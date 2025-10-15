Польша рассматривает присоединение к инициативе PURL в будущем, - Косиняк-Камыш

Пока Польша не присоединилась к инициативе PURL по закупке оружия для Украины, однако не исключает этого в будущем.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня такой декларации (со стороны Польши, - ред.) не было, но, конечно, мы также работаем над этой программой", - сказал польский чиновник.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша является логистическим и инфраструктурным хабом для Украины, что требует ежедневного участия польских солдат и офицеров.

"Но, конечно, эта инициатива является серьезной. Мы, вероятно, примем решение по этому вопросу в ближайшее время... Это решение еще впереди, поскольку Польша также занимается другими видами деятельности, которые не могут проводиться за пределами Польши. Вероятно, существует также другой взгляд на нашу страну, учитывая ее расположение и роль в поставках оружия в Украину", - сказал глава оборонного ведомства Польши.

По его словам, все страны-партнеры определенным образом будут участвовать в инициативе PURL.

Также читайте: Польша больше не может бесконечно принимать украинских беженцев, - глава Бюро международной политики Пшидач