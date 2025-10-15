Британія поки не долучатимется до фінансування закупівлі зброї США для України, — Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон аналізує можливість долучення до механізму PURL, у межах якого фінансується закупівля американської зброї для України.

Про це Гілі сказав після 31-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"PURL – це лише один зі способів, за допомогою якого найсильніші союзники України допомагають задовольнити її військові потреби. Ми уважно вивчаємо цю програму", – зазначив британський міністр.

Водночас Гілі підкреслив, що цього року Велика Британія витрачає на військову допомогу Україні більше, ніж будь-коли раніше.

"Ми задовольняємо потреби, про які нам повідомила Україна. І в багатьох випадках ми робимо те, що робить і фінансує тільки Велика Британія", – додав він.

Також читайте: За останні шість місяців Велика Британія поставила в Україну понад 85 тисяч безпілотників, - Гілі

На уточнення журналістів, чи планує країна приєднатися до програми PURL, глава британського Міноборони повторив, що Лондон вивчає потенціал участі, але наразі зосереджений на реалізації найбільшої програми військової допомоги Україні в історії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі