73% українців вважають, що рівень корупції в Україні за час повномасштабної війни зріс, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Переважна більшість опитаних громадян України вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні значно збільшився. Відповідальними за корупцію в органах влади українці найчастіше вважають главу держави та Офіс Президента.
Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії "Соціополіс", інформує Цензор.НЕТ.
Думки українців щодо корупції
Так, 73,9% переконані, що рівень корупції в Україні збільшився за час великої війни з РФ.
Значно менша кількість респондентів (18,4%) вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні не змінився і лише 6,1% респондентів вважають, що рівень корупції за вказаний період часу зменшився.
Хто відповідальний за корупцію
Водночас в питанні щодо того, хто найбільше в Україні сприяє корупції в органах влади своєю діяльністю чи бездіяльністю, серед опитаних жителів України немає одностайності.
Найчастіше респонденти називали насамперед відповідальними за корупцію в органах влади:
- Президента України Володимира Зеленського та офіс Президента України (25,5%);
- Верховну Раду України, народних депутатів (19,1%)
- самих людей і менталітет населення України (16,2%).
Також сукупно 18,1% опитаних вважають, що відповідальність лежить на правоохоронних, антикорупційних органах і судах.
"Така структура відповідей демонструє розмитість уявлень про конкретних винуватців корупції та водночас — персоніфікацію відповідальності на найвищих рівнях влади. Це свідчить про кризу інституційної довіри, коли громадяни сприймають корупцію не як окремі зловживання, а як системну характеристику політичного поля. Показово, що значна частка респондентів визнає і власну участь або толерування корупційних практик, що вказує на глибоку культурну укоріненість цього явища", - зазначили соціологи.
Відставка Єрмака
Крім того, згідно з результатами опитування, більшість жителів України (62,2%) підтримує відставку Андрія Єрмака з посади голови Офісу Президента України.
Не підтримують відставку Андрія Єрмака 21,2% опитаних, а 16,5% респондентів не визначилися з відповіддю на це запитання.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Pandamonium @RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1988943683354521710
А ось і каса Коломой вирішив відомстити Дєрьмаку, який тримає його в СІЗО і віджав всі бізнеси. А знає про Буратіну він ой як багато
Pandamonium @RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1988937164932161621
При обшуку банди Міндича з Енергоатома НАБУ знайшли дані про їх детективів, які розслідували цю справу. Їх могли надати лише мєнти. Після обшуків 10 листопада НАБУ посипалися погрози від зелених продажних силовиків
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
