Німеччина очікує, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією та реформи, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським очікує, що Україна рішуче продовжуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи.

Про це повідомляється на сайті канцлера Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили політики

Зазначається, що Зеленський проінформував Мерца про розслідування корупційних справ проти членів українського уряду, і пообіцяв повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів та інші оперативні заходи для відновлення довіри українського населення, європейських партнерів та міжнародних донорів.

"Канцлер підкреслив очікування федерального уряду, що Україна рішуче продовжуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи, зокрема у сфері верховенства права", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський подякував за підтримку Німеччини, зокрема в галузі ППО та захисту української енергетичної інфраструктури.

Активи РФ та українські біженці

Мерц зазначив, що Німеччина разом із західними партнерами посилить тиск на РФ, щоб спонукати її до серйозних переговорів. Це також включає продовження роботи над більш ефективним використанням заморожених російських державних активів.

Лідери також обговорили ситуацію з українськими біженцями. Зазначається, що "президент Зеленський порушить питання збільшення кількості виїздів молодих українських чоловіків до Європейського Союзу".

