73% українців вважають, що рівень корупції в Україні за час повномасштабної війни зріс, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Переважна більшість опитаних громадян України вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні значно збільшився. Відповідальними за корупцію в органах влади українці найчастіше вважають главу держави та Офіс Президента.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії "Соціополіс", інформує Цензор.НЕТ.

Думки українців щодо корупції

Так, 73,9% переконані, що рівень корупції в Україні збільшився за час великої війни з РФ.

Значно менша кількість респондентів (18,4%) вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні не змінився і лише 6,1% респондентів вважають, що рівень корупції за вказаний період часу зменшився.

Корупція в Україні - українці вважають, що зросла за час війни

Хто відповідальний за корупцію

Водночас в питанні щодо того, хто найбільше в Україні сприяє корупції в органах влади своєю діяльністю чи бездіяльністю, серед опитаних жителів України немає одностайності.

Найчастіше респонденти називали насамперед відповідальними за корупцію в органах влади:

  • Президента України Володимира Зеленського та офіс Президента України (25,5%);
  • Верховну Раду України, народних депутатів (19,1%)
  • самих людей і менталітет населення України (16,2%).

Також сукупно 18,1% опитаних вважають, що відповідальність лежить на правоохоронних, антикорупційних органах і судах.

Корупція в Україні - українці вважають, що зросла за час війни

"Така структура відповідей демонструє розмитість уявлень про конкретних винуватців корупції та водночас — персоніфікацію відповідальності на найвищих рівнях влади. Це свідчить про кризу інституційної довіри, коли громадяни сприймають корупцію не як окремі зловживання, а як системну характеристику політичного поля. Показово, що значна частка респондентів визнає і власну участь або толерування корупційних практик, що вказує на глибоку культурну укоріненість цього явища", - зазначили соціологи.

Відставка Єрмака

Крім того, згідно з результатами опитування, більшість жителів України (62,2%) підтримує відставку Андрія Єрмака з посади голови Офісу Президента України.

Не підтримують відставку Андрія Єрмака 21,2% опитаних, а 16,5% респондентів не визначилися з відповіддю на це запитання.

Корупція в Україні

Міндічгейт

Зеленський Володимир корупція опитування Єрмак Андрій
Та що ж за число таке магічне
показати весь коментар
13.11.2025 17:40 Відповісти
А це ті,які голосували,а тепер розчарувались.Як писав Остап Вишня це - чухраїнці,вони ******* приколи,а потім чухають потилиці...
показати весь коментар
13.11.2025 17:57 Відповісти
А чому вони так голосували, може раніше щось не так було
показати весь коментар
13.11.2025 18:51 Відповісти
Бо голосували по приколу, щоб поржать, бо какая разніца, бо Г+Г бошки не тільки промив, а і повідривав!
показати весь коментар
13.11.2025 19:00 Відповісти
Це перше що спало на думку після прочитання цієї новини.....
показати весь коментар
13.11.2025 17:57 Відповісти
Упороті 73% досі не можуть визнати. що"срака" почалась з них у 2019р
показати весь коментар
13.11.2025 18:03 Відповісти
А за кого треба було голосувати, я так зовсім на другий тур не ходив. Бо не вважав ні одного ні другого достойним. Клоун вперше шов, ось людей це і спровокувало, бо всі що ще були вже остогідли
показати весь коментар
13.11.2025 18:59 Відповісти
Ну якщо вам остогидли, то що заважало в 1 турі обрати когось адекватного, щоб у 2 тур вийшов??? Ну Зе ж не одне нове обличчя там був, було кілька доволі непоганих кандидатів...
показати весь коментар
13.11.2025 19:01 Відповісти
Та воно ж не "думатєль", воно ж "слушатєль" і що йому з Ґ+Ґ набазікали, то воно і зробило. І знову піде голосувати за якогось "нєпроходного" притулу чи стерню. 100пудово! І тільки тому, що "вони ж парні молодиє і "вперше". Лох не мамонт - не вимре.
показати весь коментар
13.11.2025 19:49 Відповісти
бо думати не навчені, а лише на "поржать та пожрать" налаштовані. той не розуміли за кого голосувати. зазвичай мудрі люди з двох зол вибирають менше, не "поржать"
показати весь коментар
13.11.2025 22:24 Відповісти
Ну тут такое дело - сейчас пошла тема, что просто голосовали против Пороха. Хотя на вопрос, что при Порохе было хуже, чем сейчас, зависают и, кроме того, что он все и у всех украл и разбогател то ли в 40 раз, то ли в 5 575 раз, сказать ничего не могут
показати весь коментар
13.11.2025 20:39 Відповісти
Це не оті зелупні, з другого туру, а від чисельності Українців??
показати весь коментар
13.11.2025 22:02 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2025 17:40 Відповісти
"73% українців вважають" - ой Боже, это уже фарс))) проклятье какое то с этими процентами
показати весь коментар
13.11.2025 17:40 Відповісти
АХАХАХАХХАХАХАХАХА - щось мені ця цифра нагадує

аааааааа точно "хуже не будет" "еслі что мі его снесем"....снесуни блін))) інколи приходить думка що демократія не така і хороша форма правління - при демократії завжди пропаганда можу баранів надути
показати весь коментар
13.11.2025 17:40 Відповісти
а ти знаєш скільки відсотків українців вважають тебе з єрмаком 3.14дарасоми? мінімум 50%
показати весь коментар
13.11.2025 17:41 Відповісти
Шляхом підрахунків можна визначити що 27% дивляться і вірять марахвону
показати весь коментар
13.11.2025 17:41 Відповісти
якісь дебільні питання...
показати весь коментар
13.11.2025 17:42 Відповісти
Все ЗеКодло та їх ОП зі "слугами" - це і є 100% корупція в чистому вигляді.
показати весь коментар
13.11.2025 17:43 Відповісти
І не здивуюсь, якщо цей план знищення України (в тому числі через внутрішній грабіж держави) був ще узгоджений та затверджений свого часу в Омані.
показати весь коментар
13.11.2025 17:46 Відповісти
Той показник, дістає Україну ще з проклятого 2019.
показати весь коментар
13.11.2025 17:45 Відповісти
значить 27% приймають участь в корупції, а 73% хотіли би, але не мають можливості...
показати весь коментар
13.11.2025 17:45 Відповісти
73% за що билися, на те й наразилися.
показати весь коментар
13.11.2025 17:46 Відповісти
А 27 % - це ті, що були або зараз знаходяться при владі?
показати весь коментар
13.11.2025 17:46 Відповісти
Проведіть опитування про те щоб замінити двічі простроченого свіжим президентом
показати весь коментар
13.11.2025 17:46 Відповісти
🤣 На перший погляд схоже, виборці Партрєта стали прозрівати. Бо 25 відсотків виборців, що голосували за іншого кандидата, одразу знчли, що з корупцвєю буде повний піздєц квартал.
показати весь коментар
13.11.2025 17:47 Відповісти
Знову ці 73%.
показати весь коментар
13.11.2025 17:47 Відповісти
А решта українців задоволені, що щирі українці сумками крадуть і носять їх долари, залишивши їх без світла і захисту?
показати весь коментар
13.11.2025 17:49 Відповісти
Решта це ті котрі сами крадуть...
показати весь коментар
13.11.2025 19:03 Відповісти
Як болячка якась .. Заразна . Трампа заклинило на - 350 млрд , а наших соціологів на - 73% .
показати весь коментар
13.11.2025 17:54 Відповісти
Это какой-то ПОЗОР
показати весь коментар
13.11.2025 17:55 Відповісти
6 дней тому были. опросы и коррупции почти не было и тут уже 74 процента, кто вам верит, ублюдочные, народ 100 процентов знает, ЕСТЬ, БЫЛА И НАВЕРНОЕ БУДЕТ
показати весь коментар
13.11.2025 17:57 Відповісти
ну добре що хоч порошенка вже не винуватять
показати весь коментар
13.11.2025 17:58 Відповісти
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1988943683354521710
А ось і каса Коломой вирішив відомстити Дєрьмаку, який тримає його в СІЗО і віджав всі бізнеси. А знає про Буратіну він ой як багато
показати весь коментар
13.11.2025 18:07 Відповісти
Не сидить Беня в СІЗО, заспокойтеся.
показати весь коментар
13.11.2025 19:36 Відповісти
Ті,що голосували за сн.
Проте, не всі, бо всіх було 73.22.
0.22-це закамянілі у своїй вірі до слуги,з ним хоч на край світу підуть,навіть у ростов.
показати весь коментар
13.11.2025 18:08 Відповісти
Та хай п...ь
показати весь коментар
13.11.2025 18:59 Відповісти
В Україні корупція? Да ладно...
показати весь коментар
13.11.2025 18:08 Відповісти
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1988937164932161621

При обшуку банди Міндича з Енергоатома НАБУ знайшли дані про їх детективів, які розслідували цю справу. Їх могли надати лише мєнти. Після обшуків 10 листопада НАБУ посипалися погрози від зелених продажних силовиків
показати весь коментар
13.11.2025 18:09 Відповісти
В нас менти допомагали столичному бізнесу витіснити місцевий.
Як допомагали? А штрафували найманих працівників по кілька разів у тиждень,поки вони не знялися з робочих місць.
Пишу оте,бо був в числі тих найманих.
показати весь коментар
13.11.2025 18:21 Відповісти
За що штрафували. За те що без каски ходив?
показати весь коментар
13.11.2025 18:49 Відповісти
Не каски,а там гроші переміщуються.
показати весь коментар
13.11.2025 20:29 Відповісти
Зелебоби почали одуплятись )))))
показати весь коментар
13.11.2025 18:17 Відповісти
Так звичайно зросла. Скільки бабла зараз йде в Україну, а підорва ж нікуди не поділась.
показати весь коментар
13.11.2025 18:21 Відповісти
зеленського 🤡 на шашлик і вовкам у лісі згодувати ,зі всією його шоблою ...
показати весь коментар
13.11.2025 18:22 Відповісти
Хочете щоб вовки потравилися?
показати весь коментар
13.11.2025 19:38 Відповісти
Найгірше те,що на війні заробляють з верхів до самого низу...На 65 відсотків виросло придбання НОВИХ авто...і це пересічними громадянами....про елітні авто - навіть мовчу ..У Києві і не тільки скоро будуть паркувати майбахи на деревах...Бум будівництва елітних багатоповерхівок...та котеджних "Династій". На "волонтерстві" - роблять казкові гроші..."міндичі" скоро ср...ти золотом та доларами будуть...Дай Боже витримати Україні та позбутися цієї пошерсті...Хош НАБУ радує!
показати весь коментар
13.11.2025 18:36 Відповісти
Зеленський кидало свого народу.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"

2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"

3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"

4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.

5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
показати весь коментар
13.11.2025 18:45 Відповісти
Обіцяти, не значить одружуватися
показати весь коментар
13.11.2025 19:09 Відповісти
Нє вєрю, бубачка сказало, що корупції нема, значить НЕМА, він її пабарол - вінават парашенка а можєт зінка
показати весь коментар
13.11.2025 18:52 Відповісти
То наверное те же де умственно ограниченые люди без криттческого мышления которые в 2019 еврейское кодло ко власти привели. Мудрый наридец неисправим
показати весь коментар
13.11.2025 19:20 Відповісти
А мене оті 6% цікавлять. Чому їх після опитування відпустили?
показати весь коментар
13.11.2025 19:29 Відповісти
Надо же, опять 73%!!!! Совпадение?! Не думаю!!!🤣🤪😆🤣
показати весь коментар
13.11.2025 20:27 Відповісти
Це такий тонкий тролінг?
показати весь коментар
13.11.2025 20:33 Відповісти
Не під час війни, а під час правління Зеленьского.
показати весь коментар
13.11.2025 20:46 Відповісти
Це вже не корупція, корупція вмерла після Пороха, у виконанні нинішнього кодла це неприховане, цинічне мародерство у самій мерзенній формі, як обібрати каліку.
показати весь коментар
13.11.2025 23:19 Відповісти
 
 