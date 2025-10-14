РУС
Для завершения войны в Украине нужно только решение Путина о выводе войск РФ, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что один телефонный звонок диктатора Владимира Путина российскому военному руководству может положить конец полномасштабной войне РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM, об этом он сказал на пресс-конференции в Польше.

По мнению Сикорского, для окончания войны в Украине нужно лишь решение Путина о выводе российских войск и его звонка главе Генштаба РФ Валерию Герасимову.

Именно поэтому, подчеркнул глава польского МИД, урегулирование войны в Украине проще, чем окончание конфликта на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский привез в парламент Британии "шахед", которым РФ терроризирует Украину. ФОТО

На вопрос, растут ли шансы на звонок Путина Герасимову, Сикорский ответил, что "они растут, когда российская экономика начинает тормозить".

"Украина показала, что уже 10 лет сдерживает Путина на Донбассе. Путин не выигрывает. Нужно показать, что мы готовы поддерживать Украину в среднесрочной перспективе, и реализовать наши западные санкции в отношении российской нефти, газа и технологий", - добавил глава МИД Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен: Путин - хищник, которого можно остановить только силой. Поддержка Украины - основа безопасности Европы

Автор: 

путин владимир (32293) Сикорский Радослав (491) Герасимов Валерий (54) война в Украине (6506)
Просто перестать стрелять?
14.10.2025 19:25 Ответить
Можна ще рішення Трампа надавати ЗСУ стільки зброї шо не *****, а ЗСУ виведуть кацапів з України. Як тарганів.
14.10.2025 19:27 Ответить
Також було б не зайвим депортувати всіх українських чоловіків з Польщі до України
14.10.2025 19:30 Ответить
Висрав так висрав)))
14.10.2025 19:36 Ответить
Геніально!
14.10.2025 19:39 Ответить
14.10.2025 19:43 Ответить
Ну да. От тільки хто може примусити його зробити цей дзвінок ?
14.10.2025 19:55 Ответить
 
 