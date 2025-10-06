УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 451 23

Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС із Путіним у 2021 році, - Меркель

Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС із Путіним у 2021 році

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Blick, про це Меркель заявила в інтерв'ю угорському онлайн-виданню Partizán.

Вона зазначила,  що влітку 2021 року намагалася домовитися з Путіним напряму, адже відчувала, що він більше не сприймає Мінські угоди серйозно. За її словами, ці угоди 2015 року забезпечили відносний спокій в Україні до 2021 року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я бачила необхідність прямого діалогу з Москвою, бо Мінськ уже не працював", — зазначила колишня очільниця уряду.

Однак спроби реалізувати цю ініціативу були заблоковані іншими країнами. Польща та держави Балтії, за її словами, виступили проти нового формату переговорів, побоюючись, що Європейський Союз може проявити надто поблажливу політику щодо Москви.

"Деякі її не підтримали, особливо країни Балтії, а також Польща", – сказала Меркель.

Меркель зазначила, що пандемія коронавірусу додатково ускладнила політичну ситуацію в Європі, адже особисті зустрічі лідерів із Путіним були обмежені, а відеоконференцій виявилося недостатньо для досягнення компромісів. Водночас вона наголосила на відповідальності Москви за агресію проти України:

"Факт у тому, що Путін напав на Україну, і це змінило нашу ситуацію в Європі та світі", - підкреслила Меркель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про пропозицію Путіна продовжити договір про обмеження ядерної зброї: "Гарна ідея"

На заяви колишньої канцлерки відреагував експрезидент Польщі Анджей Дуда. Він рішуче відкинув будь-які натяки на співучасть Польщі в агресії, підкресливши, що країна є потенційною ціллю, а не співучасником:

"Польща не є співучасником цієї війни. Ми застерігаємо від будь-яких дій, які могли б політично легітимізувати Путіна", — наголосив Дуда.

Автор: 

Меркель Ангела (1140) Польща (9052) Балтія (362) путін володимир (24881) війна в Україні (6469)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Ти стара гебіська шльондра, у 2008 році "надіалогувалась" з ку1лом по НАТО, що Україну не взяли.
показати весь коментар
06.10.2025 12:31 Відповісти
+15
Стара брехлива карга ще не здохла?
показати весь коментар
06.10.2025 12:32 Відповісти
+11
А то б ти продовжила домовлятися зі своїм другом вальдємаром про якийсь "потік 3"
показати весь коментар
06.10.2025 12:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти стара гебіська шльондра, у 2008 році "надіалогувалась" з ку1лом по НАТО, що Україну не взяли.
показати весь коментар
06.10.2025 12:31 Відповісти
Стара брехлива карга ще не здохла?
показати весь коментар
06.10.2025 12:32 Відповісти
Але "корона" добряче наслідила
показати весь коментар
06.10.2025 12:33 Відповісти
А то б ти продовжила домовлятися зі своїм другом вальдємаром про якийсь "потік 3"
показати весь коментар
06.10.2025 12:32 Відповісти
"уйди старушка ,я в печали "
показати весь коментар
06.10.2025 12:32 Відповісти
Саме смішне буде,якщо виявиться що Меркель ніяке не шпигунку ФСБ і була права.
показати весь коментар
06.10.2025 12:36 Відповісти
Та не виявиться. Комсомолка та, хто вона є, і новим трюкам її не навчиш.
показати весь коментар
06.10.2025 12:58 Відповісти
Свіженький москвобот, кількамісячний.
показати весь коментар
06.10.2025 13:33 Відповісти
Комса недорізана !))
показати весь коментар
06.10.2025 12:36 Відповісти
Оу, Фрау-Штазі вилізла нагора.
Чекаємо на висери: Шредера, Орбана, Сіярто і Фіцо.
Любителі міра...
"Узкого міра"🤬
показати весь коментар
06.10.2025 12:36 Відповісти
ах! уеть! а "суто економічний проект" не сприяв агресії! От же шльондра кремлівська!
показати весь коментар
06.10.2025 12:37 Відповісти
через цю обкомовську простітутку в Європі сьогодні війна.падло комуняцьке - жертва інцеста.
показати весь коментар
06.10.2025 12:37 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2025 12:38 Відповісти


Тілом немитим, гівном, перегаром,
Гар'ю задушливою, гниллю, чадом,
П'яна гавкіт і запах сортиру
Зовнішні ознаки російського світу
Тліном і кров'ю, плешивим ,,месією",
Чуєте сморід? Це запах Росії!
====
показати весь коментар
06.10.2025 12:41 Відповісти
діалог з ху%лом - А навіщо ? Він про половцев та печенегів розповідає карлосону як привід напасти на Україну
показати весь коментар
06.10.2025 12:41 Відповісти
комсомолка роскаже як смоктати путіну, на то комсомол і був зроблений, щоб комуністи мали кого трахати
показати весь коментар
06.10.2025 12:49 Відповісти
Знайшла винних стара шльондра.
показати весь коментар
06.10.2025 12:49 Відповісти
Перед смертю відбілитися хоче, щоб нічого поганого потім на могилі не писали
показати весь коментар
06.10.2025 13:12 Відповісти
З Гітлером треба було більше розмовляти.
показати весь коментар
06.10.2025 12:53 Відповісти
Ото стара кляча...
показати весь коментар
06.10.2025 12:56 Відповісти
Комсомолка **********! 🤬
показати весь коментар
06.10.2025 13:01 Відповісти
А насправді агресію Росії спонукала хвороба Путіна.
показати весь коментар
06.10.2025 13:12 Відповісти
Мразь тебя в твоей стране ненавидят!
показати весь коментар
06.10.2025 13:20 Відповісти
 
 