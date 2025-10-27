Польща готує масове виробництво крилатих ракет Barracuda-500
У Польщі планують розпочати виробництво американських крилатих ракет Barracuda-500.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, 27 жовтня буде підписано угоду між польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa та американською Anduril.
За угодою, у Польщі виготовлятимуть модифіковану версію ракети Barracuda-500. Це не класична крилата ракета, а реактивний безпілотник, який може нести бойове навантаження, розвідувальні засоби або обладнання для радіоелектронної боротьби.
Версія Barracuda-500M з бойовою частиною має дальність понад 926 км і корисне навантаження близько 45 кг.
Ракета здатна маневрувати з перевантаженням до 5 G та літати понад 2 години. Вартість однієї серійної ракети становитиме до 150 000 доларів, що значно дешевше за класичні крилаті ракети.
Початково Barracuda розроблялася для повітряного запуску, але компанія Anduril вже провела випробування наземного запуску.
Польща стане не першою країною, крім США, яка налагоджує виробництво цих ракет - раніше це робив Тайвань.
Нагадаємо, раніше видання The Telegraph написало, що Польща готується до можливої агресії з боку Росії. Дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ми будемо чапати своєю Фламінгою від міндича за 500 тис. дол.
якщо будемо
що не факт
отже, замість швидкого та дешевого рішення знову корупція та повний провал української ракетної програми у виконанні ЗЄлєнського
.
У ВПС США до речі вже https://defence-ua.com/news/218_tisjach_dolariv_za_tajemnichu_krilatu_raketu_u_ps_ssha_hochut_kupiti_ponad_3000_odinits_dijsno_deshevoji_zbroji-19340.html хочуть придбати понад 3000 цих Barracuda-500
а "ми пайдьом своїм путьом !"
.
величезну партію у 486 систем HIMARS,
366 танків M1А2 Abrams, 250 з яких - останньої модифікації SEPv3,
32 винищувачі п'ятого покоління F-35A,
дві батареї ЗРК Patriot та систему управління ППО.
Ще один великий постачальник озброєнь для Польщі - Південна Корея. Варшава уклала з Сеулом рамкові угоди про закупівлю 648 самохідних гаубиць K9 Thunder та 980 танків K2 Black Panther.
Частину з цих систем вироблять у Польщі.
Так само в Республіці Корея поляки купили 48 навчально-бойових літаків FA-50.
А ще Польща придбала у Великої Британії три фрегати класу "Мечник".
.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=f065dc9f95441975&sxsrf=AE3TifO3uTXqn2fPr3JftEE5QGmZ3iN49Q:1761520308837&q=india+gross+domestic+product&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MC7KNtAySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-**********************************************************************************************&sa=X&ved=2ahUKEwjgoZfC_sKQAxXEOBAIHaiSJCYQth96BAgXEAI India
3.913 trillion USD
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=f065dc9f95441975&sxsrf=AE3TifO3uTXqn2fPr3JftEE5QGmZ3iN49Q:1761520308837&q=brazil+gross+domestic+product&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MDRNK9IySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsusAFmSXlVQpQYYFyUbUCRASAvkGPAIlbZpKLEqswchfSi_OJihZT83FSQYoWCovyU0uQSAJPNotQjAQAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgoZfC_sKQAxXEOBAIHaiSJCYQth96BAgXEAM Brazil
2.179 trillion USD
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=f065dc9f95441975&sxsrf=AE3TifO3uTXqn2fPr3JftEE5QGmZ3iN49Q:1761520308837&q=russia+gross+domestic+product&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MEvKq9IySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsuuAFClBhgXJRtQJEBhqZpReQYsIhVtqi0uDgzUSG9KL-4WCElPzcVpFihoCg_pTS5BAA_RXM4IwEAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgoZfC_sKQAxXEOBAIHaiSJCYQth96BAgXEAQ Russia
2.174 trillion USD