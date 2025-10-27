РУС
Польша готовится к войне
5 377 37

Польша готовит массовое производство крылатых ракет Barracuda-500

Польша планирует производить ракеты Barracuda

В Польше планируют начать производство американских крылатых ракет Barracuda-500.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 27 октября будет подписано соглашение между польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa и американской Anduril.

По соглашению, в Польше будут производить модифицированную версию ракеты Barracuda-500. Это не классическая крылатая ракета, а реактивный беспилотник, который может нести боевую нагрузку, разведывательные средства или оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Зеленский и Туск обсудили совместные оборонные проекты и инструмент SAFE

Версия Barracuda-500M с боевой частью имеет дальность более 926 км и полезную нагрузку около 45 кг.

Ракета способна маневрировать с перегрузкой до 5 G и летать более 2 часов. Стоимость одной серийной ракеты составит до 150 000 долларов, что значительно дешевле классических крылатых ракет.

Изначально Barracuda разрабатывалась для воздушного запуска, но компания Anduril уже провела испытания наземного запуска.

30% поляков планируют покинуть страну в случае вероятного нападения России, - опрос

Польша станет не первой страной, кроме США, которая налаживает производство этих ракет - ранее это делал Тайвань.

Напомним, ранее издание The Telegraph написало, что Польша готовится к возможной агрессии со стороны России. Все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы.

+15
єдина умова для створення успішної країни це люди (населення). А стартові позиції 91р Україна мала совкове тупе бидло. Бо тюрма не може виховати інтелектуальну, розумну, успішну людину.
27.10.2025 01:53 Ответить
+11
навіщо нам та Баракуда з "якимось" дурилом Андурилом з Америки за 150 тис. дол. ?
ми будемо чапати своєю Фламінгою від міндича за 500 тис. дол.
якщо будемо
що не факт

отже, замість швидкого та дешевого рішення знову корупція та повний провал української ракетної програми у виконанні ЗЄлєнського

.
27.10.2025 00:51 Ответить
+10
Україна мала набагато кращі стартові позиції у 1991 р. ніж Польща, а перетворилась на Руїну

.
27.10.2025 01:11 Ответить
45 кг - це такий собі шахед, а не ракета.
27.10.2025 00:32 Ответить
ракета це від 200 до 1500 кг, а оце таке собі....тим паче ціна 150 000 - не так і мало для такого виробу
27.10.2025 01:36 Ответить
Хаймарс 90кг корисного навантаження, 23кг вибухівки. Тому, теоретично, це пів хаймарса.
27.10.2025 01:42 Ответить
Але дальність майже 1000 км. Для кожної "вундервафлі" є своя ніша, знайшлася б лиш розумна голова для її застосування...
27.10.2025 08:50 Ответить
А мені більше подобається гіперзвукова ракета Hwasong-11Ma з КНДР

27.10.2025 00:41 Ответить
11-кількість axis, тобто вісей. Могли би не заощаджувати на колесах і псіханути на 33Ма. Пофарбувати в золото, шуганути американського нелоха.
27.10.2025 00:57 Ответить
Мені самому цікаво, де вони знайдуть дороги для цього динозавра?
27.10.2025 01:01 Ответить
Там, де німці шукали мости, для "Мауса"... Навіть з полігона вивести не змогли...
27.10.2025 04:16 Ответить
27.10.2025 00:51 Ответить
Баракуди крім Польщі виробляє Тайвань.
У ВПС США до речі вже хочуть придбати понад 3000 цих Barracuda-500

а "ми пайдьом своїм путьом !"

.

а "ми пайдьом своїм путьом !"

.
27.10.2025 00:53 Ответить
У ДОВГИЙ НЕПТУН а не компанії Мендича треба було гроші вкладувати. Так ДОВГИЙ НЕПТУН - це не Мендич
27.10.2025 01:24 Ответить
Нептуни - це творіння геніального Коростельова.
А допомогли йому втілити в життя цей та інші не менш успішні проекти - Турчинов і Пашинський.
27.10.2025 03:41 Ответить
Польща закуповує у США 96 вертольотів AH-64E Apache, одних з найкращих у світі у своєму класі,
величезну партію у 486 систем HIMARS,
366 танків M1А2 Abrams, 250 з яких - останньої модифікації SEPv3,
32 винищувачі п'ятого покоління F-35A,
дві батареї ЗРК Patriot та систему управління ППО.

Ще один великий постачальник озброєнь для Польщі - Південна Корея. Варшава уклала з Сеулом рамкові угоди про закупівлю 648 самохідних гаубиць K9 Thunder та 980 танків K2 Black Panther.
Частину з цих систем вироблять у Польщі.

Так само в Республіці Корея поляки купили 48 навчально-бойових літаків FA-50.

А ще Польща придбала у Великої Британії три фрегати класу "Мечник".
27.10.2025 00:57 Ответить
Туск оголосив, що Польща стала «країною-триліонером» (з ВВП понад 1 трильйон доларів).
27.10.2025 01:08 Ответить
Україна мала набагато кращі стартові позиції у 1991 р. ніж Польща, а перетворилась на Руїну

.
27.10.2025 01:11 Ответить
єдина умова для створення успішної країни це люди (населення). А стартові позиції 91р Україна мала совкове тупе бидло. Бо тюрма не може виховати інтелектуальну, розумну, успішну людину.
27.10.2025 01:53 Ответить
DW

3начну частку економічного зростання Польщі зумовило саме споживання приватного сектора усередині країни, а не експорт. Це стовп зростання - сильний внутрішній ринок Польщі проявляється в низькому рівні безробіття та значному зростанні реальної заробітної плати.
Ці фактори також дають Польщі змогу бути відносно захищеною від зовнішніх шоків.
Коли настає глобальний спад, першими, очевидно, постраждають менші, експортноорієнтовані економіки, бо так діє ланцюжок створення вартості. У відносно закритій економіці Польщі споживання залишається сильним.
27.10.2025 03:57 Ответить
Kлючем до успіху Польщi стала вдала інтеграція в ЄС, НАТО, Шенгенську зону та до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Якщо поглянути на широке поняття інтеграції, Польща зробила це дуже добре. Хоча Варшава досі не приєдналася до Єврозони, вона отримала значну вигоду від масштабного фінансування з боку ЄС від часу вступу до блоку у 2004 році.
27.10.2025 04:01 Ответить
Через кілька тижнів після приходу до влади у 2023 році Туск зміг переконати Європейську Комісію виділити 137 мільярдів євро фінансування для Польщі за умови, що він приведе судову систему країни у відповідність до норм і правил ЄС.
Проте його спроби розглянути можливе звільнення суддів, призначених за урядування ПіС, ведуть до прямого конфлікту з Навроцьким.
Та попри політичні розбіжності, Польща досягала економічного поступу за урядування обох блоків.
27.10.2025 04:04 Ответить
Згідно з нещодавніми бюджетними планами, представленими міністром фінансів Анджеєм Доманським, у 2026 році дефіцит держбюджету Польщі становитиме не менше 6,5 відсотка ВВП.

Утім, головний економіст польського представництва нідерландського банку ING Рафал Бенецький зазначає, що завдяки сталому темпу зростання Польщі рейтингові агентства та інвестори загалом не переймаються через високий дефіцит держбюджету.
27.10.2025 04:07 Ответить
Mg42
Не треба цих казочок! Був я у Польщі в 1991 році. Величезна різниця не на нашу користь.
27.10.2025 03:22 Ответить
Навіть у кризові роки початку 80-х Польша виглядала пристойніше радянської України. Був півтора місяці влітку 82 року у Гданську, Гдині, Сопоту. Це навіть незважаючи на вже тоді купонну систему розподілу товарів.
27.10.2025 07:25 Ответить
Це не так працює, відкриваєш довідник, і дивишся ВВП Польщі і України на 1991 рік. По памʼяті можу трохи помилитись, но в нас був 60 лярдів$, а в поляків 30. Зараз в них трильйон, а про нас я краще помовчу.
27.10.2025 08:41 Ответить
За відмову від 'ядерки' ми могли б давно бути і членами НАТО, і членами ЄС (навіть раніше від поляків, чехів, румунів, угорців). Потрібна була лише політична воля та жорстка позиція нашого тодішнього керівництва за принципом: 'або так, або ніяк (жодного роззброєння не буде)'.
27.10.2025 08:16 Ответить
Нічого б подібного не було б - дехто на Заході вважав шо совок мав існувати і далі тіко трішечки видозмінений . А приклад країн Балтії не наводьте бо їхню окупацію не визнавали на Заході - а про те шо Україну окупували совок і Польща ніхто і не згадував .
27.10.2025 08:26 Ответить
У Польщі були фермери шо мали у власності землю і трактори - а від знайомих чув шо їхній родак мав власний заводик з переробки чогось сільскогосподарського , у Польщі завод шо виробляв автівки легкові випускав Фіати і по розміру він був значно більший за ЗАЗ ( а Фіати то ліпші автівки ніж Таврії ) , і головне в Польщі нарід не пройшов через Голодомори і колективізацію і ніхто не забороняв польску мову . Такшо поляки мали кращі умови і крім того їх зразу поставили в чергу на вступ в ЄС і НАТО - до речі дороги і склади по зберіганню овочів в Польщі побудували за бабоси ЄС . Такшо якшо ви вважаєте шо ми мали кращі умови ви неправі .
27.10.2025 08:11 Ответить
це лише вдвічи менше ніж ВВП супербагатої на всю таблицю Мєндєлєєва рашки

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=f065dc9f95441975&sxsrf=AE3TifO3uTXqn2fPr3JftEE5QGmZ3iN49Q:1761520308837&q=india+gross+domestic+product&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MC7KNtAySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-**********************************************************************************************&sa=X&ved=2ahUKEwjgoZfC_sKQAxXEOBAIHaiSJCYQth96BAgXEAI India

3.913 trillion USD



https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=f065dc9f95441975&sxsrf=AE3TifO3uTXqn2fPr3JftEE5QGmZ3iN49Q:1761520308837&q=brazil+gross+domestic+product&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MDRNK9IySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsusAFmSXlVQpQYYFyUbUCRASAvkGPAIlbZpKLEqswchfSi_OJihZT83FSQYoWCovyU0uQSAJPNotQjAQAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgoZfC_sKQAxXEOBAIHaiSJCYQth96BAgXEAM Brazil

2.179 trillion USD



https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=f065dc9f95441975&sxsrf=AE3TifO3uTXqn2fPr3JftEE5QGmZ3iN49Q:1761520308837&q=russia+gross+domestic+product&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MEvKq9IySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsuuAFClBhgXJRtQJEBhqZpReQYsIhVtqi0uDgzUSG9KL-4WCElPzcVpFihoCg_pTS5BAA_RXM4IwEAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgoZfC_sKQAxXEOBAIHaiSJCYQth96BAgXEAQ Russia

2.174 trillion USD
27.10.2025 01:15 Ответить
Ось коли Польща за бабоси своїх платників податків буде субсидувати фермерів то тоді вони можуть предендувати на якесь місце - а поки їх фермерів субсидують німці з французами і данцями нехай не розказують байки про сірого бичка .
27.10.2025 08:36 Ответить
То старі дані, в рашці зараз ВВП раза у два менший, якраз як у Польщі.
27.10.2025 08:42 Ответить
В Польщі серйозно відносяться до війни з кацапією, і в них нема жодного ідіота, який-би мріяв ( по вказівкі ***** ) про шашлики в травні. А якщо придивитись на цього ідіота з шашликами, то в нього вигляд типового півня, пассивного. Правда, зараз його морда обросла шерстю, і воно стало схоже на мужика. Дрібненького, правда.
27.10.2025 07:49 Ответить
У нас таких своїх баракуд цілий звіринець. Можна було б замовляти просто з ОП:

27.10.2025 01:32 Ответить
Президент України Володимир Зеленський повідомив про проблеми, що сталися на виробництві ракет Фламінго. Однак він запевнив, що державне замовлення буде виконано вчасно - до кінця цього року. Про це він розповів під час телефонної розмови з ведучою ТСН Аллою Мазур.
27.10.2025 06:47 Ответить
Barracuda-500 - 500 nmi (580 mi; 930 km)
27.10.2025 05:37 Ответить
Нахіба подібні заяви? Яка їх мета? Клепати мовчки ракети не варіант? Хтось чув за майже 4 роки великої війни подібні заяви від кацапів? Періодичне розмахування ядеркою не рахується
27.10.2025 05:38 Ответить
Чому б нам не домовитися з поляками чи чехами про виробництво в них дніпровських розробок, навіть за старою радянською документацією (яка-небудь 'сатана' по Москві, навіть зі звичайними б/г була б дуже переконливою, до того ж за рахунок зменшення дальності можна значно збільшити вагу цих самих б/г).
27.10.2025 08:09 Ответить
 
 