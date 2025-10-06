УКР
В Естонії та Польщі відповіли на звинувачення Меркель про "перешкоди" для переговорів із РФ: "Лише Росія винна в агресії"

В Естонії та Польщі відреагували на слова ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка заявила, що нібито Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії.

Так, голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що це "новий і, на жаль, дуже низький висновок з боку Ангели Меркель: звинувачувати країни Балтії та Польщу у провокуванні імперської війни Росії".

"На жаль, це кидає тінь на весь період її роботи канцлеркою Німеччини. Я навіть не згадуватиму тут про "Північний потік"",- додав естонський парламентар.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна написав, що "війна Росії проти України обумовлена лише одним фактором: відмовою визнати розпад Радянського Союзу та невгамовними імперіалістичними амбіціями", додавши, що "лише Росія є винною в цій агресії".

Розкритикували інтерв’ю Меркель і в Польщі. Зокрема, експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький назвав інтерв’ю Меркель "необдуманим". За його словами, ексканцлерка ФРН довела цим, що "перебуває серед німецьких політиків, які завдали Європі найбільшої шкоди".

Також колишня польська прем'єр-міністерка Беата Шидло розкритикувала Меркель за те, що та "співпрацювала з Путіним як тільки могла", а тепер "скаржиться і звинувачує Польщу".

"Це безсоромно та жалюгідно", - заявила Шидло.

Нагадаємо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС з Путіним у 2021 році, що сприяло агресії Росії. Також на ситуацію вплинула пандемія коронавірусу.

Читайте також: Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС із Путіним у 2021 році, - Меркель

+12
Огидна німецька жаба...
Чума на тебе!
показати весь коментар
06.10.2025 18:32 Відповісти
+10
старая к%нченная шл"ха сидела бы уже на пенсии, но нет вылезла и начала ху%ла облизывать
показати весь коментар
06.10.2025 18:32 Відповісти
+5
Стара ***** та пАдруга ***** вирішила тряхнути своїми старими хляками, щоб нагадати про себе...
показати весь коментар
06.10.2025 18:33 Відповісти
Огидна німецька жаба...
Чума на тебе!
показати весь коментар
06.10.2025 18:32 Відповісти
старая к%нченная шл"ха сидела бы уже на пенсии, но нет вылезла и начала ху%ла облизывать
показати весь коментар
06.10.2025 18:32 Відповісти
Вона просто відпрацьовує свої 30 срібників...
показати весь коментар
06.10.2025 18:43 Відповісти
Мабуть бонуси за працю на рашистів вона отримує чималенькі. Її попередник канцлер Німеччини Герхард Шредер теж активно лобіює інтереси режиму пуйла і зокрема державної компанії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром. Зокрема, у жовтні 2016 року Герхард Шредер очолив раду директорів компанії Nord Stream 2 AG, створену для спорудження системи транспортування газу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2 Північний потік-2. Він же керував консорціумом з будівництва першого https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA Північного потоку, у якому його місячна зарплата становила 250 тис. євро. І це мабуть тільки офіційна зарплата яку він задекларував. Думаю пуйло таких своїх прислужників знає чим заохотити.
показати весь коментар
06.10.2025 19:07 Відповісти
впереди ещё будет много удивительных включений задней и переобуваний налету
показати весь коментар
06.10.2025 19:58 Відповісти
Стара ***** та пАдруга ***** вирішила тряхнути своїми старими хляками, щоб нагадати про себе...
показати весь коментар
06.10.2025 18:33 Відповісти
стара штазі-стка, з нею давно все ясно.

Але буде круто, якщо німецькі політики також знайдуть що відповісти.
Все таки, ця мадам підсадила німців на російську енергетичну голку, і трошки розброїла (а ****, якась там росія під боком, навіщо танки, ппо, заводи)
показати весь коментар
06.10.2025 18:35 Відповісти
💯
показати весь коментар
06.10.2025 19:58 Відповісти
Эта лягушка ещё шевелится . Опять вылезла , денюх подогнали . Её уже пора на опыты сдать , а она всё гребёт , никак не нажрётся .
показати весь коментар
06.10.2025 18:36 Відповісти
Винні оселедець з молоком, через які ***** було змушене безвилазно сидіти на валізі.
Справу розкрито. Розходимось.

Що з літ, то з розуму.
показати весь коментар
06.10.2025 18:40 Відповісти
Стару консерву-тельманку активували. Стара **** заради друга владимира обсере кого завгодно. Незабаром вона сдохе то я бахну рюмку шнапсу.
показати весь коментар
06.10.2025 18:42 Відповісти
вискочила обскубана )(уйлоКурка, а це означає, що плани )(уйлоКремлядського Когута залишились тими які були озвучені ще в 2014 - до кордонів Варшавського Договору.
показати весь коментар
06.10.2025 18:46 Відповісти
Фрау штазі залишеється відданою шавкою *****.
ЯКБИ НЕ ЦЯ СТАРА ШКАПА МИ ВЖЕ ДАВНО БУЛИ В НАТО ТА ЄС.
показати весь коментар
06.10.2025 18:55 Відповісти
Бабушці Меркель вже восьмий десяток років. Враховуємо це....
показати весь коментар
06.10.2025 19:02 Відповісти
Мабуть ще кац@..я грошей підкинула тварі старій!!
показати весь коментар
06.10.2025 19:04 Відповісти
ГДРівська комсомольська шльондра зі Штазі відпрацьовує "газпромівську" пенсію, яку їй платить колишній куратор з КГБ *****.
показати весь коментар
06.10.2025 19:07 Відповісти
Я не могу не видеть и слышать!По сути она должна сидеть за предательство Родины.
показати весь коментар
06.10.2025 19:08 Відповісти
💯
показати весь коментар
06.10.2025 19:59 Відповісти
Права она!Меркель молодец!Она не любит гундосого наркомана.Поверьте он против народа Украины.
показати весь коментар
06.10.2025 19:09 Відповісти
«Війна стимульована німецькими грошима». Качинський атакує Меркель
https://www.rmf24.pl/polityka/news-wojna-prowadzona-za-niemieckie-pieniadze-kaczynski-uderza-w-,nId,8028210 "Wojna prowadzona za niemieckie pieniądze". Kaczyński uderza w Merkel
показати весь коментар
06.10.2025 19:16 Відповісти
Бабця Мєркєль планувала війти в керівництво консорціуму "Північних потоків" і стати мільярдеркою, а тут така халепа...
показати весь коментар
06.10.2025 19:25 Відповісти
Старая комсомолка расформировала 26 бригад бундесвера чем подорвала всю систему безопастности ЕС и развязала руки своему камраду Путину.
показати весь коментар
06.10.2025 19:46 Відповісти
Суддівська криза в Україні: чому зникає довіра до судів

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
показати весь коментар
06.10.2025 20:22 Відповісти
Багато хто і раніше знал, що старуха Меркель на службі у путлера, але вона і зараз не може мовчки сидіти на пенсії і палиться раз у раз промосковськими виступами. Мабуть ідейна комсомолка.
показати весь коментар
06.10.2025 20:37 Відповісти
 
 