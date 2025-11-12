В Польше спрогнозировали, сколько еще продлится война в Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится к войне против России, которая может продлиться еще три года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом дипломат сообщил в интервью подкасту The Rest Is Politics.
Сикорский убежден, что российский диктатор Владимир Путин не способен выдержать затяжной конфликт и потерпит стратегическое поражение.
По его словам, Киев постепенно укрепляет оборонный потенциал и частично обеспечивает себя собственным вооружением.
"Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Не думаю, что Путин сможет выдержать это еще три года. Мы собираемся предоставить Украине средства для сопротивления, используя замороженные российские активы", — сказал Сикорский.
По словам польского министра, сейчас Украина производит около половины своих беспилотников и ракет, что свидетельствует об усилении оборонной самостоятельности.
Он подчеркнул, что война России против Украины фактически продолжается уже более десяти лет — с момента аннексии Крыма — и Кремль не достиг ни одной стратегической цели.
"Мы думали, что у него вторая армия в мире, а он думал, что это будет легкая прогулка, трехдневная операция. Более десяти лет спустя он все еще воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой", — отметил Сикорский.
Министр также подчеркнул, что поражение Украины создаст прямую угрозу для Польши и восточного фланга НАТО. По его словам, Варшава готова и в дальнейшем усиливать оборону, чтобы избежать повторения российского влияния.
"Если Путин завоюет Украину, мы будем следующими. Мы будем есть траву, чем снова станем российской колонией", — подытожил глава МИД Польши.
Другие заявления Сикорского о войне в Украине
- Ранее министр иностранных дел Польши заявлял, что для завершения войны в Украине нужно только решение Путина о выводе войск России.
- Россия пошла на тактически неразумную эскалацию против Запада.
- Польша готова помочь Украине восстановить энергосистему после российских атак.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Досвід роботи є?
- Є!
- Де?
- В пустелі Сахара!
- Так там лісів немає?
- І тут не буде!!!
Це я риторично, звісно будуть кладовища з українців рости.
Чи цей поляк просто подивився на втрати, порахував кількість людей і включив калькулятор, щоб вирахувати, скільки ще може тривати війна?! Не здивуюся, якщо так