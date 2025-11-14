Туск: Зеленський має стежити за найменшими симптомами корупції навколо нього, бо це має вирішальне значення для його репутації

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ще з початку президентства Володимира Зеленського попереджав його про можливість використання Росією повідомлень про корупцію в українській владі в пропагандистських цілях.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Для росіян це завжди був дуже сильний аргумент, що "що це за держава, не сприймайте її серйозно, це найкорумпованіша держава". Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації", - заявив Туск.

Прем’єр підкреслив, що нещодавні повідомлення про корупційні скандали у вищих ешелонах влади ускладнюють переконання міжнародних партнерів у підтримці України у війні з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський: "Найлегший спосіб втратити підтримку Заходу - це толерувати корупцію в Україні"

"Сьогодні цей проукраїнський ентузіазм набагато менший і в Польщі, і в світі. Люди втомилися від війни, від витрат, і не так легко просувати підтримку України у війні з Росією", - додав Туск.

Він також висловився щодо спроб підпорядкувати Національне антикорупційне бюро України: "Вони відійшли від цього, і здається, що в цьому випадку українська держава і президент Зеленський справді налаштовані на те, щоб притягнути до відповідальності винних у цій корупції. Молоко пролилося, і ціна так чи інакше буде дуже високою".

На завершення Туск закликав українських посадовців уважно стежити за проявами корупції: "Остерігайтеся корупції, остерігайтеся російської моделі, тому що ви програєте війну, якщо будете терпіти подібні інциденти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 73% українців вважають, що рівень корупції в Україні за час повномасштабної війни зріс, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина закликає ЄС припинити фінансову допомогу Україні через корупцію