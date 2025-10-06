Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС із Путіним у 2021 році, - Меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Blick, про це Меркель заявила в інтерв'ю угорському онлайн-виданню Partizán.

Вона зазначила, що влітку 2021 року намагалася домовитися з Путіним напряму, адже відчувала, що він більше не сприймає Мінські угоди серйозно. За її словами, ці угоди 2015 року забезпечили відносний спокій в Україні до 2021 року.

"Я бачила необхідність прямого діалогу з Москвою, бо Мінськ уже не працював", — зазначила колишня очільниця уряду.

Однак спроби реалізувати цю ініціативу були заблоковані іншими країнами. Польща та держави Балтії, за її словами, виступили проти нового формату переговорів, побоюючись, що Європейський Союз може проявити надто поблажливу політику щодо Москви.

"Деякі її не підтримали, особливо країни Балтії, а також Польща", – сказала Меркель.

Меркель зазначила, що пандемія коронавірусу додатково ускладнила політичну ситуацію в Європі, адже особисті зустрічі лідерів із Путіним були обмежені, а відеоконференцій виявилося недостатньо для досягнення компромісів. Водночас вона наголосила на відповідальності Москви за агресію проти України:

"Факт у тому, що Путін напав на Україну, і це змінило нашу ситуацію в Європі та світі", - підкреслила Меркель.

На заяви колишньої канцлерки відреагував експрезидент Польщі Анджей Дуда. Він рішуче відкинув будь-які натяки на співучасть Польщі в агресії, підкресливши, що країна є потенційною ціллю, а не співучасником:

"Польща не є співучасником цієї війни. Ми застерігаємо від будь-яких дій, які могли б політично легітимізувати Путіна", — наголосив Дуда.