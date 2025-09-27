У Польщу 10 вересня летіли 92 російські дрони, 19 - долетіли, решту ми збили, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня у Польщу летіли 92 російські дрони, Україна збила частину над своєю територією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський повідомив на брифінгу.
"В Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили над територією України… Можна сказати, що вони летіли до нас. Але ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. Тому ми вважаємо, що летіло 92", - сказав Зеленський.
Вторгнення дронів РФ у Польщу
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
Що поробиш, замість того щоб вчитися, він кривлявся та смішив оточуючих.
І досі займається тим самим, тільки от сміятися людям вже зовсім не хочеться.
Так у Поліському воєводстві совєти розстріляли 280 полонених.У Гродно вбито 300 осіб. Десятки людей вбито у Гродненському районі.
.Але поляки пам'ятають лише "Волинь".
Звичайно, це тільки початок, але в 2022 році на кордонах з Україною теж спостерігалась ескалація, військові навчання та застосування авіації.
А тому, або НАТО прокинеться й почне активну фазу війни з рашою, або раша випередить та почне нищити віськові підрозділи НАТО но її території!
Всі одностайні в одному, 3-тє світова вже не минуча!
Скоріше б вже ...))