Німеччина очікує, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією та реформи, - Мерц

Мерц після розмови з Зеленським зробив заяву про корупцію в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським очікує, що Україна рішуче продовжуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи.

Про це повідомляється на сайті канцлера Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили політики

Зазначається, що Зеленський проінформував Мерца про розслідування корупційних справ проти членів українського уряду, і пообіцяв повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів та інші оперативні заходи для відновлення довіри українського населення, європейських партнерів та міжнародних донорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робитимемо все, щоб зміцнити довіру партнерів, - Зеленський після розмови із Мерцом

"Канцлер підкреслив очікування федерального уряду, що Україна рішуче продовжуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи, зокрема у сфері верховенства права", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський подякував за підтримку Німеччини, зокрема в галузі ППО та захисту української енергетичної інфраструктури. 

Активи РФ та українські біженці

Мерц зазначив, що Німеччина разом із західними партнерами посилить тиск на РФ, щоб спонукати її до серйозних переговорів. Це також включає продовження роботи над більш ефективним використанням заморожених російських державних активів.

Лідери також обговорили ситуацію з українськими біженцями. Зазначається, що "президент Зеленський порушить питання збільшення кількості виїздів молодих українських чоловіків до Європейського Союзу".

"Зуб даю" - почув він в кінці телефонної розмови!
13.11.2025 16:11 Відповісти
Фрідріх троллить зелю.
Аж самому йому смішно.
13.11.2025 16:14 Відповісти
13.11.2025 16:14 Відповісти
Так воно ж не свій зуб давало!
13.11.2025 16:13 Відповісти
13.11.2025 16:14 Відповісти
Минулого року Зеленський заявив, що корупції більше немає - вся вона перемістилася за кордон. Тоді з чим Україні боротися? Хіба що з очевидним агресором.
13.11.2025 16:12 Відповісти
Пхахах🤣.
13.11.2025 16:12 Відповісти
З чим боротися?

Адже неодноразово заявлялося блаЗЄнськими з високих і низьких трибун, що корупції при блаЗЄнях у нас нема.

Для чого вибивати відчинені двері...

Скажете, мовляв, "міндічі"... То все Порошенко влаштував.
13.11.2025 16:15 Відповісти
13.11.2025 16:19 Відповісти
The way it is...
13.11.2025 16:24 Відповісти
Довго чекати доведеться! Зараз зелене чмо покурить гарненько, заспокоїться і продовжить руйнувати країну!
13.11.2025 16:16 Відповісти
Де вони побачили боротьбу і з ким.
13.11.2025 16:16 Відповісти
Це дай Боже так, а шо там Шрьодер з Меркель?
13.11.2025 16:17 Відповісти
13.11.2025 16:18 Відповісти
Тим часом німеччіна і європа продовжують купувати нафту і газ, даючі путіну гроші на війну.
13.11.2025 16:19 Відповісти
Тим часом зеля через офіс агента рашки Деркача переказував гроші в рашку.
А також поставляє через нафтопровід Дружба по території України нафту в Угорщину та Словаччину.
13.11.2025 16:22 Відповісти
Вже і Мерцу по вухах поїздів найпотужніший борцун з корупцією..
Поки воно їздить по вухах західним політичним лидерам його "менеджери" грабують Україну на всіх напрямках та йому в дзьобі теж заносять; такий собі стоячий на "шухері" потужний лідор.
13.11.2025 16:27 Відповісти
В поддержке независимых антикоррупционных органов сомнений быть не может
13.11.2025 16:30 Відповісти
Партрєт: "Ждітє, папа, всьо будєт! Мамой клянусь!"
13.11.2025 16:36 Відповісти
шестёрки во власти меняются, а мафия живет вечно. Во власти марионетки власти мафии. Правят страной Ахметовы и т.п. Они на себя все гос имущество переписали и ресурсы. Государство принадлежит ОПГ.
13.11.2025 16:45 Відповісти
Влада ще не починала боротьбу з корупцією. Це буде робити інша влада.
13.11.2025 16:56 Відповісти
Іншими словами Захід очікує, коли прозвучать плівки з ********))) щоб вже остаточно воно сказало, що не буде балотуватися. Бо навіть на Заході люди пам'ятають про дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори.
13.11.2025 17:04 Відповісти
да?
13.11.2025 17:13 Відповісти
Тоді то буде, як ся догори вода оберне.
13.11.2025 17:17 Відповісти
 
 