483 23

Германия ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией и реформы, - Мерц

Мерц после разговора с Зеленским сделал заявление о коррупции в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским ожидает, что Украина будет решительно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы.

Об этом сообщается на сайте канцлера Германии, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили политики

Отмечается, что Зеленский проинформировал Мерца о расследовании коррупционных дел против членов украинского правительства и пообещал полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов и другие оперативные меры для восстановления доверия украинского населения, европейских партнеров и международных доноров.

"Канцлер подчеркнул ожидания федерального правительства, что Украина будет решительно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, в частности в сфере верховенства права", - говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил за поддержку Германии, в частности в области ПВО и защиты украинской энергетической инфраструктуры.

Активы РФ и украинские беженцы

Мерц отметил, что Германия вместе с западными партнерами усилит давление на РФ, чтобы побудить ее к серьезным переговорам. Это также включает продолжение работы над более эффективным использованием замороженных российских государственных активов.

Лидеры также обсудили ситуацию с украинскими беженцами. Отмечается, что "президент Зеленский поднимет вопрос об увеличении количества выездов молодых украинских мужчин в Европейский Союз".

Миндичгейт

+3
"Зуб даю" - почув він в кінці телефонної розмови!
13.11.2025 16:11 Ответить
+3
13.11.2025 16:14 Ответить
+3
Вже і Мерцу по вухах поїздів найпотужніший борцун з корупцією..
Поки воно їздить по вухах західним політичним лидерам його "менеджери" грабують Україну на всіх напрямках та йому в дзьобі теж заносять; такий собі стоячий на "шухері" потужний лідор.
13.11.2025 16:27 Ответить
"Зуб даю" - почув він в кінці телефонної розмови!
13.11.2025 16:11 Ответить
Так воно ж не свій зуб давало!
13.11.2025 16:13 Ответить
13.11.2025 16:14 Ответить
Минулого року Зеленський заявив, що корупції більше немає - вся вона перемістилася за кордон. Тоді з чим Україні боротися? Хіба що з очевидним агресором.
13.11.2025 16:12 Ответить
Пхахах🤣.
13.11.2025 16:12 Ответить
Фрідріх троллить зелю.
Аж самому йому смішно.
13.11.2025 16:14 Ответить
З чим боротися?

Адже неодноразово заявлялося блаЗЄнськими з високих і низьких трибун, що корупції при блаЗЄнях у нас нема.

Для чого вибивати відчинені двері...

Скажете, мовляв, "міндічі"... То все Порошенко влаштував.
13.11.2025 16:15 Ответить
13.11.2025 16:19 Ответить
The way it is...
13.11.2025 16:24 Ответить
Довго чекати доведеться! Зараз зелене чмо покурить гарненько, заспокоїться і продовжить руйнувати країну!
13.11.2025 16:16 Ответить
Де вони побачили боротьбу і з ким.
13.11.2025 16:16 Ответить
Це дай Боже так, а шо там Шрьодер з Меркель?
13.11.2025 16:17 Ответить
13.11.2025 16:18 Ответить
Тим часом німеччіна і європа продовжують купувати нафту і газ, даючі путіну гроші на війну.
13.11.2025 16:19 Ответить
Тим часом зеля через офіс агента рашки Деркача переказував гроші в рашку.
А також поставляє через нафтопровід Дружба по території України нафту в Угорщину та Словаччину.
13.11.2025 16:22 Ответить
Вже і Мерцу по вухах поїздів найпотужніший борцун з корупцією..
Поки воно їздить по вухах західним політичним лидерам його "менеджери" грабують Україну на всіх напрямках та йому в дзьобі теж заносять; такий собі стоячий на "шухері" потужний лідор.
13.11.2025 16:27 Ответить
В поддержке независимых антикоррупционных органов сомнений быть не может
13.11.2025 16:30 Ответить
Партрєт: "Ждітє, папа, всьо будєт! Мамой клянусь!"
13.11.2025 16:36 Ответить
шестёрки во власти меняются, а мафия живет вечно. Во власти марионетки власти мафии. Правят страной Ахметовы и т.п. Они на себя все гос имущество переписали и ресурсы. Государство принадлежит ОПГ.
13.11.2025 16:45 Ответить
Влада ще не починала боротьбу з корупцією. Це буде робити інша влада.
13.11.2025 16:56 Ответить
Іншими словами Захід очікує, коли прозвучать плівки з ********))) щоб вже остаточно воно сказало, що не буде балотуватися. Бо навіть на Заході люди пам'ятають про дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори.
13.11.2025 17:04 Ответить
да?
13.11.2025 17:13 Ответить
Тоді то буде, як ся догори вода оберне.
13.11.2025 17:17 Ответить
 
 