В Польшу 10 сентября летели 92 российских дрона, 19 - долетели, остальные мы сбили, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила часть над своей территорией.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сообщил на брифинге.
"В Польшу летело 92 дрона. Мы все сбили. 19 долетело до них. Да, мы их сбили над территорией Украины... Можно сказать, что они летели к нам. Но мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. Поэтому мы считаем, что летело 92", - сказал Зеленский.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Що поробиш, замість того щоб вчитися, він кривлявся та смішив оточуючих.
І досі займається тим самим, тільки от сміятися людям вже зовсім не хочеться.
Так у Поліському воєводстві совєти розстріляли 280 полонених.У Гродно вбито 300 осіб. Десятки людей вбито у Гродненському районі.
.Але поляки пам'ятають лише "Волинь".
Тема перша "Як розмінувати Чонгар і пропустити ворога на АЕС".
Звичайно, це тільки початок, але в 2022 році на кордонах з Україною теж спостерігалась ескалація, військові навчання та застосування авіації.
А тому, або НАТО прокинеться й почне активну фазу війни з рашою, або раша випередить та почне нищити віськові підрозділи НАТО но її території!
Всі одностайні в одному, 3-тє світова вже не минуча!
Скоріше б вже ...))