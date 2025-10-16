Росія пішла на тактично нерозумну ескалацію проти Заходу, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія здійснила "тактично нерозумну і контрпродуктивну" ескалацію війни в Україні, коли запустила дрони на Польщу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Він зазначив, що єдиним результатом, якого домігся диктатор Путін цією ескалацією, стало зміцнення негативного ставлення до нього з боку Заходу.
За словами міністра, БпЛА по території Польщі у вересні запускалися навмисно.
"Їх запустили з одного місця, і всі вони не несли зброю. Якби це було випадковим наслідком нічного нападу на Україну, можна було б очікувати, що серед безпілотників будуть як ударні, так і не ударні. Усі безпілотники, які перетнули кордон Польщі, були не ударні", - пояснив Сікорський.
Це, вважає глава МЗС, було частково випробуванням для ППО Польщі та НАТО.
Атаки, зазначив він, є нагадуванням про те, що Путін вважає, що перебуває у стані війни із Заходом.
"Він воював з нами, але ми не визнавали цього, бо це здавалося надто абсурдним і надто дивним", - сказав Сікорський.
Атака дронів на Польщу - це частина "спектру провокацій". Він нагадав про отруєння, саботаж та підпали, зокрема про запальні бомби на поштових складах у Польщі, Німеччині та Великій Британії.
Це було "тактично безглуздим та контрпродуктивним" для Путіна.
"Чого він домагається? Він домагається консолідації суспільної підтримки політики стримування Росії", - підсумував Сікорський.
«Пункт номер один: тримайте двері НАТО відкритими для України. Без членства України в НАТО неможливо створити будь-яку сталу безпекову ситуацію на континенті. Жодні двосторонні гарантії безпеки не можуть замінити статтю 5 НАТО. Чому? Тому що це не про безпеку. Це про фінанси, гроші, зброю, підтримку оборонної промисловості - але ніхто не готовий до відправки солдатів. Лише членство в НАТО та стаття 5 НАТО можуть забезпечити реальну безпеку», - констатує п'ятий Президент.
«Тепер вже всі розуміють, що це війна росії проти Європи та проти НАТО - після появи ударних безпілотників у польському повітряному просторі, над Балтикою, у Скандинавії. І ми повинні зберігати єдність, щоб захистити континентальну безпеку від російського нападу. Зараз росія атакує щоночі, щодня наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, цивільну інфраструктуру, простих людей», - зауважив Порошенко.
«Найкращий спосіб - негайне припинення вогню, в повітрі, на морі та на землі. Нам потрібно побудувати не лише стіни з дронів. Нам потрібно побудувати стіни проти дронів. Нам потрібно побудувати фортифікаційні споруди. Нам потрібно побудувати мінні поля. Нам потрібно створити сховища зброї в Україні. Це допоможе. Так буде швидше і дешевше зупинити росію», - вважає Порошенко.
«Щоб мотивувати росію зупинити війну, необхідно зробити кілька важливих речей. Пункт номер один: більше зброї Україні. Пункт номер два: спільні інвестиції в оборонну промисловість. Пункт номер три: пекельні санкції проти росії. Пункт номер чотири: тримати двері Європейського Союзу відкритими для України, базуючись на заслугах, пов'язаних із реформами. І пункт номер п'ять: тримати двері НАТО відкритими для України. Нам потрібна єдність та солідарність. Ми разом значно потужніші фінансово, ніж росія. Ми разом значно потужніші військово. І ця гонка озброєнь зробить з росією те саме, що гонка озброєнь зробила з Радянським Союзом у 90-х роках двадцятого століття», - переконаний Порошенко.
«Ми зараз повинні мати спеціальну програму, у першу чергу щоб зупинити війну, розбудувати оборонний потенціал України, використовуючи заморожені активи росії. А потім - для відновлення України, щоб створити постіндустріальну економіку. Я не маю сумнівів, що Україна може розраховувати не лише на державні фінанси, не лише на заморожені активи, але й на прямі іноземні інвестиції, приватні інвестиції. Я знаю, як це зробити. Найважливіше для нас - це членство в Європейському Союзі, членство в НАТО, безпека та реформи», - вважає п'ятий Президент.
«Україна уп'ятеро менша за економікою, у багато разів менша за розміром від росії, але з інтеграцією зі США, НАТО та Європою ми можемо зробити диво. Ми можемо зупинити росію, ми можемо її перемогти. І моя порада європейським націям: ви вже показали, як жити без російського газу. Будь ласка, навчіться жити без російської нафти, і, будь ласка, до нашої перемоги навчіться жити без росії», - закликав Порошенко.