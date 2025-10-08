В Польше фиксировали массированную волну дезинформации в ночь вторжения российских дронов, - Le Monde

В ночь на 10 сентября тогда, когда воздушное пространство Польши нарушили российские беспилотники, в польском сегменте соцсетей зафиксировали массированную волну дезинформации.

Об этом пишет французская газета Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации исследовательской группы Res Futura, всего за несколько часов польские соцсети пережили настоящую "бурю дезинформации".

"Мы проанализировали около 200 тысяч постов и комментариев, которые распространяли пророссийские месседжи - это по 200-300 упоминаний в минуту", - рассказал руководитель группы Михал Федорович.

По его словам, ранее столь масштабной информационной атаки, которая произошла за такое короткое время, не фиксировалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Эстонии и Польше ответили на обвинения Меркель о "препятствиях" для переговоров с РФ: "Только Россия виновата в агрессии"

"Противнику удалось перегрузить алгоритмы соцсетей и перенастроить их в собственных интересах", - рассказал руководитель группы Res Futura.

Издание пишет, что аккаунты, которые были привлечены к дезинформационной кампании, распространяли месседжи о том, что вторжение дронов в Польшу это якобы украинская провокация, направленная на то, чтобы втянуть поляков в "чужую войну" и заставить НАТО начать Третью мировую.

Кроме этого, в постах распространялись утверждения о "неэффективности" польской армии и НАТО, и что власть скрывает "настоящую правду" о событиях.

Аналитики считают, что эта дезинформационная кампания направлена на европейскую аудиторию с целью подорвать доверие к блоку НАТО.

"Стратегическая цель - посеять сомнения в эффективности Альянса и заставить европейцев ставить под вопрос необходимость роста оборонных расходов",- добавил руководитель Res Futura Федорович.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину по меньшей мере 8 российских БПЛА залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила часть над своей территорией.

Читайте также: Остатки неизвестного дрона обнаружены в Польше недалеко от Варшавы