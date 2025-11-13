Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что если бы Россия смогла захватить Украину, следующими были бы другие соседние страны, в частности Польша.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский сказал в подкасте The Rest Is Politics: Leading.
"Люди понимают, почему это нужно, и воспринимают это без сопротивления", - отметил министр.
По его словам, ситуация настолько серьезная, что даже коллеги из европейских министерств удивляются возможности таких расходов, на что польский министр финансов отвечает: "Если бы я этого не делал, меня бы разорвали на куски".
"Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией", - подчеркнул Сикорский.
Польша готовит массовое производство крылатых ракет
Ранее сообщалось, что в Польше планируют начать производство американских крылатых ракет Barracuda-500.
Это не классическая крылатая ракета, а реактивный беспилотник, который может нести боевую нагрузку, разведывательные средства или оборудование для радиоэлектронной борьбы.
Версия Barracuda-500M с боевой частью имеет дальность более 926 км и полезную нагрузку около 45 кг.
К слову, ранее издание The Telegraph написало, что Польша готовится к возможной агрессии со стороны России. Все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яке ви розсипали на кордоні?!
🤔🤔🤔
btw, пан Сікорський колись був фактично лобістом кацапії у Польщі/ЄС.
терористам кацапіі , якщо буде потрібно!
А для цього вам потрібно гнобити українських біженців і стоп'ятсот раз нагадувати скривавленій Україні про «волинську різню»,забуваючи,що самі витворяли.
І ще бажано висипати на землю добуте тяжкою працею з ризиком для життя українське зерно.