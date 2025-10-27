Польща готує масове виробництво крилатих ракет Barracuda-500

У Польщі планують розпочати виробництво американських крилатих ракет Barracuda-500.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 27 жовтня буде підписано угоду між польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa та американською Anduril.

За угодою, у Польщі виготовлятимуть модифіковану версію ракети Barracuda-500. Це не класична крилата ракета, а реактивний безпілотник, який може нести бойове навантаження, розвідувальні засоби або обладнання для радіоелектронної боротьби.

Версія Barracuda-500M з бойовою частиною має дальність понад 926 км і корисне навантаження близько 45 кг.

Ракета здатна маневрувати з перевантаженням до 5 G та літати понад 2 години. Вартість однієї серійної ракети становитиме до 150 000 доларів, що значно дешевше за класичні крилаті ракети.

Початково Barracuda розроблялася для повітряного запуску, але компанія Anduril вже провела випробування наземного запуску.

Польща стане не першою країною, крім США, яка налагоджує виробництво цих ракет - раніше це робив Тайвань.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph написало, що Польща готується до можливої агресії з боку Росії. Дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми.

