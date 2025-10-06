РУС
Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, - Меркель

Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии блокировали диалог ЕС с Путиным в 2021 году, что способствовало агрессии России. Также на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Blick, об этом Меркель заявила в интервью венгерскому онлайн-изданию Partizán.

Она отметила, что летом 2021 года пыталась договориться с Путиным напрямую, ведь чувствовала, что он больше не воспринимает Минские соглашения серьезно. По ее словам, эти соглашения 2015 года обеспечили относительное спокойствие в Украине до 2021 года.

"Я видела необходимость прямого диалога с Москвой, потому что Минск уже не работал", - отметила бывшая глава правительства.

Однако попытки реализовать эту инициативу были заблокированы другими странами. Польша и государства Балтии, по ее словам, выступили против нового формата переговоров, опасаясь, что Европейский Союз может проявить слишком снисходительную политику в отношении Москвы.

"Некоторые ее не поддержали, особенно страны Балтии, а также Польша", - сказала Меркель.

Меркель отметила, что пандемия коронавируса дополнительно осложнила политическую ситуацию в Европе, ведь личные встречи лидеров с Путиным были ограничены, а видеоконференций оказалось недостаточно для достижения компромиссов. В то же время она отметила ответственность Москвы за агрессию против Украины:

"Факт в том, что Путин напал на Украину, и это изменило нашу ситуацию в Европе и мире", - подчеркнула Меркель.

На заявления бывшего канцлера отреагировал экс-президент Польши Анджей Дуда. Он решительно отверг любые намеки на соучастие Польши в агрессии, подчеркнув, что страна является потенциальной целью, а не соучастником:

"Польша не является соучастником этой войны. Мы предостерегаем от любых действий, которые могли бы политически легитимизировать Путина", - подчеркнул Дуда.

