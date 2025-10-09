РУС
Новости Украинские беженцы в Польше
Половина поляков считает помощь украинским беженцам чрезмерной, — опрос

Половина поляков считает, что помощь беженцам из Украины со стороны Польши является слишком большой, почти столько же выступают против принятия украинских беженцев.

Об этом свидетельствует опрос польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Опрос CBOS показывает, что за последние полгода отношение поляков к приему украинских беженцев снова несколько ухудшилось, что соответствует тенденции, которая наблюдается с небольшими перерывами с середины 2023 года.

Доля голосов в поддержку приема беженцев из Украины в Польше является самой низкой (48%), а голосов против - самой высокой (45%) со времени, когда CBOS начал задавать этот вопрос респондентам, то есть с 2014 года.

Кроме того, согласно опросу, в польском обществе сейчас преобладает мнение, что помощь, которую Польша предлагает беженцам из Украины, является слишком большой (50%), хотя лишь несколько меньший процент опрошенных считает, что ее масштаб является соответствующим (46%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Конец туризма из Украины": Президент Польши подписал закон об отмене помощи для безработных украинских беженцев

Большинство поляков также считает, что доступ к таким льготам и услугам, как "800 плюс" или бесплатная медицинская помощь, должны иметь только те украинцы, которые работают и платят налоги в Польше (58%).

Каждый четвертый опрошенный заявил, что кроме работы и уплаты налогов в Польше, украинцы, которые получают доступ к этим услугам, должны также иметь статус беженца (25%). Каждый двенадцатый считает, что украинцы в Польше вообще не должны пользоваться такими льготами (8%).

беженцы (1700) опрос (2948) Польша (8901)
Цікаво, а який відсоток опитуваних хочаб знають яку саме допомогу надають біженцям?
09.10.2025 19:10 Ответить
Знають все, тільки не знають, що переважна більшість й так працює. На 800+ з дитиною не проживеш. Ці опитування, це як опитування про рейтинг зеленського - нерепрезентативні
09.10.2025 19:21 Ответить
Якщо поляки стикаються з такими "біженцями", як і ми в Штатах, то я їх, поляків, розумію. Простий приклад. Дружина працює в магазині, до неї звертається "біженець", бо почув її росіянську мову, і просто по...говорити. Ви, говорить, дурні, що працюєте до скону (а ми вже пенсіонери, але продовжуємо працювати, бо стаж малий і пенсія малувата). От я приїхав сюди, Держава ваша дала мені гроші, квартиру, медицину..., працювати не збираюсь. І таких прикладів повно. Звичайно, що відношення до всіх біженців після таких "откровень" буде не зовсім гарним, м'яко кажучи.
09.10.2025 19:22 Ответить
ви мабуть, пишете з каліфорнії або вашінгтону - вони дають медстраховки від штату
федерали ніяких медстраховок біженцям не дають
інші штати ніяких медстраховок біженцям не дають
09.10.2025 19:49 Ответить
Половина поляків працюють в Люксембурзі, Британії, Німеччині, Іспанії про що ці гастарбайтери взагалі можуть казати, чи то та половина що не змогла найти себе за межами Польщі і працює разом з українцями?😂
09.10.2025 20:03 Ответить
 
 