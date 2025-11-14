Сікорський: "Найлегший спосіб втратити підтримку Заходу - це толерувати корупцію в Україні"

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без принципової боротьби з корупцією.

Сікорський повідомив, що доніс цей меседж віцепрем’єру України Тарасу Качці під час зустрічі. За його словами, "найлегший спосіб втратити підтримку Заходу - це толерувати корупцію в Україні". Міністр зазначив, що останні відставки та затримання в Україні свідчать про реакцію влади, хоча й нагадав про спроби обмежити повноваження антикорупційних органів.

Глава польської дипломатії підкреслив, що від реакції української влади залежатиме подальша підтримка: "Якщо Україна буде толерувати корупцію, вона не увійде до ЄС. ЄС вимагає чесності та процедур".

Сікорський також наголосив на важливості підтримки України для Польщі, вказавши, що українська оборона стримує російську загрозу від польських кордонів. Він закликав зберігати солідарність із Україною.

Топ коментарі
+9
беріть вище,вони нею живуть та керують,а повечорах крутять хрипасті потужні відосики про патриотизм партнерів,збільшення мобілізації і що хрипата просрочка нічого не знала...
показати весь коментар
14.11.2025 12:34 Відповісти
+8
Україна в глухому куті. Доки йде війна позбавитися Зелі і його зграї неможливо у законний спосіб. Сам він не піде, бо нема куди буде тікати. Ось його шістки і грабують "через силу" а потім тікають, хто в Ізраїль, хто в ЄС. А Зеля - як глухонімий? Прикидатися дурнемь теж спосіб захисту
показати весь коментар
14.11.2025 12:39 Відповісти
+8
Залишився єдиний спосіб спасти Україну - це створення уряду національної єдності, до якого мають увійти всі політичні сили і все найкраще, що залишилося в Україні.
показати весь коментар
14.11.2025 12:49 Відповісти
Як тільки зверху заговорять про створення такого уряду - значить повні гайки й треба на когось повісити всіх собак. До того моменту - ніяких таких речей не буде)
показати весь коментар
14.11.2025 13:03 Відповісти
А Ви не розумієте на кому повинні висіти всі собаки?
показати весь коментар
14.11.2025 13:12 Відповісти
Дивне питання - завжди повинні висіти на відповідальних за ті чи інші рішення й дії.
показати весь коментар
14.11.2025 13:21 Відповісти
Тобто Зеленський не відповідає за корупцію в країні?
показати весь коментар
14.11.2025 13:30 Відповісти
З юридичної точки зору? Не факт. "Кум Чернишова" - такої статті немає. Але я впевнений, що нова патріотична влада, яка прийде після війни (уявімо цей момент теоретично), посадить всіх винуватих, а не дозволить їм виїхати, скажімо, в Лондон.
показати весь коментар
14.11.2025 14:47 Відповісти
Наведіть приклад хто з винуватих сидить? Кому не дозволили виїхати?
Міндіча півтора роки розробляли і де він? Чому йому і Цукербергу не заборонили виїзд?
А що, ця влада не патріотична?
Зробимо всіх разом!
Зробили, велике спасибі!
показати весь коментар
14.11.2025 21:01 Відповісти
ось в Закарпатті два Макдональди платять податків в бюджет як ціла лісна галузь області..
а цигарки, тютюн, горілка, підробки брендів,..
все це, та подібне, було до Пороха, є воно і при Зеленському...

це система - бандитська,
піде Зеленський.. виберуть іншого..
це так вже 35 років..
а ця, московська система,
300 років будувалась
показати весь коментар
14.11.2025 13:09 Відповісти
То який висновок?
показати весь коментар
14.11.2025 13:20 Відповісти
залежить, яка ціль..
показати весь коментар
14.11.2025 13:25 Відповісти
щось нове. як висновок впливає на мету?
показати весь коментар
14.11.2025 17:59 Відповісти
якщо подобається жити далі, по московському, па панятіям,
рузьге мір залишиться ще надовго...
показати весь коментар
19.11.2025 13:25 Відповісти
Позовчора посадили, вчора заставу внесли, а сьогодні чекаємо на волю... ось і вся боротьба з корупцією по-украiнськи.
показати весь коментар
14.11.2025 12:41 Відповісти
Вкрав 100 мільйонів, застава 10. Відкупився і на волю...
А з міндічем то взагалі цирк - дали втети, як громадянину України, а потім бутафорські "санції", як громадянину Іраїлю.
Чергова порція зеленої урини межи очі 73% дебілам...
показати весь коментар
14.11.2025 12:53 Відповісти
Далі Міндіч буде жити своє найкраще життя, підтершись санкціями Найвеличнішого.
показати весь коментар
14.11.2025 13:15 Відповісти
закони потрібно міняти,

які вори в законі прийняли в парламенті..
що мішає?
в парламенті була монобільшісь..
це ж не як за Порошенка..
показати весь коментар
14.11.2025 12:51 Відповісти
Монобільшість мегакрадіїв.
показати весь коментар
14.11.2025 13:16 Відповісти
Найлегший спосіб втратити підтримку Заходу *після війни*. А зараз ні. Оскільки війна вічна - то можна й потолерувати трохи.
показати весь коментар
14.11.2025 12:57 Відповісти
От просто цікаво. З якою рийкою клован поїде на Захід? Про що він там буде співати?!
показати весь коментар
14.11.2025 12:58 Відповісти
"Брат Мітька помирає, юшки просить..."
показати весь коментар
14.11.2025 13:17 Відповісти
"Сікорський: "Найлегший спосіб втратити підтримку Заходу - це толерувати корупцію в Україні".
Це шоблу влаштовує,щоб в разі чого,сказати населенню,типу,ми не винні, винен продажний Захід,який нас кинув і ми вимушені повернути в бік снг.
Але ж,всі мовчать,всі верстви населення,в т.ч.силові органи,офіцери,інтелігенція,ніби всіх влаштовує поточний стан справ.
показати весь коментар
14.11.2025 13:02 Відповісти
Віслюку оманському хай це розповість....
показати весь коментар
14.11.2025 13:07 Відповісти
От тобі і подвійне громадянство ))
Накрав і ти гражданін другої держави.
Ай щобло зелене !
показати весь коментар
14.11.2025 13:07 Відповісти
зеленый клоун еще вас шантажировать будет куколдов аля "а чтоб я не сделал все равно хер вы меня скините иначе путлер пройдет парадным шагом по Киеву и дальше пойдет к вам". Он уже это во всю делает вчера новость видел что бубочка заявляет если не дадут 140 миллиардов Украине не сможет воевать
показати весь коментар
14.11.2025 13:12 Відповісти
Європа допанькалася, то путіна підтримувала, тепер потужного.
показати весь коментар
14.11.2025 13:41 Відповісти
Ця влада корупцію не поборе сама в себе
показати весь коментар
14.11.2025 13:14 Відповісти
Враження, що тільки Майдан здатен виправити ситуацію !
показати весь коментар
14.11.2025 14:07 Відповісти
 
 