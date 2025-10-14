УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10449 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників Шахеди залетіли в Польщу
3 902 10

Сікорський привіз до парламенту Британії "шахед", яким РФ тероризує Україну. ФОТО

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський представив у парламенті Великої Британії іранський "шахед", який РФ використовує у війні проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X й опублікував відповідні фото, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в парламенті Великої Британії я представив іранський безпілотник Shahed-136, який Росія використовує проти України", - зазначив Сікорський.

За його словами, Кремль використовує такі безпілотники для тероризування українців. Також РФ використала дрони-приманки для вторгнення в польське небо.

"Безпілотник не долетить до Лондона, але флот металобрухту може знищити критично важливу інфраструктуру. Тільки разом ми переможемо", - додав польський дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі фіксували масовану хвилю дезінформації у ніч вторгнення російських дронів, - Le Monde

Сікорський показав у парламенті Британії російський шахед
Сікорський показав у парламенті Британії російський шахед
Сікорський показав у парламенті Британії російський шахед

Автор: 

Велика Британія (5820) Польща (9081) Сікорський Радослав (334) Шахед (1557)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Та ось з відси - https://www.youtube.com/shorts/RRl3Z7EINAA
показати весь коментар
14.10.2025 18:35 Відповісти
+3
Та шоб не так як сталось у польскому генштабі - коли вибухнула, начебто, стріляна базука.
показати весь коментар
14.10.2025 18:32 Відповісти
+1
Красавчик. Откуда достал черный шахед.
показати весь коментар
14.10.2025 18:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красавчик. Откуда достал черный шахед.
показати весь коментар
14.10.2025 18:31 Відповісти
Та ось з відси - https://www.youtube.com/shorts/RRl3Z7EINAA
показати весь коментар
14.10.2025 18:35 Відповісти
😅
показати весь коментар
14.10.2025 18:37 Відповісти
Та шоб не так як сталось у польскому генштабі - коли вибухнула, начебто, стріляна базука.
показати весь коментар
14.10.2025 18:32 Відповісти
Гарно виглядає на фоні портретів королів. А коли прилетить, теж буде гарно виглядати королівський зал?
показати весь коментар
14.10.2025 18:34 Відповісти
смотрите и запоминайте ,чтоб б потом не говорили ,что не знали !!!
показати весь коментар
14.10.2025 18:35 Відповісти
Якби не долетіло до Польщі - не долетіло б й до Лондону ( правда поки що як вантаж Сікорського )
показати весь коментар
14.10.2025 18:42 Відповісти
З танкерів долетить.
показати весь коментар
14.10.2025 19:37 Відповісти
після того як у начальник польської поліції жахнув з подарованого матадора прямо в себе в кабінеті - трохи тривожно бачити любу зброю у польських політиків.
Дай такому скляний фалос - і розіб'є і руки поріже.
показати весь коментар
14.10.2025 18:44 Відповісти
Щось всі англійці поховались, нікого не видно...
показати весь коментар
14.10.2025 19:30 Відповісти
 
 