Милованов из-за скандала с Миндичем уволился с должности в Наблюдательном совете "Енергоатом"
Бывший министр экономики, а ныне президент Киевской школы экономики и внештатный советник Офиса президента Тимофей Милованов объявил о сложении полномочий члена Наблюдательного совета "Енергоатом", заявив, что компания не реагирует должным образом на коррупционные вызовы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.
"Я складываю свои полномочия члена Наблюдательного совета "Енергоатом", - написал Милованов.
Подал обращение о созыве заседания Наблюдательного совета
"Сегодня, 11 ноября, я подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета. Моей целью было обеспечить адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании", - говорится в сообщении.
"Я предлагал принять 2 конкретных решения"
1. Временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса.
2. Создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.
"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание - это достаточный повод для таких шагов. Именно для этого и существует наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл.
Решение есть, но формальное. Все стало бюрократическим. Слушали команду, где "все в порядке". Нас часами убеждали, что угроз нет. Это глубокая несостоятельность", - подчеркнул Милованов.
Милованов отметил: "Те, кто знают меня, знают, что я привык действовать. Здесь была именно такая необходимость — действовать. Наконец создать нормальный прозрачный комплаенс "Энергоатома". Но вместо этого мы обсуждаем тендеры, процедуры, еще какие-то уточнения на месяц и умираем в бюрократии".
"Я чувствую, что нас просто заговаривают. И не вижу ни у кого решимости, которую чувствую в себе. Все эти месяцы я пытался побудить Наблюдательный совет запустить комитеты, начать работать, а не бороться за назначение еще одного советника или жаловаться на протокольные вещи.
Я требовал результатов, а не объяснений процессов. Мне говорили, что я токсичен, предвзят и "требую невозможного"", - отмечает Милованов.
Милованов подчеркнул, что ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и Наблюдательного совета "Енергоатом". Пробуждение не произошло. Вместо этого - дремота и надежда, что как-то обойдется.
"Особенно меня раздражают люди, которые публично говорят о борьбе с коррупцией, а на заседаниях хихикают и говорят, что "нет данных, чтобы доказать коррупцию"", - добавил Милованов.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Енергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Енергоатом".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мідас" - Рокет ("смотрящий" за "Енергоатом") и Тенор (исполнительный директор "Енергоат"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
Або послом, бо послицею не візьмуть в опу, АНАЛ табу…
Західні Партнери, знають і про його «непричетність»!!!
це просто і гініально
https://www.tiktok.com/@leo.chang96/video/7569516492409064722?_r=1&_t=ZM-91HIEukwCQ0 Міндіч і прикордонники. )
О так сам? З наглядової ради? сам відмовився від "гонорарів" в сотні тисяч? бу-га-га...
Але то тільки початок. Далі ми ще такі цирки побачимо, коли та зграя одне одного в тому свому зеленому лайні топити буде...
Ох, і будуть в нас ще всілякі шоу...
Але ж, курва, нам сьогодні не до них, тут Покровськ з Мирноградом. тут запоріжський напрямок з харківським... А зелена мерзота собі всілякі шоу влаштовує...
https://www.facebook.com/tverdokhleb.gennadii?__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=-UC%2CP-R Геннадій Твердохліб
https://www.facebook.com/tverdokhleb.gennadii/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=%2CO%2CP-R 22 год ·
"Новини від Павлюченка"
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZVjuRrWUkFF6C6xZWIzNSlGGecG_G7TkXAGBqW_N4uwV3-2I6vxL8djiFfXx-SYkZ9y9Bqto2uTjDgvOjMghWWA48q0J8LvGV9xpVpwGrpwHU6DrEFIUXcZjaQkj6EmLzRSbhTZtn3vaM5FF1EdNN3yoO1N8NgIthN9g-f8FQ1P7w&__tn__=*NK-R #АМЕРИКАНСЬКІ ПАЗЛИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СКЛАДАЛЬНИКА..
Так, панове, пазли поступово склалися і на даний час я маю чітку картину того, що трапилося у останні два тижні.
Звіт, який я почав публікувати нещодавно на вимогу роботодавців, це лише складова більш масштабної кампанії спрямованої на забезпечення наступних результатів:
1. Забезпечення НЕ участі Володимира Зеленського у наступних президентських виборах.
2. Забезпечення перемоги Залужного у першому турі виборів Президента України.
3. Забезпечення м'якої передачі влади новообраному складу Ради та Президенту України.
4. Стимуляція боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, максимальна нейтралізація впливу Президента та голови ОПУ у хід розслідувань.
Тепер про інформацію, яка ще надходить та надходить - на ранок, боюся, "кошик" буде переповнений.
Залужний у останні два тижні мав чотири зустрічі з представниками країн Європи та США (помічник Келога) на яких погодився прийняти допомогу вищезгаданих країн як у створенні парламентської партії, так і у особистій участі у передвиборчих перегонах.
Залужний обіцяв абсолютне невтручання у роботу антикорупційних органів та законодавче розширення їх повноважень.
Залужний обіцяє "усі сили кинути на процес реформ у ЗСУ та взагалі у країні та створити широку експертну групу з переважною участю у ній спеціалістів з Європи та США які годом сформують "Штаб реформ" при Президенті та Кабміні України".
Я стверджую, що "відмашка" НАБУ та САП надійшла одночасно зі "Звітом", який скинули нам для розповсюдження, і йшла вона на адресу наших антикорупційних органів теж по лінії "ах какого товарища" прізвище якого починається на літеру "Р", скажемо так.
Я не раджу особливо радіти тому, що "Зеленському прищемили хвоста". Його послаблення неминуче короткочасно дадуться взнаки на міжнародному фронті підтримки України і нам буде важко у випадку, якщо Зеленського на переговорах про активи рф, на можливих переговорах з рф за посередництва країн Європи та США та про постачання зброї будуть вважати "кульгавою качкою". Це цілком можливо може вилитися у затримки з прийняттям необхідних Україні рішень, проте у середньостроковій перспективі може принести нам користь у вигляді підвищення довіри до наших владних інституцій.
Ну і як не згадати очевидне. Слабкий Президент - легка жертва для рф, яка буде настійливо намагатися нав'язати свої умови "миру" Україні та "не легітимному Президенту", та легка жертва для Трампа, який буде намагатися схилити Зеленського на поступки по Донбасу.
Інформація про те, що Деркач, який зрадив Україну, отримував гроші через опубліковані оборудки через "Енергоатом", на який той зберіг вплив, відповідає дійсності і це також вплинуло на рішення "Валити Зеленського", який не забезпечив належну протидію російській "п'ятій колоні" в Україні.
Інші новини по цій темі, другу частину "Американського погляду" та рекомендації, які отримав вже Залужний та пообіцяв їх дослухатися, будуть завтра зранку та вдень. Середа та четвер до вечора - мене не буде в ефірі. Потім - через помічників з родини )) буду давати дописи на канал під час одужання.
всі ці роки сидів при zельоной владі
безбожники будуть красти ЗАВЖДИ
читайте Біблію, або спитайте у Пастора
Там непогано платять... щоб нічого не бачив.
Милованов, скільки відкатів отримав? Не соромся, чого вже тут, труси з вас вже ж стягли.
А яйця?
Має відрізати собі яйця і покласти поряд з заявою...
А може язика - на вибір...
Але передчасно: треба було почекати,щоб дати зеленим можливість здійснитись їх гаслу ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ
Дак єто же товарищь Полетаев!
разоблачили наконец
Враження таке що в других міністерствах відбувається те ж саме зі своїми "смотрящими".Смотрящими керує один всесильний і це або Єрмак,або ЗЕленський.Не розділяю їх бо вони одне ціле.
оголошується набір конкурсантів у наглядову раду за наглядовою радою
Результат що в Енергоатомі, що на Укрзалізниці ...