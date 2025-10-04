Норвезькі пілоти готові збивати російські дрони та літаки в повітряному просторі Польщі

Норвезькі пілоти, які з жовтня дислокуватимуться поблизу Познані, будуть готові збивати російські дрони та літаки, якщо ті порушать повітряний простір Польщі.

Про це заявив уряд Норвегії, пише RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас в норвезькому уряді зазначили, що остаточне рішення про застосування зброї ухвалюватиме командування НАТО.

"Північноатлантичний альянс видав Росії попередження, щоб та не загострювала ситуацію. Наша місія в Польщі передусім полягатиме в обороні території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати об’єкти, які порушують польський повітряний простір", – запевнив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам.

Він наголосив, що в кожній ситуації рішення щодо вибору заходів ухвалюватиме командувач сил НАТО в Європі. У командуванні НАТО заявили, що мають багато інструментів для запобігання провокаціям у повітрі.

"Ми посилили спостереження та стримування на східному фланзі. Військова присутність союзників у країнах, що межують із Росією, суттєво зросла", – сказав заступник міністра.

Видання додає, що раніше цього тижня під час візиту до Варшави міністр оборони Норвегії Тор О. Сандвік зазначив, що норвезькі винищувачі F-35 будуть захищати небо. За його словами, сама присутність контингенту союзників має слугувати превенцією та стримуванням Кремля від нових провокацій.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

