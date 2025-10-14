Польща більше не може нескінченно приймати українських біженців, - глава Бюро міжнародної політики Пшидач

Керівник президентського Бюро міжнародної політики Польщі Марцін Пшидач заявив, що його країна "на межі" та більше не має можливості нескінченно приймати біженців з України.

Про це він сказав в ефірі RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нині країна повинна зосередити зусилля на інтеграції та адаптації тих громадян України, які вже перебувають на її території.

Пшидач зазначив, що Варшава має спрямувати ресурси на допомогу українцям у процесі інкультурації та соціального залучення в польське суспільство.

Посадовець зауважив, що у Польщі вже утворюються окремі райони мігрантів.

"Коли масштаб перевищує можливості інкультурації, починаються проблеми. Ми не хочемо таких проблем у Польщі. Думаю, ми вже на межі –– більше приймати не можемо", - наголосив представник адміністрації президента.

Нині в Польщі, за даними польської влади, перебувають близько 1,5 мільйона громадян України, проте за останні п’ять років польське громадянство отримали лише 26 тисяч осіб.

Пшидач додав, що надмірний приплив нових біженців може перевищити можливості Польщі щодо їхньої інтеграції.

