В Польше спрогнозировали, сколько еще продлится война в Украине

Война в Украине будет продолжаться еще 3 года - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина готовится к войне против России, которая может продлиться еще три года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом дипломат сообщил в интервью подкасту The Rest Is Politics.

Сикорский убежден, что российский диктатор Владимир Путин не способен выдержать затяжной конфликт и потерпит стратегическое поражение.

По его словам, Киев постепенно укрепляет оборонный потенциал и частично обеспечивает себя собственным вооружением.

"Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Не думаю, что Путин сможет выдержать это еще три года. Мы собираемся предоставить Украине средства для сопротивления, используя замороженные российские активы", — сказал Сикорский.

По словам польского министра, сейчас Украина производит около половины своих беспилотников и ракет, что свидетельствует об усилении оборонной самостоятельности.

Он подчеркнул, что война России против Украины фактически продолжается уже более десяти лет — с момента аннексии Крыма — и Кремль не достиг ни одной стратегической цели.

"Мы думали, что у него вторая армия в мире, а он думал, что это будет легкая прогулка, трехдневная операция. Более десяти лет спустя он все еще воюет на Донбассе. Я бы не назвал это победой", — отметил Сикорский.

Министр также подчеркнул, что поражение Украины создаст прямую угрозу для Польши и восточного фланга НАТО. По его словам, Варшава готова и в дальнейшем усиливать оборону, чтобы избежать повторения российского влияния.

"Если Путин завоюет Украину, мы будем следующими. Мы будем есть траву, чем снова станем российской колонией", — подытожил глава МИД Польши.

Другие заявления Сикорского о войне в Украине

+6
Війна триватиме допоки обнюханий зрадник гратиме роль президента.
12.11.2025 23:36 Ответить
+3
зеленський ****🤡 ,йди вже хочь кудись ,дай людям захистити Україну , потвора ! залиш посаду ,згинь нечиста !!! ...
12.11.2025 23:41 Ответить
+2
Та якось пофіг на його думку, війна закінчиться коли великі дяді рішать кінчати війну чи ні, і нікого вже готувати, позавчора в один день сзч 9000 пішло, чи поляки такі хитрозаді що за спинами других будуть сидіти? Мабуть здриснуть в Германію при першому же шухері.
12.11.2025 23:38 Ответить
А потім навезуть 10 лям бангладешців...
12.11.2025 23:35 Ответить
нафіга вони потрібні ? Якщо вистоїмо - є механізація для обробітки землі....
12.11.2025 23:38 Ответить
Немає ще такої меїханізації всюди.Люди потрібні.
12.11.2025 23:40 Ответить
Прийом лісоруба на роботу:
- Досвід роботи є?
- Є!
- Де?
- В пустелі Сахара!
- Так там лісів немає?
- І тут не буде!!!
12.11.2025 23:50 Ответить
Як не дивно , але є . Погляньте на кількість працівників у агрохолдингах , там половина - охоронці , а тих хто безпосередньо працює у полях - мізер . Сьогодні один оператор за зміну виконує роботу колишньої колгоспної тракторної бригади за кілька днів , а на деяких операціях - за тиждень. Ну а мігрантів навезуть щоб обслуговувати забаганки панів ( вони і нині по козинах їм готують та прибирають бо дешевше за місцевих обходяться ) , а також як робітників на заводи що після війни залишаться .
13.11.2025 00:13 Ответить
Я мав на увазі різні сфери праці.
показать весь комментарий
Може й 20, а може й усі 30, що вдієш. Ну немає ж у нас вибору)
показать весь комментарий
І одного швейцарця
показать весь комментарий
Війна триватиме допоки обнюханий зрадник гратиме роль президента.
12.11.2025 23:36 Ответить
Якщо нічого екстраординарного не трапиться то кацапів ми витуримо за поребрик до кінця 2027 року.
показать весь комментарий
вангуєш чи бАдангуєш?
показать весь комментарий
Хто це "ми"? Кріпаки яких на вулицях наловили? Чи разом з мусорами , прокурорами, суддями...? І чим будемо виганяти далекобійними лопатами від кулеби?
показать весь комментарий
"Ми збираємося надати Україні засоби для опору, використовуючи заморожені російські активи" - і шо, багато людей планують розморозити?

Це я риторично, звісно будуть кладовища з українців рости.
показать весь комментарий
Та якось пофіг на його думку, війна закінчиться коли великі дяді рішать кінчати війну чи ні, і нікого вже готувати, позавчора в один день сзч 9000 пішло, чи поляки такі хитрозаді що за спинами других будуть сидіти? Мабуть здриснуть в Германію при першому же шухері.
12.11.2025 23:38 Ответить
Якщо примусити захід ввести війська, а всі важілі для цього є, війна закінчиться за тиждень.
показать весь комментарий
Ні, почнеться третя світова і тоді вже жопа всім на роки.
показать весь комментарий
Мене влаштовує третя світова. А от маскальську еліту з дітьми у лондоні, монако і маямі - ні. Тому ти і киздиш тута 😆
показать весь комментарий
А зараз яка іде - невже друга громадянська ? (( Без малого не весь світ так чи інакше у цю війну втягнутий , а для тебе третьої світової немає ...... Те що її по світу не ведуть за методами другої зовсім нічого не значить . І про жопу ..... коли перші дві йшли - жопа теж не повсюди була.
13.11.2025 00:18 Ответить
зеленський ****🤡 ,йди вже хочь кудись ,дай людям захистити Україну , потвора ! залиш посаду ,згинь нечиста !!! ...
показать весь комментарий
Ну так Європа вже звикла за три роки щоб війна в Україні тривала якомога довше ,сракою сидіти на двох стільцях ( купляючи ресурси в кацапії і даючи по чайній ложці озброєнь) але , судячи зі скандалом довколо міндича на три роки українців не вистачить точно.
показать весь комментарий
добре,що Європа не винна у зраді ЗЕ
показать весь комментарий
Ідіоти. Такими темпами через 3 роки вже Україна в Чопі залишиться.
показать весь комментарий
Можливо ідіоти залишили зрадника при владі?
показать весь комментарий
Залишили і залишають. Але не ідіоти, а імбецили. Цього клопа треба було чавити ще 24.02.22 за держзраду - саботаж оборони країни і зірвану підготовку до війни. Але ж не на часі, потужний Лідор - ні політики, ні охлос не висловили недовіру цьому глисту. От саме тому через 3 роки і буде Україна по Чоп.
показать весь комментарий
Та скоро СЗЧ вже значно перевищить бусифікацію, от тоді моментально і настане кінець.
показать весь комментарий
Які ***** три роки, ні в нас ні в рашки на ще три роки не вистачить ресурсу
показать весь комментарий
Якийсь ідіотизм… Як взагалі можна таке спрогнозувати, коли ситуація може різко змінитися кожного місяця? Багато що, на це впливає… Китай, США, наша внутрішня ситуація (рівень корупції, мобілізація, бажання людей чинити спротив і багато чого іншого).

Чи цей поляк просто подивився на втрати, порахував кількість людей і включив калькулятор, щоб вирахувати, скільки ще може тривати війна?! Не здивуюся, якщо так
показать весь комментарий
