Милованов из-за скандала с Миндичем уволился с должности в Наблюдательном совете "Енергоатом"

Бывший министр экономики, а ныне президент Киевской школы экономики и внештатный советник Офиса президента Тимофей Милованов объявил о сложении полномочий члена Наблюдательного совета "Енергоатом", заявив, что компания не реагирует должным образом на коррупционные вызовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Я складываю свои полномочия члена Наблюдательного совета "Енергоатом", - написал Милованов.

Подал обращение о созыве заседания Наблюдательного совета

"Сегодня, 11 ноября, я подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета. Моей целью было обеспечить адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании", - говорится в сообщении.

"Я предлагал принять 2 конкретных решения"

1.⁠ ⁠Временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса.

2.⁠ ⁠⁠Создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание - это достаточный повод для таких шагов. Именно для этого и существует наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл.

Решение есть, но формальное. Все стало бюрократическим. Слушали команду, где "все в порядке". Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность", - подчеркнул Милованов.

Милованов отметил: "Те, кто знают меня, знают, что я привык действовать. Здесь была именно такая необходимость — действовать. Наконец создать нормальный прозрачный комплаенс "Энергоатома". Но вместо этого мы обсуждаем тендеры, процедуры, еще какие-то уточнения на месяц и умираем в бюрократии".

"Я чувствую, что нас просто заговаривают. И не вижу ни у кого решимости, которую чувствую в себе. Все эти месяцы я пытался побудить Наблюдательный совет запустить комитеты, начать работать, а не бороться за назначение еще одного советника или жаловаться на протокольные вещи.

Я требовал результатов, а не объяснений процессов. Мне говорили, что я токсичен, предвзят и "требую невозможного"", - отмечает Милованов.

Милованов подчеркнул, что ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и Наблюдательного совета "Енергоатом". Пробуждение не произошло. Вместо этого - дремота и надежда, что как-то обойдется.

"Особенно меня раздражают люди, которые публично говорят о борьбе с коррупцией, а на заседаниях хихикают и говорят, что "нет данных, чтобы доказать коррупцию"", - добавил Милованов.

