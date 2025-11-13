Германия ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией и реформы, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским ожидает, что Украина будет решительно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы.

Об этом сообщается на сайте канцлера Германии, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили политики

Отмечается, что Зеленский проинформировал Мерца о расследовании коррупционных дел против членов украинского правительства и пообещал полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов и другие оперативные меры для восстановления доверия украинского населения, европейских партнеров и международных доноров.

"Канцлер подчеркнул ожидания федерального правительства, что Украина будет решительно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, в частности в сфере верховенства права", - говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил за поддержку Германии, в частности в области ПВО и защиты украинской энергетической инфраструктуры.

Активы РФ и украинские беженцы

Мерц отметил, что Германия вместе с западными партнерами усилит давление на РФ, чтобы побудить ее к серьезным переговорам. Это также включает продолжение работы над более эффективным использованием замороженных российских государственных активов.

Лидеры также обсудили ситуацию с украинскими беженцами. Отмечается, что "президент Зеленский поднимет вопрос об увеличении количества выездов молодых украинских мужчин в Европейский Союз".

Миндичгейт

