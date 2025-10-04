РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
632 13

Норвежские пилоты готовы сбивать российские дроны и самолеты в воздушном пространстве Польши

истребители F-35

Норвежские пилоты, которые с октября будут дислоцироваться вблизи Познани, будут готовы сбивать российские дроны и самолеты, если те нарушат воздушное пространство Польши.

Об этом заявило правительство Норвегии, пишет RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

В то же время в норвежском правительстве отметили, что окончательное решение о применении оружия будет принимать командование НАТО.

"Североатлантический альянс выдал России предупреждение, чтобы та не обостряла ситуацию. Наша миссия в Польше прежде всего будет заключаться в обороне территории НАТО от воздушных угроз. Мы будем готовы перехватывать объекты, которые нарушают польское воздушное пространство", - заверил заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флаам.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Он подчеркнул, что в каждой ситуации решение по выбору мер будет принимать командующий силами НАТО в Европе. В командовании НАТО заявили, что имеют много инструментов для предотвращения провокаций в воздухе.

"Мы усилили наблюдение и сдерживание на восточном фланге. Военное присутствие союзников в странах, граничащих с Россией, существенно возросло", - сказал заместитель министра.

Издание добавляет, что ранее на этой неделе во время визита в Варшаву министр обороны Норвегии Тор О. Сандвик отметил, что норвежские истребители F-35 будут защищать небо. По его словам, само присутствие контингента союзников должно служить превенцией и сдерживанием Кремля от новых провокаций.

Читайте также: В Польшу 10 сентября летели 92 российских дрона, 19 - долетели, остальные мы сбили, - Зеленский

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Читайте также: На севере Польши нашли обломки еще одного беспилотника

Автор: 

беспилотник (4361) Норвегия (755) Польша (8886)
Топ комментарии
+2
"остаточне рішення ухвалюватиме нато".
Ну тобто 31 країну спитати, якщо ніхто не проти (наприклад, угорщина, турки, греки, марсіани) , то можна збивати. Звісно якщо це несе загрозу населенню. Якщо ні - хай літають, може росіянам просто дуже сильно треба політати в небі нато, нащо Європі ескалювати ото.
04.10.2025 22:09 Ответить
04.10.2025 22:09 Ответить
+2
Чатовцы, дорогие!!
Сегодня в ППУ УКРАИНЫ
Ожидается до 700 дронов
И баллистика
Идем на канал в ютюбе
Shostka Smart sity
Следим за информацией
И в убежище, когда будет тревога!!
Берегите себя!!!!!!
Будь ласка...
04.10.2025 22:17 Ответить
04.10.2025 22:17 Ответить
+1
Не будуть
04.10.2025 22:03 Ответить
04.10.2025 22:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Має бути не «готові» а «будуть»
04.10.2025 21:58 Ответить
04.10.2025 21:58 Ответить
Не будуть
04.10.2025 22:03 Ответить
04.10.2025 22:03 Ответить
Всі ми це розуміємо
04.10.2025 22:42 Ответить
04.10.2025 22:42 Ответить
Бути готовим не означає діяти. Треба як турки з касапами в Сирії.
04.10.2025 22:07 Ответить
04.10.2025 22:07 Ответить
"остаточне рішення ухвалюватиме нато".
Ну тобто 31 країну спитати, якщо ніхто не проти (наприклад, угорщина, турки, греки, марсіани) , то можна збивати. Звісно якщо це несе загрозу населенню. Якщо ні - хай літають, може росіянам просто дуже сильно треба політати в небі нато, нащо Європі ескалювати ото.
04.10.2025 22:09 Ответить
04.10.2025 22:09 Ответить
Норвежские мужчины
Я вас уже люблю...
Врежьте как следует - по - взрослому
Не мерсикая...
04.10.2025 22:09 Ответить
04.10.2025 22:09 Ответить
Якщо о військові не готові захищати свою країну ще й без ризику для себе, то навіщо країна їх утримує?
04.10.2025 22:14 Ответить
04.10.2025 22:14 Ответить
Цілком справедливо !!! Хай садять за пульти ветеранів ВСУ і НГУ , які мають обмеження по здоров'ю - у них не буде рефлексії щодо наведення на російські цілі , а таки навпаки - буде мощна мотивація
04.10.2025 22:41 Ответить
04.10.2025 22:41 Ответить
кляті норвежці втягують навроцького у війну з рф.
показать весь комментарий
04.10.2025 22:16 Ответить
Чатовцы, дорогие!!
Сегодня в ППУ УКРАИНЫ
Ожидается до 700 дронов
И баллистика
Идем на канал в ютюбе
Shostka Smart sity
Следим за информацией
И в убежище, когда будет тревога!!
Берегите себя!!!!!!
Будь ласка...
04.10.2025 22:17 Ответить
04.10.2025 22:17 Ответить
Дивимся канали "Одесский ветер" та Каменський Пацюк)
04.10.2025 22:41 Ответить
04.10.2025 22:41 Ответить
Бережіть себе!!
Не дай Боже опинитися під обстрілами або спостерігати прильоти ракет, як у нас на лінії фронту!! Пояснюйте всім рідним , що війна вбиває, не час мазнути рукою зневажливо..
04.10.2025 22:42 Ответить
04.10.2025 22:42 Ответить
А поляки про це знають ?
показать весь комментарий
04.10.2025 22:33 Ответить
 
 