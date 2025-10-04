Норвежские пилоты готовы сбивать российские дроны и самолеты в воздушном пространстве Польши

Норвежские пилоты, которые с октября будут дислоцироваться вблизи Познани, будут готовы сбивать российские дроны и самолеты, если те нарушат воздушное пространство Польши.

Об этом заявило правительство Норвегии, пишет RMF24.

В то же время в норвежском правительстве отметили, что окончательное решение о применении оружия будет принимать командование НАТО.

"Североатлантический альянс выдал России предупреждение, чтобы та не обостряла ситуацию. Наша миссия в Польше прежде всего будет заключаться в обороне территории НАТО от воздушных угроз. Мы будем готовы перехватывать объекты, которые нарушают польское воздушное пространство", - заверил заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флаам.

Он подчеркнул, что в каждой ситуации решение по выбору мер будет принимать командующий силами НАТО в Европе. В командовании НАТО заявили, что имеют много инструментов для предотвращения провокаций в воздухе.

"Мы усилили наблюдение и сдерживание на восточном фланге. Военное присутствие союзников в странах, граничащих с Россией, существенно возросло", - сказал заместитель министра.

Издание добавляет, что ранее на этой неделе во время визита в Варшаву министр обороны Норвегии Тор О. Сандвик отметил, что норвежские истребители F-35 будут защищать небо. По его словам, само присутствие контингента союзников должно служить превенцией и сдерживанием Кремля от новых провокаций.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

