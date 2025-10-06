РУС
В Эстонии и Польше ответили на обвинения Меркель о "препятствиях" для переговоров с РФ: "Только Россия виновата в агрессии"

меркель

В Эстонии и Польше отреагировали на слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что якобы Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России.

В частности, председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что это "новый и, к сожалению, очень низкий вывод со стороны Ангелы Меркель: обвинять страны Балтии и Польшу в провоцировании имперской войны России".

"К сожалению, это бросает тень на весь период ее работы канцлером Германии. Я даже не буду упоминать здесь о "Северном потоке",- добавил эстонский парламентарий.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна написал, что "война России против Украины обусловлена лишь одним фактором: отказом признать распад Советского Союза и неуемными империалистическими амбициями", добавив, что "только Россия является виновной в этой агрессии".

Раскритиковали интервью Меркель и в Польше. В частности, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал интервью Меркель "необдуманным". По его словам, экс-канцлер ФРГ доказала этим, что "находится среди немецких политиков, которые нанесли Европе наибольший вред".

Также бывший польский премьер-министр Беата Шидло раскритиковала Меркель за то, что та "сотрудничала с Путиным как только могла", а теперь "жалуется и обвиняет Польшу".

"Это бесстыдно и жалко", - заявила Шидло.

Напомним, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

Огидна німецька жаба...
Чума на тебе!
старая к%нченная шл"ха сидела бы уже на пенсии, но нет вылезла и начала ху%ла облизывать
Стару консерву-тельманку активували. Стара **** заради друга владимира обсере кого завгодно. Незабаром вона сдохе то я бахну рюмку шнапсу.
Огидна німецька жаба...
Чума на тебе!
старая к%нченная шл"ха сидела бы уже на пенсии, но нет вылезла и начала ху%ла облизывать
Вона просто відпрацьовує свої 30 срібників...
Мабуть бонуси за працю на рашистів вона отримує чималенькі. Її попередник канцлер Німеччини Герхард Шредер теж активно лобіює інтереси режиму пуйла і зокрема державної компанії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром. Зокрема, у жовтні 2016 року Герхард Шредер очолив раду директорів компанії Nord Stream 2 AG, створену для спорудження системи транспортування газу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2 Північний потік-2. Він же керував консорціумом з будівництва першого https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA Північного потоку, у якому його місячна зарплата становила 250 тис. євро. І це мабуть тільки офіційна зарплата яку він задекларував. Думаю пуйло таких своїх прислужників знає чим заохотити.
Стара ***** та пАдруга ***** вирішила тряхнути своїми старими хляками, щоб нагадати про себе...
стара штазі-стка, з нею давно все ясно.

Але буде круто, якщо німецькі політики також знайдуть що відповісти.
Все таки, ця мадам підсадила німців на російську енергетичну голку, і трошки розброїла (а ****, якась там росія під боком, навіщо танки, ппо, заводи)
Эта лягушка ещё шевелится . Опять вылезла , денюх подогнали . Её уже пора на опыты сдать , а она всё гребёт , никак не нажрётся .
Винні оселедець з молоком, через які ***** було змушене безвилазно сидіти на валізі.
Справу розкрито. Розходимось.

Що з літ, то з розуму.
Стару консерву-тельманку активували. Стара **** заради друга владимира обсере кого завгодно. Незабаром вона сдохе то я бахну рюмку шнапсу.
вискочила обскубана )(уйлоКурка, а це означає, що плани )(уйлоКремлядського Когута залишились тими які були озвучені ще в 2014 - до кордонів Варшавського Договору.
Фрау штазі залишеється відданою шавкою *****.
ЯКБИ НЕ ЦЯ СТАРА ШКАПА МИ ВЖЕ ДАВНО БУЛИ В НАТО ТА ЄС.
Бабушці Меркель вже восьмий десяток років. Враховуємо це....
Мабуть ще кац@..я грошей підкинула тварі старій!!
ГДРівська комсомольська шльондра зі Штазі відпрацьовує "газпромівську" пенсію, яку їй платить колишній куратор з КГБ *****.
Я не могу не видеть и слышать!По сути она должна сидеть за предательство Родины.
Права она!Меркель молодец!Она не любит гундосого наркомана.Поверьте он против народа Украины.
