Британия пока не будет участвовать в финансировании закупки оружия США для Украины, - Гили

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон анализирует возможность присоединения к механизму PURL, в рамках которого финансируется закупка американского оружия для Украины.

Об этом Гили сказал после 31-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"PURL - это лишь один из способов, с помощью которого сильнейшие союзники Украины помогают удовлетворить ее военные потребности. Мы внимательно изучаем эту программу", - отметил британский министр.

При этом Гили подчеркнул, что в этом году Великобритания тратит на военную помощь Украине больше, чем когда-либо ранее.

"Мы удовлетворяем потребности, о которых нам сообщила Украина. И во многих случаях мы делаем то, что делает и финансирует только Великобритания", - добавил он.

Также читайте: За последние шесть месяцев Великобритания поставила в Украину более 85 тысяч беспилотников, - Гили

На уточнение журналистов, планирует ли страна присоединиться к программе PURL, глава британского Минобороны повторил, что Лондон изучает потенциал участия, но пока сосредоточен на реализации крупнейшей программы военной помощи Украине в истории.

Больше читайте в нашем Telegram-канале