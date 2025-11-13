Німеччина очікує, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією та реформи, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським очікує, що Україна рішуче продовжуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи.
Про це повідомляється на сайті канцлера Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили політики
Зазначається, що Зеленський проінформував Мерца про розслідування корупційних справ проти членів українського уряду, і пообіцяв повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів та інші оперативні заходи для відновлення довіри українського населення, європейських партнерів та міжнародних донорів.
"Канцлер підкреслив очікування федерального уряду, що Україна рішуче продовжуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи, зокрема у сфері верховенства права", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський подякував за підтримку Німеччини, зокрема в галузі ППО та захисту української енергетичної інфраструктури.
Активи РФ та українські біженці
Мерц зазначив, що Німеччина разом із західними партнерами посилить тиск на РФ, щоб спонукати її до серйозних переговорів. Це також включає продовження роботи над більш ефективним використанням заморожених російських державних активів.
Лідери також обговорили ситуацію з українськими біженцями. Зазначається, що "президент Зеленський порушить питання збільшення кількості виїздів молодих українських чоловіків до Європейського Союзу".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Аж самому йому смішно.
Адже неодноразово заявлялося блаЗЄнськими з високих і низьких трибун, що корупції при блаЗЄнях у нас нема.
Для чого вибивати відчинені двері...
Скажете, мовляв, "міндічі"... То все Порошенко влаштував.
А також поставляє через нафтопровід Дружба по території України нафту в Угорщину та Словаччину.
Поки воно їздить по вухах західним політичним лидерам його "менеджери" грабують Україну на всіх напрямках та йому в дзьобі теж заносять; такий собі стоячий на "шухері" потужний лідор.