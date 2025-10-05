Залишки невідомого дрона виявлено в Польщі неподалік Варшави

У Польщі у селі Заремби Вархоли в Островському повіті знайшли "залишки об'єкта, схожого на безпілотник".

Я передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє RMF FM з посиланням на дані Військової поліції.

"Мазовецьке відділення Військової поліції у Варшаві під керівництвом прокурора відділу військових справ Варшавсько-Урсинівської окружної прокуратури проводить заходи на місці виявлення невпізнаного повітряного об'єкта в селі Заремби Вархоли Островського повіту", – повідомила Військова поліція.

Вночі про знахідку також повідомила мазовецька поліція.

"Сьогодні після 18:00 в полі в Островському районі в селі Заремби Вархоли чоловік помітив залишки об'єкта, схожого на дрон. Серед найближчих будівель був порожній будинок. Співробітники поліції забезпечили охорону об'єкта та місця, де його було знайдено. Було повідомлено Військову поліцію та прокуратуру. Закликаємо всіх повідомляти про подібні знахідки правоохоронним органам", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну щонайменше 8 російських БпЛА залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня у Польщу летіли 92 російські дрони, Україна збила частину над своєю територією.