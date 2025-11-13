Германия ожидает, что Украина будет продолжать борьбу с коррупцией и реформы, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским ожидает, что Украина будет решительно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы.
Об этом сообщается на сайте канцлера Германии, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили политики
Отмечается, что Зеленский проинформировал Мерца о расследовании коррупционных дел против членов украинского правительства и пообещал полную прозрачность, долгосрочную поддержку независимых антикоррупционных органов и другие оперативные меры для восстановления доверия украинского населения, европейских партнеров и международных доноров.
"Канцлер подчеркнул ожидания федерального правительства, что Украина будет решительно продолжать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, в частности в сфере верховенства права", - говорится в сообщении.
Также Зеленский поблагодарил за поддержку Германии, в частности в области ПВО и защиты украинской энергетической инфраструктуры.
Активы РФ и украинские беженцы
Мерц отметил, что Германия вместе с западными партнерами усилит давление на РФ, чтобы побудить ее к серьезным переговорам. Это также включает продолжение работы над более эффективным использованием замороженных российских государственных активов.
Лидеры также обсудили ситуацию с украинскими беженцами. Отмечается, что "президент Зеленский поднимет вопрос об увеличении количества выездов молодых украинских мужчин в Европейский Союз".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндыча, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
