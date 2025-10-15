Сегодня НАТО собирается усилить ответ на агрессию РФ, - Гилли

Главы Минобороны стран-членов НАТО сегодня собрались в Брюсселе, чтобы усилить ответ Альянса на действия России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил глава Минобороны Великобритании Джон Гили перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.

"Сегодня Великобритания и страны НАТО собираются, чтобы усилить наш ответ на агрессию России. Вторжение Путина на территорию НАТО является безрассудным, опасным и абсолютно недопустимым", - сказал Гили.

По его словам, несмотря на то, намеренные поступки России или нет, "Путин следит за нашими действиями".

"Если НАТО будет под угрозой, мы будем действовать. Мы должны ответить на его (диктатора Путина. - ред.) эскалацию нашей силой. Поэтому сегодня мы усиливаемся вместе", - подчеркнул министр.

Гили отметил, что Великобритания продолжит участие в миссии НАТО Eastern Sentry: истребители страны и в дальнейшем будут осуществлять полеты над Польшей до конца года.

"Мы также наращиваем производство дронов для Украины, поставив в этом году более 100 тысяч дронов, а также совместно с Украиной создаем новые, усовершенствованные перехватывающие беспилотники", - подытожил он.

