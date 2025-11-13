РУС
Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией, - Сикорский

Сикорский объяснил мотивацию Варшавы

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что если бы Россия смогла захватить Украину, следующими были бы другие соседние страны, в частности Польша.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский сказал в подкасте The Rest Is Politics: Leading.

"Люди понимают, почему это нужно, и воспринимают это без сопротивления", - отметил министр.

По его словам, ситуация настолько серьезная, что даже коллеги из европейских министерств удивляются возможности таких расходов, на что польский министр финансов отвечает: "Если бы я этого не делал, меня бы разорвали на куски".

"Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией", - подчеркнул Сикорский.

Польша готовит массовое производство крылатых ракет

Ранее сообщалось, что в Польше планируют начать производство американских крылатых ракет Barracuda-500.

Это не классическая крылатая ракета, а реактивный беспилотник, который может нести боевую нагрузку, разведывательные средства или оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Версия Barracuda-500M с боевой частью имеет дальность более 926 км и полезную нагрузку около 45 кг.

К слову, ранее издание The Telegraph написало, что Польша готовится к возможной агрессии со стороны России. Все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы.

А чому не зерно....
Яке ви розсипали на кордоні?!
🤔🤔🤔
13.11.2025 07:53 Ответить
А не хочете допомогати Україні всіми силами, щоб потім не "їсти траву"? Військових наприклад надіслати...
13.11.2025 07:55 Ответить
Ну, ну.це якщо українці витримають
показать весь комментарий
13.11.2025 07:56 Ответить
А чому не зерно....
Яке ви розсипали на кордоні?!
🤔🤔🤔
13.11.2025 07:53 Ответить
Зерно розсилати такі придурки, як і ти 😄
13.11.2025 08:04 Ответить
...з мовчазної згоди польської влади, уряду, до якого належить Сікорський...
13.11.2025 08:13 Ответить
А чого це придурки? Якщо зерна насипати багато, то танки не пройдуть. А поляки мають великий досвід розсипання.
13.11.2025 08:15 Ответить
А не хочете допомогати Україні всіми силами, щоб потім не "їсти траву"? Військових наприклад надіслати...
показать весь комментарий
13.11.2025 07:55 Ответить
вони спочатку українських уклоністів надішлють, тобто повернуть в Україну. а то якось некомільфо їхати їм воювати в Україну в той час, коли сотні тисяч українських здорових лобів сидять у Польщі. і відмазка тут про те, що вони там працюють і піднімають польську економіку не прокатить. бо це гнила відмазка.
13.11.2025 08:12 Ответить
Чому тоді не надсилають? І чому, коли йдеться про зброю, завжди чуємо: нам самим треба... Може ліпше перемолоти кацапню в Україні, а не чекати її в Польщі.

btw, пан Сікорський колись був фактично лобістом кацапії у Польщі/ЄС.
13.11.2025 08:16 Ответить
буде фронт ближче до Львова, то точно надішлють. та і зброї поляки передали нам дуже багато - одних тільки танків десь в межах 500 шт. а може і більше.
13.11.2025 08:19 Ответить
Українці самі собі допомогти не хочуть,а що про Поляків казати.
13.11.2025 08:14 Ответить
Ну, ну.це якщо українці витримають
13.11.2025 07:56 Ответить
Але воювати ви з нею збираєтеся тільки якщо російський чобіт вже почне топтати і вашу землю, і вас самих. Хоча на вас вже напад був неодноразово. І це ще питання, будете ви з нею воювати навіть після нападу на вас, чи одразу здастеся, якщо при вашому опорі вони застосують ЯЗ. Бо є сумніви, що ядерні країни у випадку ядерної агресії Росії, дадуть ядерну відповідь їй.
13.11.2025 07:58 Ответить
Сумніву немає , що краіни НАТО дадуть ядерну відповідь
терористам кацапіі , якщо буде потрібно!
13.11.2025 08:03 Ответить
Зеленский еще готов три года воевать, так что есть еще время у вас как говорится собраться с силами
13.11.2025 07:59 Ответить
Аналогічно і про Україну. Правда у нас є інший вислів - ми мацкалів породили, ми їх і знищимо
13.11.2025 08:00 Ответить
А мости через Віслу вже замінували?
13.11.2025 08:01 Ответить
Ще ні,вони тількі маринаж для шашликів готують.
13.11.2025 08:15 Ответить
У нас уже один "балабол" собирался воевать лопатами! И где он? Не видно его на фронте с лопатой, сдрыснул.
13.11.2025 08:01 Ответить
То дайте зброю. Бо ж станете. Наїдитеся.
13.11.2025 08:01 Ответить
По факту доведеться і їсти траву, і стати колонією.
13.11.2025 08:02 Ответить
Правильно.
А для цього вам потрібно гнобити українських біженців і стоп'ятсот раз нагадувати скривавленій Україні про «волинську різню»,забуваючи,що самі витворяли.
І ще бажано висипати на землю добуте тяжкою працею з ризиком для життя українське зерно.
13.11.2025 08:02 Ответить
Це ж не він все робить. Сікорський все життя бореться проти кацапів. Навіть, як сам розповідає, воював проти них в Афганістані.

13.11.2025 08:15 Ответить
У нас більшість захотіла стати колнією в 2019р.,хужє нєбудєт!
13.11.2025 08:06 Ответить
Більшисть населення від тіх шо прийшло тоді на вибори, а не народ.
13.11.2025 08:19 Ответить
13.11.2025 08:08 Ответить
А шо самі поляки про це кажуть, а не їх міністр.
13.11.2025 08:16 Ответить
Гарна та красива заява, поки українці бьются з москалями сам на сам з 2014 року.
13.11.2025 08:17 Ответить
Щоб ви їли траву кацапам вистачить лишень дронів, наявних.А колонія ви кацапська і є фактично,після того як зглотнули знищення своєї еліти на чолі з Качинський,ви до цих пір нажахані до смерті.І ваші дії по знищенню екооміки України це пряма вказівка фсб, і дієте скоординовано з мадьярами та іншими.І кацапську торгівлю з ЄС якраз ви і витягуєте.Так що досить повітря ротом пускати ,твою ціну всі дуже добре знають.
13.11.2025 08:21 Ответить
 
 