Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців, - глава Бюро міжнародної політики Пшидач
Керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач заявив, що його країна "на межі" та більше не має можливості нескінченно приймати біженців з України.
Про це він сказав в ефірі RMF24, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, нині країна повинна зосередити зусилля на інтеграції та адаптації тих громадян України, які вже перебувають на її території.
Пшидач зазначив, що Варшава має спрямувати ресурси на допомогу українцям у процесі інкультурації та соціального залучення в польське суспільство.
Посадовець зауважив, що у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.
"Коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі –– більше приймати не можемо", - наголосив представник адміністрації президента.
Нині в Польщі, за даними польської влади, перебувають близько 1,5 мільйона громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тисяч осіб.
Пшидач додав, що надмірний приплив нових біженців може перевищити можливості Польщі щодо їхньої інтеграції.
Варшава має податків з українців набагато більше, ніж спрямовує на допомогу українцям.
На скільки мені відомо - дорослим українцям там немає ніяких виплат. А виплати на дітей тільки тим українцям, які платять податки Польші - тобто ці виплати з їх же податків і ці виплати - стандартні для громадян Польші. Жодних виплат для українців, яких не мають самі поляки, не існує.
"
у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.
"Коли масштаб перевищує можливості інкультурації"
В сенсі - поляки не бажають, щоб біженці залишалися українцями, не бажають існування української діаспори. Вони хочуть перетравити українців і зробити з них поляків - так само роблять кацапи.
Все учат язык страны в которую приехали никакой диаспоры и украинских школ
Основні умови
Легальне проживання:
безперервне перебування на території Польщі протягом певного терміну, який варіюється залежно від ситуації (наприклад, 3 роки для натуралізації, 2 роки у шлюбі з громадянином Польщі).
Стабільне джерело доходу:
наявність стабільного та регулярного доходу в Польщі.
Право на житло:
наявність законного права на житло.
Знання мови:
підтвердження знання польської мови на достатньому рівні.