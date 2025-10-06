В Эстонии и Польше ответили на обвинения Меркель о "препятствиях" для переговоров с РФ: "Только Россия виновата в агрессии"

В Эстонии и Польше отреагировали на слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что якобы Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России.

В частности, председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что это "новый и, к сожалению, очень низкий вывод со стороны Ангелы Меркель: обвинять страны Балтии и Польшу в провоцировании имперской войны России".

"К сожалению, это бросает тень на весь период ее работы канцлером Германии. Я даже не буду упоминать здесь о "Северном потоке",- добавил эстонский парламентарий.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна написал, что "война России против Украины обусловлена лишь одним фактором: отказом признать распад Советского Союза и неуемными империалистическими амбициями", добавив, что "только Россия является виновной в этой агрессии".

Раскритиковали интервью Меркель и в Польше. В частности, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал интервью Меркель "необдуманным". По его словам, экс-канцлер ФРГ доказала этим, что "находится среди немецких политиков, которые нанесли Европе наибольший вред".

Также бывший польский премьер-министр Беата Шидло раскритиковала Меркель за то, что та "сотрудничала с Путиным как только могла", а теперь "жалуется и обвиняет Польшу".

"Это бесстыдно и жалко", - заявила Шидло.

Напомним, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

