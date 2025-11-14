Сікорський: "Найлегший спосіб втратити підтримку Заходу - це толерувати корупцію в Україні"
Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без принципової боротьби з корупцією.
Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає Цензор.НЕТ.
Сікорський повідомив, що доніс цей меседж віцепрем’єру України Тарасу Качці під час зустрічі. За його словами, "найлегший спосіб втратити підтримку Заходу - це толерувати корупцію в Україні". Міністр зазначив, що останні відставки та затримання в Україні свідчать про реакцію влади, хоча й нагадав про спроби обмежити повноваження антикорупційних органів.
Глава польської дипломатії підкреслив, що від реакції української влади залежатиме подальша підтримка: "Якщо Україна буде толерувати корупцію, вона не увійде до ЄС. ЄС вимагає чесності та процедур".
Сікорський також наголосив на важливості підтримки України для Польщі, вказавши, що українська оборона стримує російську загрозу від польських кордонів. Він закликав зберігати солідарність із Україною.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Міндіча півтора роки розробляли і де він? Чому йому і Цукербергу не заборонили виїзд?
А що, ця влада не патріотична?
Зробимо всіх разом!
Зробили, велике спасибі!
а цигарки, тютюн, горілка, підробки брендів,..
все це, та подібне, було до Пороха, є воно і при Зеленському...
це система - бандитська,
піде Зеленський.. виберуть іншого..
це так вже 35 років..
а ця, московська система,
300 років будувалась
рузьге мір залишиться ще надовго...
А з міндічем то взагалі цирк - дали втети, як громадянину України, а потім бутафорські "санції", як громадянину Іраїлю.
Чергова порція зеленої урини межи очі 73% дебілам...
які вори в законі прийняли в парламенті..
що мішає?
в парламенті була монобільшісь..
це ж не як за Порошенка..
Це шоблу влаштовує,щоб в разі чого,сказати населенню,типу,ми не винні, винен продажний Захід,який нас кинув і ми вимушені повернути в бік снг.
Але ж,всі мовчать,всі верстви населення,в т.ч.силові органи,офіцери,інтелігенція,ніби всіх влаштовує поточний стан справ.
Накрав і ти гражданін другої держави.
Ай щобло зелене !