Энергокомитет ВР рассмотрит увольнение Гринчук с должности министра 14 октября

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ рассмотрит вопрос об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики 14 октября.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что есть три постановления об увольнении:

  • от Железняка;
  • представление от премьера Свириденко;
  • заявление об увольнении по собственному желанию.

"Комитет энергетики рассмотрит вопрос об увольнении Гринчук с должности министра энергетики в пятницу в 14:00", - добавил нардеп.

Увольнение Галущенко

Комитет правовой политики, вероятно, рассмотрит увольнение Галущенко с должности министра юстиции на следующей неделе.

Миндичгейт

Топ комментарии
+2
як то?
у порнохабі?
мілфа?
13.11.2025 15:27 Ответить
+1
14 листопада
13.11.2025 15:25 Ответить
+1
Прокрутіть всі плівки міндича. Може після цього всі клоуни з міністерств чухнуть до Ізраїлю.
13.11.2025 15:31 Ответить
14 листопада
13.11.2025 15:25 Ответить
до цього часу потрібно знайти місце посла - або вакантне (Африка) або звільнити місце (тоді буде Указ до 14-го самого могутнього)
13.11.2025 15:47 Ответить
як то?
у порнохабі?
мілфа?
13.11.2025 15:27 Ответить
Прокрутіть всі плівки міндича. Може після цього всі клоуни з міністерств чухнуть до Ізраїлю.
13.11.2025 15:31 Ответить
Чого тягнути кота за хвіст?
13.11.2025 15:33 Ответить
не кота, а кішку кицьку....
13.11.2025 15:49 Ответить
Фото як раком.
13.11.2025 15:39 Ответить
Даємо час на приховування додаткових доказів?
13.11.2025 15:40 Ответить
А де вона після 14 листопада ночувати буде? Бомж....?
13.11.2025 15:42 Ответить
Вважаєте, ключик від калітки теж відберуть?
13.11.2025 15:53 Ответить
А т в зеленій рамці, шедеврально. Люди в білих халатах на колінах молятья "приди розавій длинній".
13.11.2025 15:45 Ответить
Ескортниця міністр у воюючій країні?
Та йдіть до біса за коментарями!
13.11.2025 15:57 Ответить
13.11.2025 15:58 Ответить
Скільки нових комітетів, наглядових дармоїдів, радників, завгоспів та інших мародерів у країні де йде війна і корупція рівня африканських анархії.
Зробили всіх, зробили скі і продовжують.
13.11.2025 16:00 Ответить
 
 