РУС
Новости Фото Атака беспилотников Шахеды залетели в Польшу
Сикорский привез в парламент Великобритании "шахед", которым РФ терроризирует Украину. ФОТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский "шахед", который РФ использует в войне против Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X и опубликовал соответствующие фото, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в парламенте Великобритании я представил иранский беспилотник Shahed-136, который Россия использует против Украины", - отметил Сикорский.

По его словам, Кремль использует такие беспилотники для терроризирования украинцев. Также РФ использовала дроны-приманки для вторжения в польское небо.

"Беспилотник не долетит до Лондона, но флот металлолома может уничтожить критически важную инфраструктуру. Только вместе мы победим", - добавил польский дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше фиксировали массированную волну дезинформации в ночь вторжения российских дронов, - Le Monde

Сикорский показал в парламенте Великобритании российский шахед
Великобритания (5159) Польша (8915) Сикорский Радослав (491) Шахед (1553)
Красавчик. Откуда достал черный шахед.
14.10.2025 18:31 Ответить
Та ось з відси - https://www.youtube.com/shorts/RRl3Z7EINAA
14.10.2025 18:35 Ответить
😅
14.10.2025 18:37 Ответить
Та шоб не так як сталось у польскому генштабі - коли вибухнула, начебто, стріляна базука.
14.10.2025 18:32 Ответить
Гарно виглядає на фоні портретів королів. А коли прилетить, теж буде гарно виглядати королівський зал?
14.10.2025 18:34 Ответить
смотрите и запоминайте ,чтоб б потом не говорили ,что не знали !!!
14.10.2025 18:35 Ответить
Якби не долетіло до Польщі - не долетіло б й до Лондону ( правда поки що як вантаж Сікорського )
14.10.2025 18:42 Ответить
після того як у начальник польської поліції жахнув з подарованого матадора прямо в себе в кабінеті - трохи тривожно бачити любу зброю у польських політиків.
Дай такому скляний фалос - і розіб'є і руки поріже.
14.10.2025 18:44 Ответить
 
 