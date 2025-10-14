Польша больше не может бесконечно принимать украинских беженцев, - глава Бюро международной политики Пшидач
Руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что его страна "на грани" и больше не имеет возможности бесконечно принимать беженцев из Украины.
Об этом он сказал в эфире RMF24, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас страна должна сосредоточить усилия на интеграции и адаптации тех граждан Украины, которые уже находятся на ее территории.
Пшидач отметил, что Варшава должна направить ресурсы на помощь украинцам в процессе инкультурации и социального вовлечения в польское общество.
Чиновник отметил, что в Польше уже образуются отдельные районы мигрантов.
"Когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани - больше принимать не можем", - подчеркнул представитель администрации президента.
Сейчас в Польше, по данным польских властей, находятся около 1,5 миллиона граждан Украины, однако за последние пять лет польское гражданство получили лишь 26 тысяч человек.
Пшидач добавил, что чрезмерный приток новых беженцев может превысить возможности Польши по их интеграции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Варшава має податків з українців набагато більше, ніж спрямовує на допомогу українцям.
На скільки мені відомо - дорослим українцям там немає ніяких виплат. А виплати на дітей тільки тим українцям, які платять податки Польші - тобто ці виплати з їх же податків і ці виплати - стандартні для громадян Польші. Жодних виплат для українців, яких не мають самі поляки, не існує.
"
у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.
"Коли масштаб перевищує можливості інкультурації"
В сенсі - поляки не бажають, щоб біженці залишалися українцями, не бажають існування української діаспори. Вони хочуть перетравити українців і зробити з них поляків - так само роблять кацапи.
Все учат язык страны в которую приехали никакой диаспоры и украинских школ
Основні умови
Легальне проживання:
безперервне перебування на території Польщі протягом певного терміну, який варіюється залежно від ситуації (наприклад, 3 роки для натуралізації, 2 роки у шлюбі з громадянином Польщі).
Стабільне джерело доходу:
наявність стабільного та регулярного доходу в Польщі.
Право на житло:
наявність законного права на житло.
Знання мови:
підтвердження знання польської мови на достатньому рівні.