Половина поляков считает помощь украинским беженцам чрезмерной, — опрос

Половина поляков считает, что помощь беженцам из Украины со стороны Польши является слишком большой, почти столько же выступают против принятия украинских беженцев.

Об этом свидетельствует опрос польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Опрос CBOS показывает, что за последние полгода отношение поляков к приему украинских беженцев снова несколько ухудшилось, что соответствует тенденции, которая наблюдается с небольшими перерывами с середины 2023 года.

Доля голосов в поддержку приема беженцев из Украины в Польше является самой низкой (48%), а голосов против - самой высокой (45%) со времени, когда CBOS начал задавать этот вопрос респондентам, то есть с 2014 года.

Кроме того, согласно опросу, в польском обществе сейчас преобладает мнение, что помощь, которую Польша предлагает беженцам из Украины, является слишком большой (50%), хотя лишь несколько меньший процент опрошенных считает, что ее масштаб является соответствующим (46%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Конец туризма из Украины": Президент Польши подписал закон об отмене помощи для безработных украинских беженцев

Большинство поляков также считает, что доступ к таким льготам и услугам, как "800 плюс" или бесплатная медицинская помощь, должны иметь только те украинцы, которые работают и платят налоги в Польше (58%).

Каждый четвертый опрошенный заявил, что кроме работы и уплаты налогов в Польше, украинцы, которые получают доступ к этим услугам, должны также иметь статус беженца (25%). Каждый двенадцатый считает, что украинцы в Польше вообще не должны пользоваться такими льготами (8%).

Больше читайте в нашем Telegram-канале