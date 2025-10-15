УКР
Британія поки не долучатимется до фінансування закупівлі зброї США для України, — Гілі

міністр оборони Британії Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон аналізує можливість долучення до механізму PURL, у межах якого фінансується закупівля американської зброї для України.

Про це Гілі сказав після 31-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"PURL – це лише один зі способів, за допомогою якого найсильніші союзники України допомагають задовольнити її військові потреби. Ми уважно вивчаємо цю програму", – зазначив британський міністр.

Водночас Гілі підкреслив, що цього року Велика Британія витрачає на військову допомогу Україні більше, ніж будь-коли раніше.

"Ми задовольняємо потреби, про які нам повідомила Україна. І в багатьох випадках ми робимо те, що робить і фінансує тільки Велика Британія", – додав він.

На уточнення журналістів, чи планує країна приєднатися до програми PURL, глава британського Міноборони повторив, що Лондон вивчає потенціал участі, але наразі зосереджений на реалізації найбільшої програми військової допомоги Україні в історії.

А що там за 100 літню співпрацю Україна віддала? Своїх кріпаків, бо надра віддали Трампу за *****. А більше нічого і не залишилося.
показати весь коментар
15.10.2025 21:58 Відповісти
Зрада( весь мир против нас
показати весь коментар
15.10.2025 22:06 Відповісти
Перемога) весь мир с нами
показати весь коментар
15.10.2025 22:15 Відповісти
Всі кошти пішли на ісламістів. Для них елітні готелі повинаймали.
показати весь коментар
15.10.2025 22:01 Відповісти
онуки "коаліціантів оп-и" засмучені ))
показати весь коментар
15.10.2025 22:01 Відповісти
Багато зброї не буває
показати весь коментар
15.10.2025 22:03 Відповісти
ничего себе, белый министр в Британии
показати весь коментар
15.10.2025 22:19 Відповісти
 
 