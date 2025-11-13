Энергокомитет ВР рассмотрит увольнение Гринчук с должности министра 14 октября

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ рассмотрит вопрос об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики 14 октября.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что есть три постановления об увольнении:

от Железняка;

представление от премьера Свириденко;

заявление об увольнении по собственному желанию.

"Комитет энергетики рассмотрит вопрос об увольнении Гринчук с должности министра энергетики в пятницу в 14:00", - добавил нардеп.

Увольнение Галущенко

Комитет правовой политики, вероятно, рассмотрит увольнение Галущенко с должности министра юстиции на следующей неделе.

Миндичгейт

