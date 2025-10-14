РУС
Польша больше не может бесконечно принимать украинских беженцев, - глава Бюро международной политики Пшидач

Украинцы-беженцы в Польше: Пшидач заявил о пределе приема

Руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что его страна "на грани" и больше не имеет возможности бесконечно принимать беженцев из Украины.

Об этом он сказал в эфире RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас страна должна сосредоточить усилия на интеграции и адаптации тех граждан Украины, которые уже находятся на ее территории.

Пшидач отметил, что Варшава должна направить ресурсы на помощь украинцам в процессе инкультурации и социального вовлечения в польское общество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Половина поляков считает помощь украинским беженцам чрезмерной, - опрос

Чиновник отметил, что в Польше уже образуются отдельные районы мигрантов.

"Когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани - больше принимать не можем", - подчеркнул представитель администрации президента.

Сейчас в Польше, по данным польских властей, находятся около 1,5 миллиона граждан Украины, однако за последние пять лет польское гражданство получили лишь 26 тысяч человек.

Пшидач добавил, что чрезмерный приток новых беженцев может превысить возможности Польши по их интеграции.

Читайте также: "Конец туризма из Украины": Президент Польши подписал закон об отмене помощи для безработных украинских беженцев

Не переймайтеся скоро не буде вже треба. Побіжите самі в іспанію
14.10.2025 16:28 Ответить
"Варшава має спрямувати ресурси на допомогу українцям "

Варшава має податків з українців набагато більше, ніж спрямовує на допомогу українцям.
На скільки мені відомо - дорослим українцям там немає ніяких виплат. А виплати на дітей тільки тим українцям, які платять податки Польші - тобто ці виплати з їх же податків і ці виплати - стандартні для громадян Польші. Жодних виплат для українців, яких не мають самі поляки, не існує.

"
у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.
"Коли масштаб перевищує можливості інкультурації"

В сенсі - поляки не бажають, щоб біженці залишалися українцями, не бажають існування української діаспори. Вони хочуть перетравити українців і зробити з них поляків - так само роблять кацапи.
14.10.2025 16:37 Ответить
Ти за поляків не передивай,вони в нато і єс.
14.10.2025 16:33 Ответить
