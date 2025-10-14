Сикорский привез в парламент Великобритании "шахед", которым РФ терроризирует Украину. ФОТО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский "шахед", который РФ использует в войне против Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X и опубликовал соответствующие фото, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в парламенте Великобритании я представил иранский беспилотник Shahed-136, который Россия использует против Украины", - отметил Сикорский.
По его словам, Кремль использует такие беспилотники для терроризирования украинцев. Также РФ использовала дроны-приманки для вторжения в польское небо.
"Беспилотник не долетит до Лондона, но флот металлолома может уничтожить критически важную инфраструктуру. Только вместе мы победим", - добавил польский дипломат.
