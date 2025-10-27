УКР
Новини Польща готується до війни
842 10

Польща готує масове виробництво крилатих ракет Barracuda-500

Польща планує виробляти ракети Barracuda

У Польщі планують розпочати виробництво американських крилатих ракет Barracuda-500.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 27 жовтня буде підписано угоду між польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa та американською Anduril.

За угодою, у Польщі виготовлятимуть модифіковану версію ракети Barracuda-500. Це не класична крилата ракета, а реактивний безпілотник, який може нести бойове навантаження, розвідувальні засоби або обладнання для радіоелектронної боротьби.

Версія Barracuda-500M з бойовою частиною має дальність понад 926 км і корисне навантаження близько 45 кг.

Ракета здатна маневрувати з перевантаженням до 5 G та літати понад 2 години. Вартість однієї серійної ракети становитиме до 150 000 доларів, що значно дешевше за класичні крилаті ракети.

Початково Barracuda розроблялася для повітряного запуску, але компанія Anduril вже провела випробування наземного запуску.

Польща стане не першою країною, крім США, яка налагоджує виробництво цих ракет - раніше це робив Тайвань.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph написало, що Польща готується до можливої агресії з боку Росії. Дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми.

45 кг - це такий собі шахед, а не ракета.
27.10.2025 00:32 Відповісти
навіщо нам та Баракуда з "якимось" дурилом Андурилом з Америки за 150 тис. дол. ?
ми будемо чапати своєю Фламінгою від міндича за 500 тис. дол.
якщо будемо
що не факт

отже, замість швидкого та дешевого рішення знову корупція та повний провал української ракетної програми у виконанні ЗЄлєнського

.
27.10.2025 00:51 Відповісти
Туск оголосив, що Польща стала «країною-триліонером» (з ВВП понад 1 трильйон доларів).
27.10.2025 01:08 Відповісти
А мені більше подобається гіперзвукова ракета Hwasong-11Ma з КНДР

27.10.2025 00:41 Відповісти
11-кількість axis, тобто вісей. Могли би не заощаджувати на колесах і псіханути на 33Ма. Пофарбувати в золото, шуганути американського нелоха.
27.10.2025 00:57 Відповісти
Мені самому цікаво, де вони знайдуть дороги для цього динозавра?
27.10.2025 01:01 Відповісти
Баракуди крім Польщі виробляє Тайвань.
У ВПС США до речі вже https://defence-ua.com/news/218_tisjach_dolariv_za_tajemnichu_krilatu_raketu_u_ps_ssha_hochut_kupiti_ponad_3000_odinits_dijsno_deshevoji_zbroji-19340.html хочуть придбати понад 3000 цих Barracuda-500

а "ми пайдьом своїм путьом !"

.
27.10.2025 00:53 Відповісти
Польща закуповує у США 96 вертольотів AH-64E Apache, одних з найкращих у світі у своєму класі,
величезну партію у 486 систем HIMARS,
366 танків M1А2 Abrams, 250 з яких - останньої модифікації SEPv3,
32 винищувачі п'ятого покоління F-35A,
дві батареї ЗРК Patriot та систему управління ППО.

Ще один великий постачальник озброєнь для Польщі - Південна Корея. Варшава уклала з Сеулом рамкові угоди про закупівлю 648 самохідних гаубиць K9 Thunder та 980 танків K2 Black Panther.
Частину з цих систем вироблять у Польщі.

Так само в Республіці Корея поляки купили 48 навчально-бойових літаків FA-50.

А ще Польща придбала у Великої Британії три фрегати класу "Мечник".
27.10.2025 00:57 Відповісти
Україна мала набагато кращі стартові позиції у 1991 р. ніж Польща, а перетворилась на Руїну

показати весь коментар
27.10.2025 01:11 Відповісти
це лише вдвічи менше ніж ВВП супербагатої на всю таблицю Мєндєлєєва рашки

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=f065dc9f95441975&sxsrf=AE3TifO3uTXqn2fPr3JftEE5QGmZ3iN49Q:1761520308837&q=india+gross+domestic+product&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MC7KNtAySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-**********************************************************************************************&sa=X&ved=2ahUKEwjgoZfC_sKQAxXEOBAIHaiSJCYQth96BAgXEAI India

3.913 trillion USD



https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=f065dc9f95441975&sxsrf=AE3TifO3uTXqn2fPr3JftEE5QGmZ3iN49Q:1761520308837&q=brazil+gross+domestic+product&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MDRNK9IySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsusAFmSXlVQpQYYFyUbUCRASAvkGPAIlbZpKLEqswchfSi_OJihZT83FSQYoWCovyU0uQSAJPNotQjAQAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgoZfC_sKQAxXEOBAIHaiSJCYQth96BAgXEAM Brazil

2.179 trillion USD



https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=f065dc9f95441975&sxsrf=AE3TifO3uTXqn2fPr3JftEE5QGmZ3iN49Q:1761520308837&q=russia+gross+domestic+product&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MEvKq9IySkm20s9JTU9MrrTKyU9OLMnMz4svLgHSxSWZyYk58UWp6SCh9JSC-Lz83My8xJwuRjsuuAFClBhgXJRtQJEBhqZpReQYsIhVtqi0uDgzUSG9KL-4WCElPzcVpFihoCg_pTS5BAA_RXM4IwEAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjgoZfC_sKQAxXEOBAIHaiSJCYQth96BAgXEAQ Russia

2.174 trillion USD
27.10.2025 01:15 Відповісти
 
 