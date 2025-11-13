Ми краще їстимемо траву, ніж знову станемо російською колонією, - Сікорський

Сікорський пояснив мотивацію Варшави

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що якби Росія змогла захопити Україну, наступними були б інші сусідні країни, зокрема Польща.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сікорський сказав у підкасті The Rest Is Politics: Leading.

Він нагадав, що саме через це протягом останніх 20 років Польща витрачала на оборону щонайменше 2% ВВП, наразі цей показник становить 4,7% - суспільство це підтримує.

"Люди розуміють, чому це потрібно, і сприймають це без спротиву", - зазначив міністр.

За його словами, ситуація настільки серйозна, що навіть колеги з європейських міністерств дивуються можливості таких витрат, на що польський міністр фінансів відповідає: "Якби я цього не робив, мене б розірвали на шматки".

"Ми краще їстимемо траву, ніж знову станемо російською колонією", - наголосив Сікорський.

Польща готує масове виробництво крилатих ракет

Раніше повідомлялося, що у Польщі планують розпочати виробництво американських крилатих ракет Barracuda-500.

Це не класична крилата ракета, а реактивний безпілотник, який може нести бойове навантаження, розвідувальні засоби або обладнання для радіоелектронної боротьби.

Версія Barracuda-500M з бойовою частиною має дальність понад 926 км і корисне навантаження близько 45 кг.

До слова, раніше видання The Telegraph написало, що Польща готується до можливої агресії з боку Росії. Дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми.

+21
А чому не зерно....
Яке ви розсипали на кордоні?!
🤔🤔🤔
показати весь коментар
13.11.2025 07:53 Відповісти
+17
показати весь коментар
13.11.2025 08:08 Відповісти
+14
вони спочатку українських уклоністів надішлють, тобто повернуть в Україну. а то якось некомільфо їхати їм воювати в Україну в той час, коли сотні тисяч українських здорових лобів сидять у Польщі. і відмазка тут про те, що вони там працюють і піднімають польську економіку не прокатить. бо це гнила відмазка.
показати весь коментар
13.11.2025 08:12 Відповісти
...з мовчазної згоди польської влади, уряду, до якого належить Сікорський...
показати весь коментар
13.11.2025 08:13 Відповісти
А чого це придурки? Якщо зерна насипати багато, то танки не пройдуть. А поляки мають великий досвід розсипання.
показати весь коментар
13.11.2025 08:15 Відповісти
Коли ви вже перестанете звинувачували поляк в тому, що якісь ідіоти висипали з вагона зерно? Наші ідіоти вибрали точно таких, які вбивали Майдан: татарових, смірнових, єрмаків, портнових, "квартал", андрюх деркачів та інших і нічого. Зерно вивозили наші бариги зернотрейдери від влади, які скупили в наших фермерів його за дешево і обвалили ціну польським фермерам і виробників хліба. Ви цього не знали? Чи поляки мають завести свої війська в Україну? Не знаєте, хто всі гроші витратив на дороги і розмінував все, що тільки можна було?
показати весь коментар
13.11.2025 10:27 Відповісти
А не хочете допомогати Україні всіми силами, щоб потім не "їсти траву"? Військових наприклад надіслати...
показати весь коментар
13.11.2025 07:55 Відповісти
Чому тоді не надсилають? І чому, коли йдеться про зброю, завжди чуємо: нам самим треба... Може ліпше перемолоти кацапню в Україні, а не чекати її в Польщі.

btw, пан Сікорський колись був фактично лобістом кацапії у Польщі/ЄС.
показати весь коментар
13.11.2025 08:16 Відповісти
буде фронт ближче до Львова, то точно надішлють. та і зброї поляки передали нам дуже багато - одних тільки танків десь в межах 500 шт. а може і більше.
показати весь коментар
13.11.2025 08:19 Відповісти
Тебе давно на три букви не посилали?
показати весь коментар
13.11.2025 09:32 Відповісти
як повернуть? яе сталін посадять в теплушки? то вже так не працює
показати весь коментар
14.11.2025 02:50 Відповісти
Українці самі собі допомогти не хочуть,а що про Поляків казати.
показати весь коментар
13.11.2025 08:14 Відповісти
Ну, ну.це якщо українці витримають
показати весь коментар
13.11.2025 07:56 Відповісти
Але воювати ви з нею збираєтеся тільки якщо російський чобіт вже почне топтати і вашу землю, і вас самих. Хоча на вас вже напад був неодноразово. І це ще питання, будете ви з нею воювати навіть після нападу на вас, чи одразу здастеся, якщо при вашому опорі вони застосують ЯЗ. Бо є сумніви, що ядерні країни у випадку ядерної агресії Росії, дадуть ядерну відповідь їй.
показати весь коментар
13.11.2025 07:58 Відповісти
Сумніву немає , що краіни НАТО дадуть ядерну відповідь
терористам кацапіі , якщо буде потрібно!
показати весь коментар
13.11.2025 08:03 Відповісти
Чому ви так впевнені? Є факти? Я маю сумнів, що якщо Росія використає ядерну зброю проти неядерної країни НАТО, то отримає ядерну відповідь. При Байдені навіть незрозуміло було, що буде, а трамп нам навіть зброю тепер не постачає. Продає за гроші ЄС тільки. А чому? Боїться так путіна? При Байдені були заяви, що якщо проти України застосує Росія ЯЗ, то НАТО завдасть по росіі удар неядерними ракетами. Трамп нічого подібного не казав. Відповідно і робити не планує.
показати весь коментар
13.11.2025 10:34 Відповісти
Аналогічно і про Україну. Правда у нас є інший вислів - ми мацкалів породили, ми їх і знищимо
показати весь коментар
13.11.2025 08:00 Відповісти
А мости через Віслу вже замінували?
показати весь коментар
13.11.2025 08:01 Відповісти
Ще ні,вони тількі маринаж для шашликів готують.
показати весь коментар
13.11.2025 08:15 Відповісти
Ага, а підриватиме їх такий самий "Іван Сестриватовський", як у нас
показати весь коментар
13.11.2025 09:14 Відповісти
У нас уже один "балабол" собирался воевать лопатами! И где он? Не видно его на фронте с лопатой, сдрыснул.
показати весь коментар
13.11.2025 08:01 Відповісти
То дайте зброю. Бо ж станете. Наїдитеся.
показати весь коментар
13.11.2025 08:01 Відповісти
По факту доведеться і їсти траву, і стати колонією.
показати весь коментар
13.11.2025 08:02 Відповісти
Правильно.
А для цього вам потрібно гнобити українських біженців і стоп'ятсот раз нагадувати скривавленій Україні про «волинську різню»,забуваючи,що самі витворяли.
І ще бажано висипати на землю добуте тяжкою працею з ризиком для життя українське зерно.
показати весь коментар
13.11.2025 08:02 Відповісти
Це ж не він все робить. Сікорський все життя бореться проти кацапів. Навіть, як сам розповідає, воював проти них в Афганістані.

показати весь коментар
13.11.2025 08:15 Відповісти
Вони з дружиною трохи одержимі кацапами, здається що все їхнє життя пов'язане з ними.
показати весь коментар
13.11.2025 08:28 Відповісти
У нас більшість захотіла стати колнією в 2019р.,хужє нєбудєт!
показати весь коментар
13.11.2025 08:06 Відповісти
Більшисть населення від тіх шо прийшло тоді на вибори, а не народ.
показати весь коментар
13.11.2025 08:19 Відповісти
То тільки на словах, а ось на ділі зе і його кодло знищують Україну!
показати весь коментар
13.11.2025 08:47 Відповісти
Колонією ми стали ще при Катерині, причому теж більшістю.
показати весь коментар
13.11.2025 08:46 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2025 08:08 Відповісти
А шо самі поляки про це кажуть, а не їх міністр.
показати весь коментар
13.11.2025 08:16 Відповісти
дайте відповідь-а у них влада краде? від цього потрібно відштовхуватися,там є довіра, а у нас як з цим?



показати весь коментар
13.11.2025 09:02 Відповісти
Судячи по українцям-в україні найкраща влада у світі, до неї питань нема ні в кого.
показати весь коментар
13.11.2025 09:19 Відповісти
Гарна та красива заява, поки українці бьются з москалями сам на сам з 2014 року.
показати весь коментар
13.11.2025 08:17 Відповісти
Щоб ви їли траву кацапам вистачить лишень дронів, наявних.А колонія ви кацапська і є фактично,після того як зглотнули знищення своєї еліти на чолі з Качинський,ви до цих пір нажахані до смерті.І ваші дії по знищенню екооміки України це пряма вказівка фсб, і дієте скоординовано з мадьярами та іншими.І кацапську торгівлю з ЄС якраз ви і витягуєте.Так що досить повітря ротом пускати ,твою ціну всі дуже добре знають.
показати весь коментар
13.11.2025 08:21 Відповісти
Тому робить чистку в країні агентів РФ, щоб не було блокади доріг для українців
Іначе будете їсти траву при кацапах
показати весь коментар
13.11.2025 08:26 Відповісти
Некрофил навроцький так не вважає.Кацапи для нього-діло десяте. Йому аби кістки викопувати та плюватися в Україну.
показати весь коментар
13.11.2025 08:26 Відповісти
Польська куля в лоб
показати весь коментар
13.11.2025 08:47 Відповісти
"Ми краще їстимемо траву, ніж знову станемо російською колонією", - наголосив Сікорський."

Завтра на польських маркетплейсах- "Собакам в будку сено солома в тюках мешках с доставкой на адрес. Отборное"
показати весь коментар
13.11.2025 08:48 Відповісти
долбойоб - потрібно з українцями дружить а не траву їсти.і забути про волинську різню яку устроїли московіти руками пяних партизан нквд ковпака.а згадати знищених кацапами 40 тисяч польських офіцерів і збитий літак качинського і твердо усвідомити - росією править не путін а кагал в лиці берл лазара - а кацапи не люди а вироджений охлос якого женуть як скот туди куди потрібно іудеям.
показати весь коментар
13.11.2025 08:49 Відповісти
Випускай рольників-блокувальників на кордон та знову про "волинську різню" розкажи.
Це допоможе..
показати весь коментар
13.11.2025 08:50 Відповісти
Молодці, там корупцію не будуть терпіти якщо є реальна загроза існуванню держави! Запланували поляки масово виробляти крилаті ракети і вони будуть їх виробляти без піару. У нас натомість роками один суцільний пздьош від найвищих посадовців, бюджет розкрадають на всьому , енергооб'єкти незахищені, ракетна програма в сраці знаходиться зате куми чити Зеленських займається облаштуванням межегір'я для них..
показати весь коментар
13.11.2025 08:54 Відповісти
Не люблю коли мавпують кацапів щодо їдження трави - це ж улюблена кацапська теза: будєм жрать траву, но не сдадімса піндосам. США часів Рейгана їло гарну їжу, а траву жерти мусіли гражданє ссср.
показати весь коментар
13.11.2025 09:02 Відповісти
Фіцько та його другг Орбанцько самі траву не їдять, газ та нафту *******..А в Польші травоїдних не дуже багато назбирається сьогодні, бо у багатьох є відчуття екстазу від очікуваної в їх душах поразки України, від горя смертей та сліз....українців.... . і вони цькують українців в Польші, відкриваючі фронт солідарності нелюдам рашфашистським На траву перейдуть коли рашист іфан буде гвалтувати та вбивати поляків...А пану Сікорському і Туску повага і курви робіть щось з пропагандою кремлівською в себе і в ЄС... не шкодуйте бабла, зробіть так щоб цькували рашистів в ЄС а не українців..плюньте на ту толерантність..хай кац..ап туристом їздить на кубу в пів.корею
показати весь коментар
13.11.2025 09:11 Відповісти
Читаєш коментарі тобі подібних і складається враження, що кацапи якісь супербогатирі. Весь світ завоюють, всіх перегвалтують. Лише одні українці здатні їх стримувати і тому повинні воювати вічно, щоб кацапи нікого не згвалтували...
показати весь коментар
13.11.2025 11:56 Відповісти
не читай...кац..п-підор ніколи не був супербагатирем Читай Уельса
показати весь коментар
13.11.2025 12:03 Відповісти
"коли рашист іфан буде гвалтувати та вбивати поляків"

То це ж ти нашкрябав.
показати весь коментар
13.11.2025 12:14 Відповісти
щось не так??? Не читай... дої..ися до стінки чи до стовба
показати весь коментар
13.11.2025 12:19 Відповісти
то він такий сміливий що в них миндичей немає...ті і траву вкрадуть
показати весь коментар
13.11.2025 09:16 Відповісти
То коли польські фермери висипали українське збіжжя на землю, то вони готувалися потім їсти його пагони?
показати весь коментар
13.11.2025 09:36 Відповісти
Ви краще більше допомагайте Україні, в траву нехай орбани та фіцо їдять
показати весь коментар
13.11.2025 09:43 Відповісти
А що, ви вже все викопали?
показати весь коментар
13.11.2025 09:46 Відповісти
Молодці поляки, а наш вумний нарід 73% вибрапв якраз тих, чиї діди нас розстрілювали і знищували тільки за українську мову, культуру.
показати весь коментар
13.11.2025 10:20 Відповісти
поляки стирили в "зепоцріота" одну третю "хламінги" і виготовили "БАРАКУДУ"
показати весь коментар
13.11.2025 10:25 Відповісти
 
 