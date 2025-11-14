Наслідки справи Міндіча: Кабмін посилив контроль за закупівлями держкомпаній

Кабінет Міністрів розширив повноваження Державної аудиторської служби у сфері державного контролю за діяльність державних підприємств.

Відповідні зміни до низки постанов, що регулюють діяльність органів державного фінансового контролю, уряд вніс на засіданні 13 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, внесені зміни мають вдосконалити проведення ревізій та перевірок щодо:

здійснення закупівель;

оформлення адміністративних актів;

строків реалізації матеріалів ревізій;

розгляду звернень про проведення ревізій;

дій посадових осіб у разі перешкоджання їхній роботі.

"Важливо, що ухвалені зміни врегульовують особливості проведення ревізій реципієнтів, визначених у межах інструменту Ukraine Facility, а також враховують специфіку контролю за використанням коштів у межах програм транскордонного співробітництва Interreg та Interreg NEXT", – зазначається у повідомленні.

Крім того, ухвалені урядом зміни вони спрямовані на запобігання шахрайству, корупції та іншим порушенням, що можуть завдати шкоди фінансовим інтересам України та ЄС. Водночас прийняті зміни розширюють реактивні функції державного фінансового контролю, додали у Мінфіні.

Операція "Мідас": що відомо?

Як повідомлялося, у понеділок, 10 жовтня НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр енергетики Герман Галущенко та колишній бізнес-партнер та товариш президента Тімур Міндіч.

Окрім самого Міндіча підозри у справі отримали ще шість членів злочинної організації.