В Эстонии и Польше ответили на обвинения Меркель о "препятствиях" для переговоров с РФ: "Только Россия виновата в агрессии"
В Эстонии и Польше отреагировали на слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что якобы Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что это "новый и, к сожалению, очень низкий вывод со стороны Ангелы Меркель: обвинять страны Балтии и Польшу в провоцировании имперской войны России".
"К сожалению, это бросает тень на весь период ее работы канцлером Германии. Я даже не буду упоминать здесь о "Северном потоке",- добавил эстонский парламентарий.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна написал, что "война России против Украины обусловлена лишь одним фактором: отказом признать распад Советского Союза и неуемными империалистическими амбициями", добавив, что "только Россия является виновной в этой агрессии".
Раскритиковали интервью Меркель и в Польше. В частности, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал интервью Меркель "необдуманным". По его словам, экс-канцлер ФРГ доказала этим, что "находится среди немецких политиков, которые нанесли Европе наибольший вред".
Также бывший польский премьер-министр Беата Шидло раскритиковала Меркель за то, что та "сотрудничала с Путиным как только могла", а теперь "жалуется и обвиняет Польшу".
"Это бесстыдно и жалко", - заявила Шидло.
Напомним, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.
Чума на тебе!
Але буде круто, якщо німецькі політики також знайдуть що відповісти.
Все таки, ця мадам підсадила німців на російську енергетичну голку, і трошки розброїла (а ****, якась там росія під боком, навіщо танки, ппо, заводи)
Справу розкрито. Розходимось.
Що з літ, то з розуму.
ЯКБИ НЕ ЦЯ СТАРА ШКАПА МИ ВЖЕ ДАВНО БУЛИ В НАТО ТА ЄС.