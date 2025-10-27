Польша готовит массовое производство крылатых ракет Barracuda-500

В Польше планируют начать производство американских крылатых ракет Barracuda-500.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 27 октября будет подписано соглашение между польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa и американской Anduril.

По соглашению, в Польше будут производить модифицированную версию ракеты Barracuda-500. Это не классическая крылатая ракета, а реактивный беспилотник, который может нести боевую нагрузку, разведывательные средства или оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Читайте: Зеленский и Туск обсудили совместные оборонные проекты и инструмент SAFE

Версия Barracuda-500M с боевой частью имеет дальность более 926 км и полезную нагрузку около 45 кг.

Ракета способна маневрировать с перегрузкой до 5 G и летать более 2 часов. Стоимость одной серийной ракеты составит до 150 000 долларов, что значительно дешевле классических крылатых ракет.

Изначально Barracuda разрабатывалась для воздушного запуска, но компания Anduril уже провела испытания наземного запуска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 30% поляков планируют покинуть страну в случае вероятного нападения России, - опрос

Польша станет не первой страной, кроме США, которая налаживает производство этих ракет - ранее это делал Тайвань.

Напомним, ранее издание The Telegraph написало, что Польша готовится к возможной агрессии со стороны России. Все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале