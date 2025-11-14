"Сікорський: "Найлегший спосіб втратити підтримку Заходу - це толерувати корупцію в Україні".

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без принципової боротьби з корупцією.

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Сікорський повідомив, що доніс цей меседж віцепрем’єру України Тарасу Качці під час зустрічі. За його словами, "найлегший спосіб втратити підтримку Заходу - це толерувати корупцію в Україні". Міністр зазначив, що останні відставки та затримання в Україні свідчать про реакцію влади, хоча й нагадав про спроби обмежити повноваження антикорупційних органів.

Глава польської дипломатії підкреслив, що від реакції української влади залежатиме подальша підтримка: "Якщо Україна буде толерувати корупцію, вона не увійде до ЄС. ЄС вимагає чесності та процедур".

Сікорський також наголосив на важливості підтримки України для Польщі, вказавши, що українська оборона стримує російську загрозу від польських кордонів. Він закликав зберігати солідарність із Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми краще їстимемо траву, ніж знову станемо російською колонією, - Сікорський

Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки справи Міндіча: Кабмін посилив контроль за закупівлями держкомпаній