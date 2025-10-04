УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9157 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
658 13

Норвезькі пілоти готові збивати російські дрони та літаки в повітряному просторі Польщі

винищувачі F-35

Норвезькі пілоти, які з жовтня дислокуватимуться поблизу Познані, будуть готові збивати російські дрони та літаки, якщо ті порушать повітряний простір Польщі.

Про це заявив уряд Норвегії, пише RMF24, повідомляє Цензор.НЕТ.

Водночас в норвезькому уряді зазначили, що остаточне рішення про застосування зброї  ухвалюватиме командування НАТО.

"Північноатлантичний альянс видав Росії попередження, щоб та не загострювала ситуацію. Наша місія в Польщі передусім полягатиме в обороні території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати об’єкти, які порушують польський повітряний простір", – запевнив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Він наголосив, що в кожній ситуації рішення щодо вибору заходів ухвалюватиме командувач сил НАТО в Європі. У командуванні НАТО заявили, що мають багато інструментів для запобігання провокаціям у повітрі.

"Ми посилили спостереження та стримування на східному фланзі. Військова присутність союзників у країнах, що межують із Росією, суттєво зросла", – сказав заступник міністра.

Видання додає, що раніше цього тижня під час візиту до Варшави міністр оборони Норвегії Тор О. Сандвік зазначив, що норвезькі винищувачі F-35 будуть захищати небо. За його словами, сама присутність контингенту союзників має слугувати превенцією та стримуванням Кремля від нових провокацій.

Читайте також: У Польщу 10 вересня летіли 92 російські дрони, 19 - долетіли, решту ми збили, - Зеленський

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: На півночі Польщі знайшли уламки ще одного безпілотника

Автор: 

безпілотник (4985) Норвегія (837) Польща (9049)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
"остаточне рішення ухвалюватиме нато".
Ну тобто 31 країну спитати, якщо ніхто не проти (наприклад, угорщина, турки, греки, марсіани) , то можна збивати. Звісно якщо це несе загрозу населенню. Якщо ні - хай літають, може росіянам просто дуже сильно треба політати в небі нато, нащо Європі ескалювати ото.
показати весь коментар
04.10.2025 22:09 Відповісти
+2
Чатовцы, дорогие!!
Сегодня в ППУ УКРАИНЫ
Ожидается до 700 дронов
И баллистика
Идем на канал в ютюбе
Shostka Smart sity
Следим за информацией
И в убежище, когда будет тревога!!
Берегите себя!!!!!!
Будь ласка...
показати весь коментар
04.10.2025 22:17 Відповісти
+2
Дивимся канали "Одесский ветер" та Каменський Пацюк)
показати весь коментар
04.10.2025 22:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Має бути не «готові» а «будуть»
показати весь коментар
04.10.2025 21:58 Відповісти
Не будуть
показати весь коментар
04.10.2025 22:03 Відповісти
Всі ми це розуміємо
показати весь коментар
04.10.2025 22:42 Відповісти
Бути готовим не означає діяти. Треба як турки з касапами в Сирії.
показати весь коментар
04.10.2025 22:07 Відповісти
"остаточне рішення ухвалюватиме нато".
Ну тобто 31 країну спитати, якщо ніхто не проти (наприклад, угорщина, турки, греки, марсіани) , то можна збивати. Звісно якщо це несе загрозу населенню. Якщо ні - хай літають, може росіянам просто дуже сильно треба політати в небі нато, нащо Європі ескалювати ото.
показати весь коментар
04.10.2025 22:09 Відповісти
Норвежские мужчины
Я вас уже люблю...
Врежьте как следует - по - взрослому
Не мерсикая...
показати весь коментар
04.10.2025 22:09 Відповісти
Якщо о військові не готові захищати свою країну ще й без ризику для себе, то навіщо країна їх утримує?
показати весь коментар
04.10.2025 22:14 Відповісти
Цілком справедливо !!! Хай садять за пульти ветеранів ВСУ і НГУ , які мають обмеження по здоров'ю - у них не буде рефлексії щодо наведення на російські цілі , а таки навпаки - буде мощна мотивація
показати весь коментар
04.10.2025 22:41 Відповісти
кляті норвежці втягують навроцького у війну з рф.
показати весь коментар
04.10.2025 22:16 Відповісти
Чатовцы, дорогие!!
Сегодня в ППУ УКРАИНЫ
Ожидается до 700 дронов
И баллистика
Идем на канал в ютюбе
Shostka Smart sity
Следим за информацией
И в убежище, когда будет тревога!!
Берегите себя!!!!!!
Будь ласка...
показати весь коментар
04.10.2025 22:17 Відповісти
Дивимся канали "Одесский ветер" та Каменський Пацюк)
показати весь коментар
04.10.2025 22:41 Відповісти
Бережіть себе!!
Не дай Боже опинитися під обстрілами або спостерігати прильоти ракет, як у нас на лінії фронту!! Пояснюйте всім рідним , що війна вбиває, не час мазнути рукою зневажливо..
показати весь коментар
04.10.2025 22:42 Відповісти
А поляки про це знають ?
показати весь коментар
04.10.2025 22:33 Відповісти
 
 