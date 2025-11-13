73% українців вважають, що рівень корупції в Україні за час повномасштабної війни зріс, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість опитаних громадян України вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні значно збільшився. Відповідальними за корупцію в органах влади українці найчастіше вважають главу держави та Офіс Президента.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії "Соціополіс", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Думки українців щодо корупції

Так, 73,9% переконані, що рівень корупції в Україні збільшився за час великої війни з РФ.

Значно менша кількість респондентів (18,4%) вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні не змінився і лише 6,1% респондентів вважають, що рівень корупції за вказаний період часу зменшився.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина очікує, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією та реформи, - Мерц

Хто відповідальний за корупцію

Водночас в питанні щодо того, хто найбільше в Україні сприяє корупції в органах влади своєю діяльністю чи бездіяльністю, серед опитаних жителів України немає одностайності.

Найчастіше респонденти називали насамперед відповідальними за корупцію в органах влади:

Президента України Володимира Зеленського та офіс Президента України (25,5%);

Верховну Раду України, народних депутатів (19,1%)

самих людей і менталітет населення України (16,2%).

Також сукупно 18,1% опитаних вважають, що відповідальність лежить на правоохоронних, антикорупційних органах і судах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Міндічгейт" - доказ, що антикорупційні органи в Україні функціонують, - Єврокомісія

"Така структура відповідей демонструє розмитість уявлень про конкретних винуватців корупції та водночас — персоніфікацію відповідальності на найвищих рівнях влади. Це свідчить про кризу інституційної довіри, коли громадяни сприймають корупцію не як окремі зловживання, а як системну характеристику політичного поля. Показово, що значна частка респондентів визнає і власну участь або толерування корупційних практик, що вказує на глибоку культурну укоріненість цього явища", - зазначили соціологи.

Читайте також: Посол ЄС Матернова про "Міндічгейт": Корупція є в багатьох країнах. Важливою є реакція влади

Відставка Єрмака

Крім того, згідно з результатами опитування, більшість жителів України (62,2%) підтримує відставку Андрія Єрмака з посади голови Офісу Президента України.

Не підтримують відставку Андрія Єрмака 21,2% опитаних, а 16,5% респондентів не визначилися з відповіддю на це запитання.

Також читайте: Кос: Корупція є всюди, головне - як на неї реагують. Україна йде правильним антикорупційним шляхом

Міндічгейт

Також читайте: ДБР викрило майже 13 мільярдів гривень збитків державі. ІНФОГРАФІКА