Туск: Зеленський має стежити за найменшими симптомами корупції навколо нього, бо це має вирішальне значення для його репутації
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ще з початку президентства Володимира Зеленського попереджав його про можливість використання Росією повідомлень про корупцію в українській владі в пропагандистських цілях.
Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
"Для росіян це завжди був дуже сильний аргумент, що "що це за держава, не сприймайте її серйозно, це найкорумпованіша держава". Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації", - заявив Туск.
Прем’єр підкреслив, що нещодавні повідомлення про корупційні скандали у вищих ешелонах влади ускладнюють переконання міжнародних партнерів у підтримці України у війні з Росією.
"Сьогодні цей проукраїнський ентузіазм набагато менший і в Польщі, і в світі. Люди втомилися від війни, від витрат, і не так легко просувати підтримку України у війні з Росією", - додав Туск.
Він також висловився щодо спроб підпорядкувати Національне антикорупційне бюро України: "Вони відійшли від цього, і здається, що в цьому випадку українська держава і президент Зеленський справді налаштовані на те, щоб притягнути до відповідальності винних у цій корупції. Молоко пролилося, і ціна так чи інакше буде дуже високою".
На завершення Туск закликав українських посадовців уважно стежити за проявами корупції: "Остерігайтеся корупції, остерігайтеся російської моделі, тому що ви програєте війну, якщо будете терпіти подібні інциденти".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Пане Туск, ви про що?