На півночі Польщі знайшли уламки ще одного безпілотника

У Вармінсько-Мазурському воєводстві на півночі Польщі було виявлено уламки безпілотника.

Зазначається, що відділ військової жандармерії у Вармінсько-Мазурському воєводстві "здійснює оперативні дії на місці виявлення невпізнаного літального об'єкта".

За інформацією польських ЗМІ, уламки безпілотника виявив комбайнер на кукурудзяному полі. Правоохоронці попередньо вважають, що це один з дронів, який порушив повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня.

Нагадуємо, польська влада офіційно заявляла, що у її повітряний простір вночі 10 вересня вторглися близько 20 дронів РФ. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

Дрони РФ у Польщі

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі 10 вересня 2025 року.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

