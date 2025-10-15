УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12557 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від НАТО
634 3

Сьогодні НАТО збирається посилити відповідь на агресію РФ, - Гілі

У НАТО збираються посилити відповідь Росії. Що відомо?

Глави Міноборони країн-членів НАТО сьогодні зібралися у Брюсселі, щоб посилити відповідь Альянсу на дії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

"Сьогодні Велика Британія та країни НАТО збираються, щоб посилити нашу відповідь на агресію Росії. Вторгнення Путіна на територію НАТО є безрозсудними, небезпечними та абсолютно неприпустимими", - сказав Гілі.

За його словами, попри те, навмисні вчинки Росії чи ні, "Путін стежить за нашими діями".

Читайте: Російські розвідувальні судна й БпЛА активно збирають дані про підводні кабелі й трубопроводи в Європі

"Якщо НАТО буде під загрозою, ми діятимемо. Ми повинні відповісти на його (диктатора Путіна. - ред.) ескалацію нашою силою. Тож сьогодні ми посилюємося разом", - наголосив міністр.

Гілі зазначив, що Велика Британія продовжить участь у місії НАТО Eastern Sentry: винищувачі країни й надалі здійснюватимуть польоти над Польщею до кінця року.

"Ми також нарощуємо виробництво дронів для України, поставивши цього року понад 100 тисяч дронів, а також спільно з Україною створюємо нові, вдосконалені перехоплювальні безпілотники", - підсумував він.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

НАТО (6903) росія (68438) Гілі Джон (72)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посилити занепокоєння?
показати весь коментар
15.10.2025 09:35 Відповісти
Сьогодні НАТО збирається посилити відповідь на агресію РФ, а на завтра вже розійтися - Гілі
показати весь коментар
15.10.2025 09:43 Відповісти
На днях куйло перевірить чергове "посилення2 НАТІВСЬКИХ 3,14стаболів.запустивши в де-які країни НАТО .БЕЗПІЛОТНИКИ.АБО ПАРУ РАШИСТСЬКИХ "КОСМОЛЬОТІВ" БУДУТЬ НАРУШУВАТИ ЇХНІЙ ПОВІТРЯННИЙ ПРОСТІР
показати весь коментар
15.10.2025 09:47 Відповісти
 
 