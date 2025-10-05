Остатки неизвестного дрона обнаружены в Польше недалеко от Варшавы.

В Польше в селе Зарембы Вархолы в Островском повете нашли "остатки объекта, похожего на беспилотник".

Я передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF FM со ссылкой на данные Военной полиции.

"Мазовецкое отделение Военной полиции в Варшаве под руководством прокурора отдела военных дел Варшавско-Урсиновской окружной прокуратуры проводит меры на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в селе Зарембы Вархолы Островского уезда", - сообщила Военная полиция.

Ночью о находке также сообщила мазовецкая полиция.

"Сегодня после 18:00 в поле в Островском районе в селе Зарембы Вархолы мужчина заметил остатки объекта, похожего на дрон. Среди ближайших зданий был пустой дом. Сотрудники полиции обеспечили охрану объекта и места, где он был найден. Было сообщено в Военную полицию и прокуратуру. Призываем всех сообщать о подобных находках правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину по меньшей мере 8 российских БпЛА залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила часть над своей территорией.