Россия пошла на тактически неразумную эскалацию против Запада, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия осуществила "тактически неразумную и контрпродуктивную" эскалацию войны в Украине, когда запустила дроны на Польшу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Он отметил, что единственным результатом, которого добился диктатор Путин этой эскалацией, стало укрепление негативного отношения к нему со стороны Запада.
По словам министра, БпЛА по территории Польши в сентябре запускались намеренно.
"Их запустили из одного места, и все они не несли оружие. Если бы это было случайным следствием ночного нападения на Украину, можно было бы ожидать, что среди беспилотников будут как ударные, так и не ударные. Все беспилотники, которые пересекли границу Польши, были не ударные", - пояснил Сикорский.
Это, считает глава МИД, было частично испытанием для ПВО Польши и НАТО.
Атаки, отметил он, является напоминанием о том, что Путин считает, что находится в состоянии войны с Западом.
"Он воевал с нами, но мы не признавали этого, потому что это казалось слишком абсурдным и слишком странным", - сказал Сикорский.
Атака дронов на Польшу - это часть "спектра провокаций". Он напомнил об отравлении, саботаже и поджогах, в частности о зажигательных бомбах на почтовых складах в Польше, Германии и Великобритании.
Это было "тактически бессмысленным и контрпродуктивным" для Путина.
"Чего он добивается? Он добивается консолидации общественной поддержки политики сдерживания России", - подытожил Сикорский.
«Пункт номер один: тримайте двері НАТО відкритими для України. Без членства України в НАТО неможливо створити будь-яку сталу безпекову ситуацію на континенті. Жодні двосторонні гарантії безпеки не можуть замінити статтю 5 НАТО. Чому? Тому що це не про безпеку. Це про фінанси, гроші, зброю, підтримку оборонної промисловості - але ніхто не готовий до відправки солдатів. Лише членство в НАТО та стаття 5 НАТО можуть забезпечити реальну безпеку», - констатує п'ятий Президент.
«Тепер вже всі розуміють, що це війна росії проти Європи та проти НАТО - після появи ударних безпілотників у польському повітряному просторі, над Балтикою, у Скандинавії. І ми повинні зберігати єдність, щоб захистити континентальну безпеку від російського нападу. Зараз росія атакує щоночі, щодня наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, цивільну інфраструктуру, простих людей», - зауважив Порошенко.
«Найкращий спосіб - негайне припинення вогню, в повітрі, на морі та на землі. Нам потрібно побудувати не лише стіни з дронів. Нам потрібно побудувати стіни проти дронів. Нам потрібно побудувати фортифікаційні споруди. Нам потрібно побудувати мінні поля. Нам потрібно створити сховища зброї в Україні. Це допоможе. Так буде швидше і дешевше зупинити росію», - вважає Порошенко.
«Щоб мотивувати росію зупинити війну, необхідно зробити кілька важливих речей. Пункт номер один: більше зброї Україні. Пункт номер два: спільні інвестиції в оборонну промисловість. Пункт номер три: пекельні санкції проти росії. Пункт номер чотири: тримати двері Європейського Союзу відкритими для України, базуючись на заслугах, пов'язаних із реформами. І пункт номер п'ять: тримати двері НАТО відкритими для України. Нам потрібна єдність та солідарність. Ми разом значно потужніші фінансово, ніж росія. Ми разом значно потужніші військово. І ця гонка озброєнь зробить з росією те саме, що гонка озброєнь зробила з Радянським Союзом у 90-х роках двадцятого століття», - переконаний Порошенко.
«Ми зараз повинні мати спеціальну програму, у першу чергу щоб зупинити війну, розбудувати оборонний потенціал України, використовуючи заморожені активи росії. А потім - для відновлення України, щоб створити постіндустріальну економіку. Я не маю сумнівів, що Україна може розраховувати не лише на державні фінанси, не лише на заморожені активи, але й на прямі іноземні інвестиції, приватні інвестиції. Я знаю, як це зробити. Найважливіше для нас - це членство в Європейському Союзі, членство в НАТО, безпека та реформи», - вважає п'ятий Президент.
«Україна уп'ятеро менша за економікою, у багато разів менша за розміром від росії, але з інтеграцією зі США, НАТО та Європою ми можемо зробити диво. Ми можемо зупинити росію, ми можемо її перемогти. І моя порада європейським націям: ви вже показали, як жити без російського газу. Будь ласка, навчіться жити без російської нафти, і, будь ласка, до нашої перемоги навчіться жити без росії», - закликав Порошенко.
Польща мовчки зглитнула вбивство свого президента і разом з ним великої кількості своєї партійної та військової еліти. Зате, за кацапські гроші вони знову роздмухують події 80-річної давнини, до яких доклали руки як 3 рейх, так і Москва.
Крім того, нещодавно обраного в Польщі Навроцького важко назвати другом України.
В Угорщині кацапські викормиши Орбвн и Сійярто давно лижуть сраку *****, у Словаччині кацапи посприяли приходу до влади Фіцо.
Покищо більшість румунів та молдаван не піддалися на підкуп Кремля. Але ситуація досить загрозлива.