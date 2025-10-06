В Естонії та Польщі відповіли на звинувачення Меркель про "перешкоди" для переговорів із РФ: "Лише Росія винна в агресії"

В Естонії та Польщі відреагували на слова ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка заявила, що нібито Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії.

Так, голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що це "новий і, на жаль, дуже низький висновок з боку Ангели Меркель: звинувачувати країни Балтії та Польщу у провокуванні імперської війни Росії".

"На жаль, це кидає тінь на весь період її роботи канцлеркою Німеччини. Я навіть не згадуватиму тут про "Північний потік"",- додав естонський парламентар.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна написав, що "війна Росії проти України обумовлена лише одним фактором: відмовою визнати розпад Радянського Союзу та невгамовними імперіалістичними амбіціями", додавши, що "лише Росія є винною в цій агресії".

Розкритикували інтерв’ю Меркель і в Польщі. Зокрема, експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький назвав інтерв’ю Меркель "необдуманим". За його словами, ексканцлерка ФРН довела цим, що "перебуває серед німецьких політиків, які завдали Європі найбільшої шкоди".

Також колишня польська прем'єр-міністерка Беата Шидло розкритикувала Меркель за те, що та "співпрацювала з Путіним як тільки могла", а тепер "скаржиться і звинувачує Польщу".

"Це безсоромно та жалюгідно", - заявила Шидло.

Нагадаємо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.

