Пітсбург.
Подаруйте йому безпілотник.
Поки зоряні кораблі бороздять космічні простори хитрови@бані мудаки тиряті бабки для богемного життя на південному березі у Франції, а інші мудаки просто ржуть без світла і тепла
Чого це він злякався?
Там непогано платять... щоб нічого не бачив.
пацюки дістанцюються, сподіваються що бризки не долетять. Але коли роками сидіти у лайні по шию, то ховатись від бризок вже запізно.
Може тому що у цієї " ради" і рило в пушку?
Милованов, скільки відкатів отримав? Не соромся, чого вже тут, труси з вас вже ж стягли.
Складає повноваження?
А яйця?
Має відрізати собі яйця і покласти поряд з заявою...
А може язика - на вибір...
Наглядова рада для контролю, щоб не крали. Якщо вони ґвалт не знімали, значить в долі. Значить за ґрати!
логічно
А відповідати хто буде? Ти ж не сторожом там числився!!!
Нарешті,вкурив,з ким зв'язався.
Але передчасно: треба було почекати,щоб дати зеленим можливість здійснитись їх гаслу ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
6 років тому Милованов не бачив що компанія не реагує на корупцію і лише після розслідування йому розвиднілося.
Ще один з ДЕфективних менеджерів спалився, так дивись і андрєя барісавіча позбудемось, його вже в ростові давно зачекались...
подивишся на його рожу ну пдрс з пдрса
Милованов, хоч і є, за його власноручним зізнанням, закінченим дебілом, але швидше за інших зметикував, що зелена баржа з щурами стрімко йде на дно, і встиг накивати п'ятами
Президент Київської школи економіки, позаштатний радник Єрмака, член наглядової ради "Укроборому", наглядової ради "Енергоатому" - і всюди встигає. Або він суперактивна людина, або вони там ніхрена не роблять.
во многих местах состоял членом...
Дак єто же товарищь Полетаев!
разоблачили наконец
Ах,ти ЗЕбільний,ДЕБІЛ.Чому ти член наглядової ради мовчав досих пір,отримуючи заробітну плату і не малу?Чому ти не заявив суспільству,не прийшов в НАБУ і не написав заяву що відбувається там куди тебе поставили?Тепер в тебе язик розв'язався?
Враження таке що в других міністерствах відбувається те ж саме зі своїми "смотрящими".Смотрящими керує один всесильний і це або Єрмак,або ЗЕленський.Не розділяю їх бо вони одне ціле.
Гнида знає що мародерило на крові тому планує тому планує піти в ліс ,стюардесу с собою теж прихватить
шановні!
оголошується набір конкурсантів у наглядову раду за наглядовою радою
Цей ідіот, за славами Бені, ще вхоить в наглядову раду і Укроборонпрому. Там теж така ж корупція. Чому там не написав заяву?
Ще один полумокер злодія зеленського.
Наступний Майдан буде з такими картонками.

ще один гандон дешевий...
"професор" на плівках набу, це він? Бо інші на професорів не тягнуть
А щось нічого не чутно про ще одного "захисника" енергетики наєма, ні про наєма, ні про 14 млрд на захист енергооб'єктів, що якось тихенько зникли разом з цим "захисником", не здивуюсь, якщо цей кон...м невдовзі засвітиться десь у панамі разом з грошима, накопиченми нєпасільним трудом на благо атєчєства, мразота коломоцька ***...
Тобто,тепер цей мериканський диво-економіст буде займатися виключно ввезенням в Україну 10 млн пакистано-індусів-бангладешців? Якщо з кожного взяти ,скажімо,по 1000 баків....то це буде 10 млрд.доларів? Оце ,дійсно,американський розмах!! До речі,відомий сайт КавказЦентр називає Тимофійка....одним з провідних содомітів України....
Цей гній, так само, як і Серлєщ, отримував зарплату в сотні тисяч гривень за місце в Наглядовій раді. І так само, як Серлєщ, не виконував свої обов'язки, в вилизував Зермаків.
Результат що в Енергоатомі, що на Укрзалізниці ...
