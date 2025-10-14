Для завершення війни в Україні потрібно лише рішення Путіна про виведення військ РФ, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що один телефонний дзвінок диктатора Володимира Путіна російському військовому керівництву може покласти край повномасштабній війні РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM, про це він сказав на пресконференції у Польщі.

На думку Сікорського, для закінчення війни в Україні потрібно лише рішення Путіна про виведення російських військ і його дзвінка главі Генштабу РФ Валерію Герасимову.

Саме тому, наголосив глава польського МЗС, врегулювання війни в Україні є простішим, ніж закінчення конфлікту на Близькому Сході.

На запитання, чи зростають шанси на дзвінок Путіна Герасимову, Сікорський відповів, що "вони зростають, коли російська економіка починає гальмувати".

"Україна показала, що вже 10 років стримує Путіна на Донбасі. Путін не виграє. Потрібно показати, що ми готові підтримувати Україну в середньостроковій перспективі, і реалізувати наші західні санкції щодо російської нафти, газу та технологій", - додав глава МЗС Польщі.

