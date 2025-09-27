РУС
Новости
1 362 29

В Польшу 10 сентября летели 92 российских дрона, 19 - долетели, остальные мы сбили, - Зеленский

Зеленский о дронах над Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила часть над своей территорией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сообщил на брифинге.

"В Польшу летело 92 дрона. Мы все сбили. 19 долетело до них. Да, мы их сбили над территорией Украины... Можно сказать, что они летели к нам. Но мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. Поэтому мы считаем, что летело 92", - сказал Зеленский.

РФ несет полную ответственность за нарушение воздушного пространства НАТО, - заявление Альянса

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Зеленский Владимир Польша дроны
ще не вечірній час, а ох які уїтєльні історії вже настали!
27.09.2025 16:47
+8
@ "Після вторгнення Красной Армії в Польщу у 1939 почалися військові злочини.
Так у Поліському воєводстві совєти розстріляли 280 полонених.У Гродно вбито 300 осіб. Десятки людей вбито у Гродненському районі.
.Але поляки пам'ятають лише "Волинь".

27.09.2025 16:50
+7
Хореограф б...ть.
27.09.2025 16:49
27.09.2025 16:47
27.09.2025 16:50
Поляки ж сказали шо до них залетіли "пустишки"
27.09.2025 16:47
Та кажи вже що всі летіли до Польщі, і ми всі їх збили, тільки 19 долетіло.
27.09.2025 16:48
щось сьогодні до)(уйя зелі, з мене на сьогодні Цензора теж досить.
27.09.2025 16:48
Відсутність освіти дається взнаки...
Що поробиш, замість того щоб вчитися, він кривлявся та смішив оточуючих.
І досі займається тим самим, тільки от сміятися людям вже зовсім не хочеться.
27.09.2025 17:07
Пам'ятаю тільки те, на чому можно вигоду зробити.
27.09.2025 16:52
а щє ти пінгвінів в Австралії врятував, Андесен
27.09.2025 16:51
от просто цікаво, ці всі перли, записує рибніков собі на майбутнє? ))
27.09.2025 16:51
найпотужнійший рятівник всієї Европи
27.09.2025 16:56
Зеленский запропонував Польщі допомогу у будівництві фортифікаційних споруд - експерт
27.09.2025 17:00
Патужно! Ні - надпатужно
27.09.2025 17:05
Україна готова ділитися досвідом та допомагати країнам Європи у підготовці до російської агресії, - заступник голови ОП Паліса
Тема перша "Як розмінувати Чонгар і пропустити ворога на АЕС".
27.09.2025 17:11
ПольЩа, нажаль, мусить готуватись до збройної агресії з боку рф!
Звичайно, це тільки початок, але в 2022 році на кордонах з Україною теж спостерігалась ескалація, військові навчання та застосування авіації.
А тому, або НАТО прокинеться й почне активну фазу війни з рашою, або раша випередить та почне нищити віськові підрозділи НАТО но її території!
Всі одностайні в одному, 3-тє світова вже не минуча!
27.09.2025 16:57
2-й фронт відкриє ...?
Скоріше б вже ...))
27.09.2025 17:00
Походу, гуманітарка колумбійська прибула..
27.09.2025 16:58
не розумію до чого ці накиди? визвати істерику в пшеків? так вони і так до нас вже вороже налаштовані. Результати виборів президента яскраве тому свідчення
27.09.2025 17:00
Та пшекам вже скоро настане пендець! Пуйло їх підгрибе під себе, про що говорять не лише результати виборів, а й політична та військова обстановка навкруги Поляндії!
27.09.2025 17:04
пшекі, піндоси - ви не з параші?
27.09.2025 17:17
Для большей выразительности можно сказать, шо летели 392. Пугливое НАТО, шо с них взять...
27.09.2025 17:01
Якщо це так, то Навроцькому треба рота заткнути та дякувати Україні.
27.09.2025 17:09
Хто в це повірить, тільки подумають що він ідіот і брехун.
27.09.2025 17:14
І тут Остапа понесло
27.09.2025 17:36
Прямо над Білорусією Татаров позбивав!
27.09.2025 17:46
Язиком. Наче хамелеон.
27.09.2025 18:02
 
 