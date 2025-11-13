Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что если бы Россия смогла захватить Украину, следующими были бы другие соседние страны, в частности Польша.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский сказал в подкасте The Rest Is Politics: Leading.

"Люди понимают, почему это нужно, и воспринимают это без сопротивления", - отметил министр.

По его словам, ситуация настолько серьезная, что даже коллеги из европейских министерств удивляются возможности таких расходов, на что польский министр финансов отвечает: "Если бы я этого не делал, меня бы разорвали на куски".

"Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией", - подчеркнул Сикорский.

Польша готовит массовое производство крылатых ракет

Ранее сообщалось, что в Польше планируют начать производство американских крылатых ракет Barracuda-500.

Это не классическая крылатая ракета, а реактивный беспилотник, который может нести боевую нагрузку, разведывательные средства или оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Версия Barracuda-500M с боевой частью имеет дальность более 926 км и полезную нагрузку около 45 кг.

К слову, ранее издание The Telegraph написало, что Польша готовится к возможной агрессии со стороны России. Все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы.