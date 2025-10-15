Польща розглядає приєднання до ініціативи PURL у майбутньому, - Косіняк-Камиш

Наразі Польща не приєдналася до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України, проте не виключає цього в майбутньому.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні такого декларації (з боку Польщі, - ред.) не було, але, звичайно, ми також працюємо над цією програмою", - сказав польський урядовець.

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща є логістичним та інфраструктурним хабом для України, що вимагає щоденної участі польських солдатів та офіцерів.

"Але, звичайно, ця ініціатива є серйозною. Ми, ймовірно, приймемо рішення з цього питання найближчим часом... Це рішення ще попереду, оскільки Польща також займається іншими видами діяльності, які не можуть проводитися за межами Польщі. Ймовірно, існує також інший погляд на нашу країну, враховуючи її розташування та роль у постачанні зброї до України", - сказав очільник оборонного відомства Польщі.

За його словами, всі країни-партнери певним чином братимуть участь в ініціативі PURL.

