Польша больше не может бесконечно принимать украинских беженцев, - глава Бюро международной политики Пшидач

Руководитель президентского Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач заявил, что его страна "на грани" и больше не имеет возможности бесконечно принимать беженцев из Украины.

Об этом он сказал в эфире RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас страна должна сосредоточить усилия на интеграции и адаптации тех граждан Украины, которые уже находятся на ее территории.

Пшидач отметил, что Варшава должна направить ресурсы на помощь украинцам в процессе инкультурации и социального вовлечения в польское общество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Половина поляков считает помощь украинским беженцам чрезмерной, - опрос

Чиновник отметил, что в Польше уже образуются отдельные районы мигрантов.

"Когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани - больше принимать не можем", - подчеркнул представитель администрации президента.

Сейчас в Польше, по данным польских властей, находятся около 1,5 миллиона граждан Украины, однако за последние пять лет польское гражданство получили лишь 26 тысяч человек.

Пшидач добавил, что чрезмерный приток новых беженцев может превысить возможности Польши по их интеграции.

Читайте также: "Конец туризма из Украины": Президент Польши подписал закон об отмене помощи для безработных украинских беженцев