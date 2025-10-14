УКР
Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців, - глава Бюро міжнародної політики Пшидач

Українці біженці у Польщі: Пшидач заявив про межу прийому

Керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач заявив, що його країна "на межі" та більше не має можливості нескінченно приймати біженців з України.

Про це він сказав в ефірі RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нині країна повинна зосередити зусилля на інтеграції та адаптації тих громадян України, які вже перебувають на її території.

Пшидач зазначив, що Варшава має спрямувати ресурси на допомогу українцям у процесі інкультурації та соціального залучення в польське суспільство.

Посадовець зауважив, що у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.

"Коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі –– більше приймати не можемо", - наголосив представник адміністрації президента.

Нині в Польщі, за даними польської влади, перебувають близько 1,5 мільйона громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тисяч осіб.

Пшидач додав, що надмірний приплив нових біженців може перевищити можливості Польщі щодо їхньої інтеграції.

+6
Не переймайтеся скоро не буде вже треба. Побіжите самі в іспанію
показати весь коментар
14.10.2025 16:28 Відповісти
+3
"Варшава має спрямувати ресурси на допомогу українцям "

Варшава має податків з українців набагато більше, ніж спрямовує на допомогу українцям.
На скільки мені відомо - дорослим українцям там немає ніяких виплат. А виплати на дітей тільки тим українцям, які платять податки Польші - тобто ці виплати з їх же податків і ці виплати - стандартні для громадян Польші. Жодних виплат для українців, яких не мають самі поляки, не існує.

"
у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.
"Коли масштаб перевищує можливості інкультурації"

В сенсі - поляки не бажають, щоб біженці залишалися українцями, не бажають існування української діаспори. Вони хочуть перетравити українців і зробити з них поляків - так само роблять кацапи.
показати весь коментар
14.10.2025 16:37 Відповісти
+1
Ти за поляків не передивай,вони в нато і єс.
показати весь коментар
14.10.2025 16:33 Відповісти
🤣
показати весь коментар
14.10.2025 16:58 Відповісти
хай відправляє їх в Україну! треба комусь воювати і тримати економіку на плаву!
показати весь коментар
14.10.2025 16:33 Відповісти
В Германии по другому или Британии ?
Все учат язык страны в которую приехали никакой диаспоры и украинских школ
показати весь коментар
14.10.2025 16:43 Відповісти
А хто каже, що не потрібно вчити мови? Питання у тому, що ніде не вимагають, щоб ти забув свою рідну мову. Лише кацапи та поляки вимагають, щоб українці українською між собою спілкувались виключно у себе вдома. І нікого не хвилюють українські діаспори, окрім польськіх шовіністів.
показати весь коментар
14.10.2025 16:54 Відповісти
в Германии - по-другому! в Німетчині проблема в тому, що мову вчать не достатньо для нормальної інтеграції і всі тусуються в своїх анклавах, працюють свої у своїх, заселяють цілі райони в місті, половина не працює і роками сидить на виплатах, там німців важко знайти, а через 50 років типова зовнішність німця буде - смагляві, кароокі з чорним волоссям
показати весь коментар
14.10.2025 17:17 Відповісти
Пацифікація 2.0 ?
показати весь коментар
14.10.2025 17:04 Відповісти
Поляки завжди руді. Мігрантів за квотами теж не приймають.
показати весь коментар
14.10.2025 16:42 Відповісти
Хай приймають азіатів та нігерів.
показати весь коментар
14.10.2025 16:48 Відповісти
То нехай депортує усіх чоловіків в Україну
показати весь коментар
14.10.2025 16:49 Відповісти
Чи в Нідерланди, чи в Англію. Нехай померзнуть.
показати весь коментар
14.10.2025 17:08 Відповісти
Показово те, що "за останні 5 років польське громадянство отримали лише 26 тисяч українців", тоді як решта там так і залишилися чужими
показати весь коментар
14.10.2025 16:56 Відповісти
Для отримання польського громадянства потрібно легально проживати в Польщі, мати стабільне джерело доходу та юридичне право на житло, а також знати польську мову. Конкретні вимоги до терміну проживання залежать від підстави для подання заяви, але для стандартної натуралізації це, як правило, щонайменше 3 роки безперервного проживання на підставі дозволу на постійне перебування, дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС або права на постійне проживання.

Основні умови

Легальне проживання:

безперервне перебування на території Польщі протягом певного терміну, який варіюється залежно від ситуації (наприклад, 3 роки для натуралізації, 2 роки у шлюбі з громадянином Польщі).

Стабільне джерело доходу:

наявність стабільного та регулярного доходу в Польщі.

Право на житло:

наявність законного права на житло.

Знання мови:

підтвердження знання польської мови на достатньому рівні.
показати весь коментар
14.10.2025 17:11 Відповісти
кацапка, а тобі то шо?
показати весь коментар
14.10.2025 17:11 Відповісти
 
 