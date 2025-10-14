Сікорський привіз до парламенту Британії "шахед", яким РФ тероризує Україну. ФОТО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський представив у парламенті Великої Британії іранський "шахед", який РФ використовує у війні проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X й опублікував відповідні фото, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в парламенті Великої Британії я представив іранський безпілотник Shahed-136, який Росія використовує проти України", - зазначив Сікорський.

За його словами, Кремль використовує такі безпілотники для тероризування українців. Також РФ використала дрони-приманки для вторгнення в польське небо.

"Безпілотник не долетить до Лондона, але флот металобрухту може знищити критично важливу інфраструктуру. Тільки разом ми переможемо", - додав польський дипломат.

