"Кінець туризму з України": Президент Польщі підписав закон про скасування допомоги для безробітних українських біженців

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року, який водночас обмежує соціальну допомогу для тих українських біженців, які досі не мають роботи.

Про це повідомив керівник президентської канцелярії Збіґнєв Боґуцький, передає Польське радіо.

Він зауважив, що попередніми вето Навроцький змусив польський уряд обмежити пільги для громадян України, особливо тих, хто не працює.

"Це останній законопроект, підписаний президентом у цій формулі допомоги, спеціальної допомоги, виняткової допомоги, тому що сьогодні немає жодної основи та жодної причини для продовження такого роду дій", – заявив керівник канцелярії польського президента.

Боґуцький також зазначив, що рішення, що містяться в цьому законі, "фактично означають кінець туризму з України за рахунок польських платників податків".

"Законопроєкт містить інформацію про конкретні пільги, які не будуть доступні громадянам України, що не працюють у Польщі, наприклад, коли йдеться про реабілітацію, програми лікування наркоманії, програми охорони здоров’я, покриття витрат на ліки, що відпускаються за рецептом, та багато-багато інших пільг, включаючи послуги з лікування катаракти та стоматологічні послуги", – сказав польський чиновник місцевому радіо.

Він додав, що 29 вересня Навроцький внесе до Сейму дві законодавчі пропозиції. Одна стосується "продовження терміну, після якого іноземці, включаючи громадяни України, зможуть подати заяву на отримання польського громадянства, що є абсолютним винятком".

Другий законопроект стосуватиметься "внесення змін до Кримінального кодексу та Закону про Інститут національної пам’яті, щоб переслідувати будь-кого, хто намагається або хоче поширювати ідеологію Бандери на території Республіки Польща, або хто хоче увічнити брехню про Волинь", додав посадовець.

Як повідомлялося, у серпні президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який передбачав продовження соцвиплат та безкоштовного медобслуговування для непрацевлаштованих громадян України. Відтак, уряд Польщі терміново вніс новий законопроєкт, яки польський парламент остаточно схвалив 17 вересня.

Серед іншого, закон подовжує легальність перебування в Польщі для українських біженців до 4 березня 2026 року. Водночас скасовується соцдопомога у сумі 800 злотих на місяць на дітей для тих біженців, які не мають постійної роботи, а їхні діти не навчаються у польській школі. Винятком залишаться батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України.