За останні шість місяців Велика Британія поставила в Україну понад 85 тисяч безпілотників, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що з часу, коли Велика Британія та Німеччина змінили США як лідери Координаційної групи з оборони України (UDCG), партнери забезпечили зобов’язань на суму понад 50 мільярдів фунтів стерлінгів для підтримки Збройних Сил України.

Про це він повідомив у Брюсселі під час відкриття засідання з участю 50 країн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За вісім місяців, відколи ми з Борисом Пісторіусом спільно очолили UDCG, група забезпечила зобов’язання на суму понад 50 млрд фунтів для військової допомоги Україні. І відсьогодні ми можемо оголосити, що UDCG, Україна та НАТО працюватимуть ще тісніше, щоб відповідати на запити, які формулює українська сторона", – зазначив Гілі.

За його словами, UDCG "краще відстежуватиме прохання України, координуватиме та надаватиме необхідну підтримку українським військовим".

Міністр також звернувся до секретаря війни США Піта Гегсета, який був присутній на засіданні, відзначивши "ключове лідерство президента Трампа у забезпеченні миру в Газі" та підкресливши, що адміністрація США прагне досягти миру і в Україні.

Гілі підтвердив, що лише за останні шість місяців Велика Британія поставила в Україну понад 85 тисяч безпілотників, а також підписала нове промислове партнерство з Києвом для масового виробництва вдосконалених дронів-перехоплювачів.

"Агресія Путіна не обмежується Україною. Втручання у вибори в Молдові, порушення повітряного простору Естонії, атаки дронів на Польщу — безпечна Європа потребує сильної України. Підтримайте боротьбу сьогодні, щоб забезпечити мир завтра", – наголосив глава Міноборони Британії.

God save the King
показати весь коментар
15.10.2025 17:58 Відповісти
Подаватели новостей. Вы определитесь! Наши "родители носатых фламингов" за бюждетнве деньги намайстрячили, или привезли из за... ?
показати весь коментар
15.10.2025 17:58 Відповісти
Очень хорошо, так держать . При этом нарастить поставки будет нелишним...
показати весь коментар
15.10.2025 18:12 Відповісти
Дякуємо Великій Британії!
показати весь коментар
15.10.2025 19:05 Відповісти
 
 