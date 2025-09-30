На севере Польши нашли обломки еще одного беспилотника

В Варминско-Мазурском воеводстве на севере Польши были обнаружены обломки беспилотника.

Отмечается, что отдел военной жандармерии в Варминско-Мазурском воеводстве "осуществляет оперативные действия на месте обнаружения неопознанного летательного объекта".

По информации польских СМИ, обломки беспилотника обнаружил комбайнер на кукурузном поле. Правоохранители предварительно считают, что это один из дронов, который нарушил воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Напоминаем, польские власти официально заявляли, что в ее воздушное пространство ночью 10 сентября вторглись около 20 дронов РФ. Отдельные из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

Дроны РФ в Польше

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу 10 сентября 2025 года.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

