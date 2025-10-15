За последние шесть месяцев Великобритания поставила в Украину более 85 тысяч беспилотников, - Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что со времени, когда Великобритания и Германия сменили США в качестве лидеров Координационной группы по обороне Украины (UDCG), партнеры обеспечили обязательств на сумму более 50 миллиардов фунтов стерлингов для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Об этом он сообщил в Брюсселе во время открытия заседания с участием 50 стран.

"За восемь месяцев, с тех пор как мы с Борисом Писториусом совместно возглавили UDCG, группа обеспечила обязательства на сумму более 50 млрд фунтов для военной помощи Украине. И с сегодняшнего дня мы можем объявить, что UDCG, Украина и НАТО будут работать еще теснее, чтобы отвечать на запросы, которые формулирует украинская сторона", - отметил Гилли.

По его словам, UDCG "будет лучше отслеживать просьбы Украины, координировать и оказывать необходимую поддержку украинским военным".

Министр также обратился к секретарю войны США Питу Хегсету, который присутствовал на заседании, отметив "ключевое лидерство президента Трампа в обеспечении мира в Газе" и подчеркнув, что администрация США стремится достичь мира и в Украине.

Гилли подтвердил, что только за последние шесть месяцев Великобритания поставила в Украину более 85 тысяч беспилотников, а также подписала новое промышленное партнерство с Киевом для массового производства усовершенствованных дронов-перехватчиков.

"Агрессия Путина не ограничивается Украиной. Вмешательство в выборы в Молдове, нарушение воздушного пространства Эстонии, атаки дронов на Польшу - безопасная Европа нуждается в сильной Украине. Поддержите борьбу сегодня, чтобы обеспечить мир завтра", - подчеркнул глава Минобороны Британии.

