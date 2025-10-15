Сьогодні НАТО збирається посилити відповідь на агресію РФ, - Гілі

Глави Міноборони країн-членів НАТО сьогодні зібралися у Брюсселі, щоб посилити відповідь Альянсу на дії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

"Сьогодні Велика Британія та країни НАТО збираються, щоб посилити нашу відповідь на агресію Росії. Вторгнення Путіна на територію НАТО є безрозсудними, небезпечними та абсолютно неприпустимими", - сказав Гілі.

За його словами, попри те, навмисні вчинки Росії чи ні, "Путін стежить за нашими діями".

Читайте: Російські розвідувальні судна й БпЛА активно збирають дані про підводні кабелі й трубопроводи в Європі

"Якщо НАТО буде під загрозою, ми діятимемо. Ми повинні відповісти на його (диктатора Путіна. - ред.) ескалацію нашою силою. Тож сьогодні ми посилюємося разом", - наголосив міністр.

Гілі зазначив, що Велика Британія продовжить участь у місії НАТО Eastern Sentry: винищувачі країни й надалі здійснюватимуть польоти над Польщею до кінця року.

"Ми також нарощуємо виробництво дронів для України, поставивши цього року понад 100 тисяч дронів, а також спільно з Україною створюємо нові, вдосконалені перехоплювальні безпілотники", - підсумував він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ