Россия пошла на тактически неразумную эскалацию против Запада, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия осуществила "тактически неразумную и контрпродуктивную" эскалацию войны в Украине, когда запустила дроны на Польшу.

Он отметил, что единственным результатом, которого добился диктатор Путин этой эскалацией, стало укрепление негативного отношения к нему со стороны Запада.

По словам министра, БпЛА по территории Польши в сентябре запускались намеренно.

"Их запустили из одного места, и все они не несли оружие. Если бы это было случайным следствием ночного нападения на Украину, можно было бы ожидать, что среди беспилотников будут как ударные, так и не ударные. Все беспилотники, которые пересекли границу Польши, были не ударные", - пояснил Сикорский.

Это, считает глава МИД, было частично испытанием для ПВО Польши и НАТО.

Атаки, отметил он, является напоминанием о том, что Путин считает, что находится в состоянии войны с Западом.

"Он воевал с нами, но мы не признавали этого, потому что это казалось слишком абсурдным и слишком странным", - сказал Сикорский.

Атака дронов на Польшу - это часть "спектра провокаций". Он напомнил об отравлении, саботаже и поджогах, в частности о зажигательных бомбах на почтовых складах в Польше, Германии и Великобритании.

Это было "тактически бессмысленным и контрпродуктивным" для Путина.

"Чего он добивается? Он добивается консолидации общественной поддержки политики сдерживания России", - подытожил Сикорский.

