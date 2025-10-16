Росія пішла на тактично нерозумну ескалацію проти Заходу, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія здійснила "тактично нерозумну і контрпродуктивну" ескалацію війни в Україні, коли запустила дрони на Польщу.

Він зазначив, що єдиним результатом, якого домігся диктатор Путін цією ескалацією, стало зміцнення негативного ставлення до нього з боку Заходу.

За словами міністра, БпЛА по території Польщі у вересні запускалися навмисно.

"Їх запустили з одного місця, і всі вони не несли зброю. Якби це було випадковим наслідком нічного нападу на Україну, можна було б очікувати, що серед безпілотників будуть як ударні, так і не ударні. Усі безпілотники, які перетнули кордон Польщі, були не ударні", - пояснив Сікорський.

Це, вважає глава МЗС, було частково випробуванням для ППО Польщі та НАТО.

Атаки, зазначив він, є нагадуванням про те, що Путін вважає, що перебуває у стані війни із Заходом.

"Він воював з нами, але ми не визнавали цього, бо це здавалося надто абсурдним і надто дивним", - сказав Сікорський.

Атака дронів на Польщу - це частина "спектру провокацій". Він нагадав про отруєння, саботаж та підпали, зокрема про запальні бомби на поштових складах у Польщі, Німеччині та Великій Британії.

Це було "тактично безглуздим та контрпродуктивним" для Путіна.

"Чого він домагається? Він домагається консолідації суспільної підтримки політики стримування Росії", - підсумував Сікорський.

