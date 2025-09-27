В Польшу 10 сентября летели 92 российских дрона, 19 - долетели, остальные мы сбили, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила часть над своей территорией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сообщил на брифинге.

"В Польшу летело 92 дрона. Мы все сбили. 19 долетело до них. Да, мы их сбили над территорией Украины... Можно сказать, что они летели к нам. Но мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. Поэтому мы считаем, что летело 92", - сказал Зеленский.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.