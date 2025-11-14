Туск: Зеленський має стежити за найменшими симптомами корупції навколо нього, бо це має вирішальне значення для його репутації

Туск: Путін воює проти Європи зсередини

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ще з початку президентства Володимира Зеленського попереджав його про можливість використання Росією повідомлень про корупцію в українській владі в пропагандистських цілях.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

"Для росіян це завжди був дуже сильний аргумент, що "що це за держава, не сприймайте її серйозно, це найкорумпованіша держава". Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації", - заявив Туск.

Прем’єр підкреслив, що нещодавні повідомлення про корупційні скандали у вищих ешелонах влади ускладнюють переконання міжнародних партнерів у підтримці України у війні з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський: "Найлегший спосіб втратити підтримку Заходу - це толерувати корупцію в Україні"

"Сьогодні цей проукраїнський ентузіазм набагато менший і в Польщі, і в світі. Люди втомилися від війни, від витрат, і не так легко просувати підтримку України у війні з Росією", - додав Туск.

Він також висловився щодо спроб підпорядкувати Національне антикорупційне бюро України: "Вони відійшли від цього, і здається, що в цьому випадку українська держава і президент Зеленський справді налаштовані на те, щоб притягнути до відповідальності винних у цій корупції. Молоко пролилося, і ціна так чи інакше буде дуже високою".

На завершення Туск закликав українських посадовців уважно стежити за проявами корупції: "Остерігайтеся корупції, остерігайтеся російської моделі, тому що ви програєте війну, якщо будете терпіти подібні інциденти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 73% українців вважають, що рівень корупції в Україні за час повномасштабної війни зріс, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина закликає ЄС припинити фінансову допомогу Україні через корупцію

Топ коментарі
+25
рожеві поні....зеленський це сама українська коррупція
14.11.2025 15:05 Відповісти
+20
Зєлєнскій? Репутація? Про що це Туск? 🤔
14.11.2025 15:05 Відповісти
+16
Как же он может следить за самим собой? Левая рука должна следить за правой и наоборот?
14.11.2025 15:07 Відповісти
Саме так, бо він ШЕФ, тобто організатор того самого угруповання, ще й має "імунітет" до законів і його неможна затримувати та допитувати тільки в разі імпічменту )
14.11.2025 15:11 Відповісти
Я слежу за своей фигурой, но стоит мне только отвернуться, она уже что то ест.
14.11.2025 15:27 Відповісти
🤣👍...
14.11.2025 15:55 Відповісти
Лівим оком за правою рукою, а правим за лівою. Але постає проблема. Якщо можна на роялі без рук грати - невже не можна корупцію робити? Тож треба третє око, або особливі антивладні чакри відкривати.
14.11.2025 16:01 Відповісти
Так він стежив. Дуже уважно. Але оці набушники все зіпсували!
14.11.2025 15:09 Відповісти
Та яка, ніхрін, його репутація?!
Пане Туск, ви про що?
14.11.2025 15:10 Відповісти
Пізно пити боржомі - коли нирки відвалилися..."
14.11.2025 16:49 Відповісти
Він не може на це підти, він має порадитися з КабМіндічем!! Гроші ж вкрадені в Українців, чималенькі!! Треба за всим пильнувати, щоб і у нього їх не поцупили отакі зелупні, як КабМіндічі ….!,!
14.11.2025 15:11 Відповісти
ха ха ха - він міряє єрмакозела своїми мірками де з корупцією потрібно боротись, а свою країну потрібно любити і захищати і думати стратегічно. Наївний, в клоуна навіть близько такого нема
14.11.2025 15:12 Відповісти
Нету у него никакой репутации. И чувства самосохранения нет. А может разума. Сейчас если б втик - может и пропетлял бы.
14.11.2025 15:12 Відповісти
А він і стежить очулюючи корупцію.
14.11.2025 15:12 Відповісти
Звісно він стежить, адже сам безпосередньо приймає в цьому участь
14.11.2025 15:13 Відповісти
Кто не знает ( судя по комментам многие) Зеленский был достаточно популярен у пересичных поляков. Там немного другое мышление и они воспринимают социальные отношения в Украине из своего опыта и текщего быта.
14.11.2025 15:30 Відповісти
А почему был ? Что изменилось?
14.11.2025 15:32 Відповісти
Много изменилось!
14.11.2025 15:33 Відповісти
В Польше за эти годы ничего не изменилось
14.11.2025 15:36 Відповісти
Причем здесь Польша? речь была об отношении поляков к Зеленскому.
14.11.2025 15:37 Відповісти
А где поляки живут ?
14.11.2025 15:41 Відповісти
Еще раз для особо одаренных. В Польше для поляков особо ничего не изменилось. Изменилось отношение поляков, как к Зеленскому в частности так и к Украине в целом.
15.11.2025 06:53 Відповісти
Ну пусть приедут в Украину на недельку и тут поживут и посмотрим как отношение изменится к Зели и к Украине
15.11.2025 07:00 Відповісти
репутації цьому мафіозі вже нішо не допоможе--маску знято
14.11.2025 15:33 Відповісти
Зеленский с ФСБ воруют деньги и отмывают их, а у Кремля огромный компромат не Зеленского и на всю власть Украины и они будут делать все, что Путин им говорит делать. Вот и получаются одни провалы на всех направлениях. Вся власть дискредитирована и должна вся передать националистам полномочия. Но они этого не сделают и продолжат уничтожение Украины. Путин в шахматы всех переиграл. Ибо и на фронте наступает и атаки воздушные и во власти Украины сидят его агенты, на которых у него компромат и они будут делать все, что он скажет. И будет помогать им у власти держаться.
14.11.2025 15:35 Відповісти
Ага и воюет путин почти четыре года только в плюс, гроссмейстер прям, одни победы )
14.11.2025 15:39 Відповісти
Акція трутень проти меду!
14.11.2025 15:55 Відповісти
Зеленський має стежити за найменшими симптомами корупції навколо нього, бо це має вирішальне значення для( його особистої наживи) яка не передбачає доброчесної і порядочної репутації.В"зе поцріота" репутація -власна кишеня
14.11.2025 16:01 Відповісти
тяжко не стежити за тим де ти береш участь))) в даному контексті це в корупцій
14.11.2025 16:01 Відповісти
Пан Туск розуміє і знає шо репутації у зеленського🤡 ніколи не було і нема. досі...але пан Туск політик дипломат , розуміє шо мафія землі обітований сильно засіла біля українського корита ,з 1918р...підтримувана була завжди і Заходом теж , бо греблося все і давали за копійкі всім , шоб тільки українці не зрозуміли шо вони багаті і їх грабують ,примушуючі важкою працею не піднімати голову ...свої українські евреї сьогодні платять за те ,шо вибрали свого царя 🤡 керувати Україною , платять своїм життям та розрухою ,самі для себе ...це їх вибір ...зробили себе самі ...
14.11.2025 16:03 Відповісти
Навіщо блазню придивлятись, воно саме і очолює корупцію в Україні, тому що всі призначення ідуть через блазня або через д,Ермака.В 19 році один зебанутий кукурікам мені, що Порох відповідає за все в країні, навідь за лампочки в підїзді. Ну а тепер блазень відповідає за все, навідь тоді коли бездомна собачка накакає не там де треба
14.11.2025 16:07 Відповісти
Там де була репутація,виросло те,чим він на роялі грав.Не ті люди ЗЕленський,Єрмак,щоб не знати що в них під носом робиться,а значить це їхні Свинарчуки.
14.11.2025 16:18 Відповісти
да зеленый и следил за своей коррупцией - но дерьмо всплыло все равно
14.11.2025 16:35 Відповісти
Не сумнівайтесь, він стежить, щоб нічого мимо його кишені не пролетіло.
14.11.2025 20:29 Відповісти
 
 