Новини Українські біженці в Польщі
1 045 15

Половина поляків вважає допомогу українським біженцям надмірною, — опитування

біженці,польща

Половина поляків вважає, що допомога біженцям з України з боку Польщі є занадто великою, майже стільки ж виступають проти прийняття українських біженців.

Про це свідчить опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Опитування CBOS показує, що за останні пів року ставлення поляків до прийому українських біженців знову дещо погіршилося, що відповідає тенденції, яка спостерігається з невеликими перервами з середини 2023 року.

Частка голосів на підтримку прийому біженців з України в Польщі є найнижчою (48%), а голосів проти – найвищою (45%) з часу, коли CBOS почав ставити це питання респондентам, тобто з 2014 року.

Крім того, згідно з опитуванням, у польському суспільстві зараз переважає думка, що допомога, яку Польщі пропонує біженцям з України, є занадто великою (50%), хоча лише дещо менший відсоток опитаних вважає, що її масштаб є відповідним (46%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кінець туризму з України": Президент Польщі підписав закон про скасування допомоги для безробітних українських біженців

Більшість поляків також вважає, що доступ до таких пільг і послуг, як "800 плюс" або безкоштовна медична допомога, повинні мати тільки ті українці, які працюють і платять податки в Польщі (58%).

Кожен четвертий опитаний заявив, що крім роботи та сплати податків у Польщі, українці, які отримують доступ до цих послуг, повинні також мати статус біженця (25%). Кожен дванадцятий вважає, що українці в Польщі взагалі не повинні користуватися такими пільгами (8%).

Половина поляків працюють в Люксембурзі, Британії, Німеччині, Іспанії про що ці гастарбайтери взагалі можуть казати, чи то та половина що не змогла найти себе за межами Польщі і працює разом з українцями?😂
09.10.2025 20:03 Відповісти
Якось купляв у поляків джинси Піраміда, коли вони приїздили до України автобусами
09.10.2025 20:14 Відповісти
нічого "спеціального українського" там нема, звичайний текст про звичайні умови позики

українська кредитова спілка може дати позику біженцю - а може не дати, вона нічим йому не зобов'язана

соціальні програми в США діють тільки для певних категорій населення (не біженців) ; для біженців найпростіше влаштуватися в каліфорнії, але не вистачить грошей ні на що крім харчів, зате медстраховку, і можливо символічну аренду апартментів дадуть, десь в чіко чи фрєсно
09.10.2025 20:19 Відповісти
Цікаво, а який відсоток опитуваних хочаб знають яку саме допомогу надають біженцям?
09.10.2025 19:10 Відповісти
Знають все, тільки не знають, що переважна більшість й так працює. На 800+ з дитиною не проживеш. Ці опитування, це як опитування про рейтинг зеленського - нерепрезентативні
09.10.2025 19:21 Відповісти
Якщо поляки стикаються з такими "біженцями", як і ми в Штатах, то я їх, поляків, розумію. Простий приклад. Дружина працює в магазині, до неї звертається "біженець", бо почув її росіянську мову, і просто по...говорити. Ви, говорить, дурні, що працюєте до скону (а ми вже пенсіонери, але продовжуємо працювати, бо стаж малий і пенсія малувата). От я приїхав сюди, Держава ваша дала мені гроші, квартиру, медицину..., працювати не збираюсь. І таких прикладів повно. Звичайно, що відношення до всіх біженців після таких "откровень" буде не зовсім гарним, м'яко кажучи.
09.10.2025 19:22 Відповісти
ви мабуть, пишете з каліфорнії або вашінгтону - вони дають медстраховки від штату
федерали ніяких медстраховок біженцям не дають
інші штати ніяких медстраховок біженцям не дають
09.10.2025 19:49 Відповісти
Половина поляків працюють в Люксембурзі, Британії, Німеччині, Іспанії про що ці гастарбайтери взагалі можуть казати, чи то та половина що не змогла найти себе за межами Польщі і працює разом з українцями?😂
09.10.2025 20:03 Відповісти
Якось купляв у поляків джинси Піраміда, коли вони приїздили до України автобусами
09.10.2025 20:14 Відповісти
Я в 1989-1991 жил и учился в Львове так помню в пятницу и субботу идешь в техникум а они полно на машинах.
09.10.2025 20:25 Відповісти
Я не вчився у Львові, але бував там у ци часи та бачив подібне... єх, спогади, де ти площа Ринок та ресторан " У Лева"...
09.10.2025 20:40 Відповісти
 
 