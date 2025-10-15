Британія поки не долучатимется до фінансування закупівлі зброї США для України, — Гілі
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон аналізує можливість долучення до механізму PURL, у межах якого фінансується закупівля американської зброї для України.
Про це Гілі сказав після 31-го засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"PURL – це лише один зі способів, за допомогою якого найсильніші союзники України допомагають задовольнити її військові потреби. Ми уважно вивчаємо цю програму", – зазначив британський міністр.
Водночас Гілі підкреслив, що цього року Велика Британія витрачає на військову допомогу Україні більше, ніж будь-коли раніше.
"Ми задовольняємо потреби, про які нам повідомила Україна. І в багатьох випадках ми робимо те, що робить і фінансує тільки Велика Британія", – додав він.
На уточнення журналістів, чи планує країна приєднатися до програми PURL, глава британського Міноборони повторив, що Лондон вивчає потенціал участі, але наразі зосереджений на реалізації найбільшої програми військової допомоги Україні в історії.
