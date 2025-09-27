УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
546 23

У Польщу 10 вересня летіли 92 російські дрони, 19 - долетіли, решту ми збили, - Зеленський

Зеленський про дрони над Польщею

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня у Польщу летіли 92 російські дрони, Україна збила частину над своєю територією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський повідомив на брифінгу.

"В Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили над територією України… Можна сказати, що вони летіли до нас. Але ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. Тому ми вважаємо, що летіло 92", - сказав Зеленський.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ несе повну відповідальність за порушення повітряного простору НАТО, - заява Альянсу

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Автор: 

Зеленський Володимир (25625) Польща (9017) дрони (5749)
Топ коментарі
+1
Та кажи вже що всі летіли до Польщі, і ми всі їх збили, тільки 19 долетіло.
показати весь коментар
27.09.2025 16:48
ще не вечірній час, а ох які уїтєльні історії вже настали!
показати весь коментар
27.09.2025 16:47
показати весь коментар
27.09.2025 16:47
куди посланий?
показати весь коментар
27.09.2025 16:50
показати весь коментар
27.09.2025 16:56
Поляки ж сказали шо до них залетіли "пустишки"
показати весь коментар
27.09.2025 16:47
Та кажи вже що всі летіли до Польщі, і ми всі їх збили, тільки 19 долетіло.
показати весь коментар
27.09.2025 16:48
щось сьогодні до)(уйя зелі, з мене на сьогодні Цензора теж досить.
показати весь коментар
27.09.2025 16:48
Хореограф б...ть.
показати весь коментар
27.09.2025 16:49
Відсутність освіти дається взнаки...
Що поробиш, замість того щоб вчитися, він кривлявся та смішив оточуючих.
І досі займається тим самим, тільки от сміятися людям вже зовсім не хочеться.
показати весь коментар
27.09.2025 17:07
@ "Після вторгнення Красной Армії в Польщу у 1939 почалися військові злочини.
Так у Поліському воєводстві совєти розстріляли 280 полонених.У Гродно вбито 300 осіб. Десятки людей вбито у Гродненському районі.
.Але поляки пам'ятають лише "Волинь".

показати весь коментар
27.09.2025 16:50
Пам'ятаю тільки те, на чому можно вигоду зробити.
показати весь коментар
27.09.2025 16:52
а щє ти пінгвінів в Австралії врятував, Андесен
показати весь коментар
27.09.2025 16:51
от просто цікаво, ці всі перли, записує рибніков собі на майбутнє? ))
показати весь коментар
27.09.2025 16:51
найпотужнійший рятівник всієї Европи
показати весь коментар
27.09.2025 16:56
Зеленский запропонував Польщі допомогу у будівництві фортифікаційних споруд - експерт
показати весь коментар
27.09.2025 17:00
Патужно! Ні - надпатужно
показати весь коментар
27.09.2025 17:05
ПольЩа, нажаль, мусить готуватись до збройної агресії з боку рф!
Звичайно, це тільки початок, але в 2022 році на кордонах з Україною теж спостерігалась ескалація, військові навчання та застосування авіації.
А тому, або НАТО прокинеться й почне активну фазу війни з рашою, або раша випередить та почне нищити віськові підрозділи НАТО но її території!
Всі одностайні в одному, 3-тє світова вже не минуча!
показати весь коментар
27.09.2025 16:57
2-й фронт відкриє ...?
Скоріше б вже ...))
показати весь коментар
27.09.2025 17:00
Походу, гуманітарка колумбійська прибула..
показати весь коментар
27.09.2025 16:58
не розумію до чого ці накиди? визвати істерику в пшеків? так вони і так до нас вже вороже налаштовані. Результати виборів президента яскраве тому свідчення
показати весь коментар
27.09.2025 17:00
Та пшекам вже скоро настане пендець! Пуйло їх підгрибе під себе, про що говорять не лише результати виборів, а й політична та військова обстановка навкруги Поляндії!
показати весь коментар
27.09.2025 17:04
Для большей выразительности можно сказать, шо летели 392. Пугливое НАТО, шо с них взять...
показати весь коментар
27.09.2025 17:01
Якщо це так, то Навроцькому треба рота заткнути та дякувати Україні.
показати весь коментар
27.09.2025 17:09
 
 