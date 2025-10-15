РУС
Британия пока не будет участвовать в финансировании закупки оружия США для Украины, - Гили

министр обороны Великобритании Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон анализирует возможность присоединения к механизму PURL, в рамках которого финансируется закупка американского оружия для Украины.

Об этом Гили сказал после 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"PURL - это лишь один из способов, с помощью которого сильнейшие союзники Украины помогают удовлетворить ее военные потребности. Мы внимательно изучаем эту программу", - отметил британский министр.

При этом Гили подчеркнул, что в этом году Великобритания тратит на военную помощь Украине больше, чем когда-либо ранее.

"Мы удовлетворяем потребности, о которых нам сообщила Украина. И во многих случаях мы делаем то, что делает и финансирует только Великобритания", - добавил он.

Также читайте: За последние шесть месяцев Великобритания поставила в Украину более 85 тысяч беспилотников, - Гили

На уточнение журналистов, планирует ли страна присоединиться к программе PURL, глава британского Минобороны повторил, что Лондон изучает потенциал участия, но пока сосредоточен на реализации крупнейшей программы военной помощи Украине в истории.

Великобритания (5162) Гилли Джон (70)
А що там за 100 літню співпрацю Україна віддала? Своїх кріпаків, бо надра віддали Трампу за *****. А більше нічого і не залишилося.
15.10.2025 21:58 Ответить
Зрада( весь мир против нас
15.10.2025 22:06 Ответить
Перемога) весь мир с нами
15.10.2025 22:15 Ответить
Всі кошти пішли на ісламістів. Для них елітні готелі повинаймали.
15.10.2025 22:01 Ответить
онуки "коаліціантів оп-и" засмучені ))
15.10.2025 22:01 Ответить
Багато зброї не буває
15.10.2025 22:03 Ответить
ничего себе, белый министр в Британии
