Ми краще їстимемо траву, ніж знову станемо російською колонією, - Сікорський

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що якби Росія змогла захопити Україну, наступними були б інші сусідні країни, зокрема Польща.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сікорський сказав у підкасті The Rest Is Politics: Leading.

Він нагадав, що саме через це протягом останніх 20 років Польща витрачала на оборону щонайменше 2% ВВП, наразі цей показник становить 4,7% - суспільство це підтримує.

"Люди розуміють, чому це потрібно, і сприймають це без спротиву", - зазначив міністр.

За його словами, ситуація настільки серйозна, що навіть колеги з європейських міністерств дивуються можливості таких витрат, на що польський міністр фінансів відповідає: "Якби я цього не робив, мене б розірвали на шматки".

"Ми краще їстимемо траву, ніж знову станемо російською колонією", - наголосив Сікорський.

Польща готує масове виробництво крилатих ракет

Раніше повідомлялося, що у Польщі планують розпочати виробництво американських крилатих ракет Barracuda-500.

Це не класична крилата ракета, а реактивний безпілотник, який може нести бойове навантаження, розвідувальні засоби або обладнання для радіоелектронної боротьби.

Версія Barracuda-500M з бойовою частиною має дальність понад 926 км і корисне навантаження близько 45 кг.

До слова, раніше видання The Telegraph написало, що Польща готується до можливої агресії з боку Росії. Дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми.