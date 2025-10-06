В Естонії та Польщі відповіли на звинувачення Меркель про "перешкоди" для переговорів із РФ: "Лише Росія винна в агресії"
В Естонії та Польщі відреагували на слова ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка заявила, що нібито Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що це "новий і, на жаль, дуже низький висновок з боку Ангели Меркель: звинувачувати країни Балтії та Польщу у провокуванні імперської війни Росії".
"На жаль, це кидає тінь на весь період її роботи канцлеркою Німеччини. Я навіть не згадуватиму тут про "Північний потік"",- додав естонський парламентар.
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна написав, що "війна Росії проти України обумовлена лише одним фактором: відмовою визнати розпад Радянського Союзу та невгамовними імперіалістичними амбіціями", додавши, що "лише Росія є винною в цій агресії".
Розкритикували інтерв’ю Меркель і в Польщі. Зокрема, експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький назвав інтерв’ю Меркель "необдуманим". За його словами, ексканцлерка ФРН довела цим, що "перебуває серед німецьких політиків, які завдали Європі найбільшої шкоди".
Також колишня польська прем'єр-міністерка Беата Шидло розкритикувала Меркель за те, що та "співпрацювала з Путіним як тільки могла", а тепер "скаржиться і звинувачує Польщу".
"Це безсоромно та жалюгідно", - заявила Шидло.
Нагадаємо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чума на тебе!
Але буде круто, якщо німецькі політики також знайдуть що відповісти.
Все таки, ця мадам підсадила німців на російську енергетичну голку, і трошки розброїла (а ****, якась там росія під боком, навіщо танки, ппо, заводи)
Справу розкрито. Розходимось.
Що з літ, то з розуму.
ЯКБИ НЕ ЦЯ СТАРА ШКАПА МИ ВЖЕ ДАВНО БУЛИ В НАТО ТА ЄС.
https://www.rmf24.pl/polityka/news-wojna-prowadzona-za-niemieckie-pieniadze-kaczynski-uderza-w-,nId,8028210 "Wojna prowadzona za niemieckie pieniądze". Kaczyński uderza w Merkel
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/